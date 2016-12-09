Облачный смотритель* * *
Небесные парусники бродят с рассветом,
Ища свой причал солнцем воспетый,
По небу плывущие в вечном скитании,
При абордаже – удар, громыхание.
Потрёпаны ветром паруса их рваные,
Странники выси воздушной, туманной,
Создающие тень, лучей собиратели,
Сверху за нами они наблюдатели.
Размерами разные, причудливы формой,
Плывут по течению судьбе покорные,
Неизвестна, неведома им берега суть,
Замирают в надежде и снова в путь… (Вадима Галар).
Эта история случилась в девяностых годах, в частном секторе одного из маленьких городов постсоветского пространства. Рассказала мне эту историю жена уже давным-давно, а вспомнилась она мне только сейчас. Эту историю ей поведала в своё время сестра, а той её подруга, с которой и случилось необычное и необъяснимое явление. Автор я, пишу с позволения жены и её сестры. Подругу найти пока не удаётся для конкретики.
Случай этот довольно-таки заметный и обширный, потому мне хочется учинить некую интригу: название города и непосредственное место я не буду писать – это для того, чтобы проверить, а может быть есть ещё свидетели данного невероятного явления. Если найдутся, то, возможно, у меня будет стимул найти ту подругу для своеобразного расследования и точных признаков.
В общем, был самый обычный летний день, молодая женщина после работы пришла домой, поужинала, посмотрела телевизор и легла спать. Она жила в частном секторе. Уж не знаю, был ли у неё кто-либо из близких. Ну, да и это не важно. Проснулась она в четыре утра по лёгкой нужде, начинало светать, вышла во двор и направилась к туалету, который был на улице. За забором ни души. Вдруг, по ходу видит нечто белёсое, медленно летящее из-за угла соседнего дома. В этот момент она как раз зашла в туалет и заперлась там. Смотрит в щель, а из-за угла выплывает самое настоящее облако, но с огромными глазами. Глаза были чётко выражены: с белком, радужкой и зрачком, и хорошо различимы в объёме. По мере продвижения облака по дороге оно двигало глазами вправо-влево и внимательно просматривало стороны справа и слева. Облако занимало всю ширину дороги, приблизительно, 4-5 метров, длиной такой же, летело оно на высоте роста взрослого человека. Никакого шума не издавало, людей абсолютно никого на улице не было в этот момент. Подруга испытывала дикий ужас, вжалась в угол туалета и таращилась в щель в глубочайшей надежде, что облако её не заметило.
Ещё пару часов проторчала в том туалете и в холодном поту выскочила, когда увидела через щель проходящего человека, который ничегошеньки даже не подозревал.
Сегодня, 08:57 by EifersuchtПросмотров: 290Комментарии: 2
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