Облачный смотритель

Eifersucht Просмотров: 290 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 08:57 by

* * *Небесные парусники бродят с рассветом,Ища свой причал солнцем воспетый,По небу плывущие в вечном скитании,При абордаже – удар, громыхание.Потрёпаны ветром паруса их рваные,Странники выси воздушной, туманной,Создающие тень, лучей собиратели,Сверху за нами они наблюдатели.Размерами разные, причудливы формой,Плывут по течению судьбе покорные,Неизвестна, неведома им берега суть,Замирают в надежде и снова в путь… (Вадима Галар).Эта история случилась в девяностых годах, в частном секторе одного из маленьких городов постсоветского пространства. Рассказала мне эту историю жена уже давным-давно, а вспомнилась она мне только сейчас. Эту историю ей поведала в своё время сестра, а той её подруга, с которой и случилось необычное и необъяснимое явление. Автор я, пишу с позволения жены и её сестры. Подругу найти пока не удаётся для конкретики.Случай этот довольно-таки заметный и обширный, потому мне хочется учинить некую интригу: название города и непосредственное место я не буду писать – это для того, чтобы проверить, а может быть есть ещё свидетели данного невероятного явления. Если найдутся, то, возможно, у меня будет стимул найти ту подругу для своеобразного расследования и точных признаков.В общем, был самый обычный летний день, молодая женщина после работы пришла домой, поужинала, посмотрела телевизор и легла спать. Она жила в частном секторе. Уж не знаю, был ли у неё кто-либо из близких. Ну, да и это не важно. Проснулась она в четыре утра по лёгкой нужде, начинало светать, вышла во двор и направилась к туалету, который был на улице. За забором ни души. Вдруг, по ходу видит нечто белёсое, медленно летящее из-за угла соседнего дома. В этот момент она как раз зашла в туалет и заперлась там. Смотрит в щель, а из-за угла выплывает самое настоящее облако, но с огромными глазами. Глаза были чётко выражены: с белком, радужкой и зрачком, и хорошо различимы в объёме. По мере продвижения облака по дороге оно двигало глазами вправо-влево и внимательно просматривало стороны справа и слева. Облако занимало всю ширину дороги, приблизительно, 4-5 метров, длиной такой же, летело оно на высоте роста взрослого человека. Никакого шума не издавало, людей абсолютно никого на улице не было в этот момент. Подруга испытывала дикий ужас, вжалась в угол туалета и таращилась в щель в глубочайшей надежде, что облако её не заметило.Ещё пару часов проторчала в том туалете и в холодном поту выскочила, когда увидела через щель проходящего человека, который ничегошеньки даже не подозревал.

Ключевые слова: Облако огромные глаза авторская история

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