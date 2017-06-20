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Истории из жизни

Потеряй - не потеряй

Что может быть приятнее того, когда вы сначала потеряли, а потом нашли свою любимую вещь? У меня самые любимые вещи - это мои украшения, кольца и браслеты из серебра ручной работы с самоцветами. На каждом пальце у меня кольца, перстни, в общей сложности 15 штук и мощные браслеты на обеих руках, всё тщательно подобрано и создаёт цельную общую картину. Людям нравится, всем, кроме моего мужа, ну это отдельная история.

На правой руке на мизинце у меня есть кольцо "Лунница", это полумесяц, закрывающий палец на две фаланги. Посередине синий прозрачный камешек вставленный ромбом. Я его теряла и находила 3 раза.

Может, вам покажется смешным, но я разговариваю с потерянной вещью и задаю в конце вопрос, требовательно и чётко. Потом надо просто закрыть глаза и "поймать" картинку.

Первые два раза я его теряла на работе, сначала упало в ящик в общую массу серебра, которое было на продажу, никто не верил, что я его найду, надо было видеть магазин - везде одно серебро. Второй раз я была на новом рабочем месте, я была целую неделю одна в магазине, это был конец сезона. Делала все работы потихоньку, куда только не лазила, включая и склад. Нашла кольцо в мешке с кум-куатом, который фасовала, просто "увидела" кольцо в характерном мешочке, давай всё перетряхивать и нашла. А вот третий раз опишу отдельно.

Времени у меня вечно катастрофически не хватает и я ношусь, как тот электрический веник, выполняя половину всех дел на автомате. Два года назад я делала примерно то же, но у меня закончились кое-какие продукты и я понеслась в ближайший маркет. На обратном пути, на подходе к дому, я понимаю, что с правым мизинцем что-то не то, кольцо ощущаю, но типа только на астральном плане, глянула - а нету его!

Бегом домой побежала и за карты взялась, ответ был таков: "Надо действовать незамедлительно, тогда получишь обратно". Но я же не только весь маркет оббежала, а ещё в несколько мест заглянула, куда бежать-то? И по дороге в обратную сторону я чётко спросила: " Где ты? Отзовись!" Ответом было видение: маркет, картонная коробка с яйцами. Яйца расфасованы по 6 штук в пластиковые ячейки с крышкой. Я увидела сверху все ячейки с яйцами и в середине под очередной упаковкой моё кольцо. До закрытия оставалось меньше получаса и я понеслась, как угорелая. Залетела в маркет и сразу туда, где яйца были. Подняла нужную коробку, взяла своё кольцо, надела на мизинец и ушла. Персонал провожал меня недоумёнными взглядами.

Бывает ли у кого так? Я всегда знаю, ушла ли вещь окончательно или вернётся - я её слышу и чувствую, но если с концами, то всё: глухо, темнота и полное спокойствие.

Так же однажды моя дочь, купаясь в море, потеряла широкое массивное кольцо, типа обручального, из серебра, я ей отдала. Искали вместе с моим сыном, её братом, ныряли в масках, не нашли. Один турист, увидев их поиски, тоже начал активные действия, даже когда мои дети ушли, он изучал морское дно. Дети вернулись расстроенные и ошарашенные наглостью того туриста. На что я сказала: "Моё кольцо и никто его не возьмёт, если море не решит отдать." На третий день послала детей опять там же искупаться и повнимательней быть, видение у меня было про кольцо. Так ведь нашли, прямо сверху на камешках лежало в воде и поблёскивало.

Это не все случаи с потеряшками, иногда мне кажется, что специально меня дразнят таким образом, чтоб тренировала некие способности, как расслабился - нате, пожалуйста. Но я не в обиде, из всего надо извлекать положительные моменты.

Сегодня, 05:40 by ErnestaПросмотров: 417Комментарии: 5
+11

Ключевые слова: Потеря кольцо море работа карты авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 06:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 469
память хорошая видимо, раз можете представить где кольцо, и видимо привязанность к своим вещям, и они к вам привязываются, другой хозяин им не нужен.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Psyozz
Сегодня, 07:01
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 100
У меня несколько раз было что во сне находил потерянные предметы, и после этого они находились в реальности. Однажды приснилось что мой сломанный ноут заработал,.. и он действительно заработал, запустился)
Хотя, конечно, это несколько другие ситуации.
Зарегистрирован: 8.05.2011
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:20
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2998|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 245
Бывало такое, из последних это случай с адреской собачьей, потерянной в огромном парке в сугробах, была полная уверенность, что она вернётся, нашли и вернули. А последний случай с серьгой, застежку надо было отладить, а я все тянула. Если ее задеть конкретно шарфом или в волосах запутывалась, то могла слететь. Один раз на прогулке обнаруживала пропажу, второй в метро. Но оба раза я четко понимала, что найду дома
Хотя с серьгой скорее чисто логика - самые интенсивные движения дома при одевании и подсознание отмечает микроощущения +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#4 написал: Ernesta
Сегодня, 13:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (1549|-2)
Публикаций: 118
Комментариев: 1 144
Подсознание может быть, но в юношеские годы я находила свои побрякушки таким же способом, которые прятал отменя отец пока я спала. Причём однажды нашла на шкафу в заварочном чайнике о котором даже не знала, он стоял посреди шкафа и дотянулась я до него после того как на стул положила несколько томов какого-то классика. А картинка была: шкаф, чайник и мой разум "просветил" его, как рентгеном, тоесть когда я лезла на шкаф, то шарила рукой ориентировочно в том месте, как "увидела" в своей голове.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#5 написал: Aksia
Сегодня, 14:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 84
У меня что-то похожее было, когда я через месяц после свадьбы обнаружила, что обручальное кольцо пропало с пальца (тогда оно мне было немного велико). Обыскала весь дом и кабинет на работе - без результата. Очень расстроена была. И вот через день или два я уже и не надеялась его найти, занималась домашними делами, и неожиданно в голове "всплывает" момент, когда я отпускаю правую руку с кольцом на пальце в глубокую косметичку со всякой всячиной и ищу там небольшую заколку для волос.... Рысью побежала в спальню, вытряхнула из косметички содержимое...и нашла своё кольцо, которое незаметно соскользнуло во время моих поисков.

Через много лет у меня запропастился куда-то небольшой кошелёк с карточками и деньгами. Тоже искала во всех возможных местах, решила, что скорее всего вытащили. И опять мозг вспомнил нужное - на ровном месте пришло воспоминание: я по дороге на работу кладу кошелек в правый карман куртки и застегиваю на нём молнию. Там кошелек и нашла. Даже не знаю, почему сразу в карманах верхней одежды не смотрела.
Зарегистрирован: 16.08.2018
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