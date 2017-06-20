Потеряй - не потеряй

Ernesta Просмотров: 417 Комментарии: 5 +11 Сегодня, 05:40 by

Что может быть приятнее того, когда вы сначала потеряли, а потом нашли свою любимую вещь? У меня самые любимые вещи - это мои украшения, кольца и браслеты из серебра ручной работы с самоцветами. На каждом пальце у меня кольца, перстни, в общей сложности 15 штук и мощные браслеты на обеих руках, всё тщательно подобрано и создаёт цельную общую картину. Людям нравится, всем, кроме моего мужа, ну это отдельная история.На правой руке на мизинце у меня есть кольцо "Лунница", это полумесяц, закрывающий палец на две фаланги. Посередине синий прозрачный камешек вставленный ромбом. Я его теряла и находила 3 раза.Может, вам покажется смешным, но я разговариваю с потерянной вещью и задаю в конце вопрос, требовательно и чётко. Потом надо просто закрыть глаза и "поймать" картинку.Первые два раза я его теряла на работе, сначала упало в ящик в общую массу серебра, которое было на продажу, никто не верил, что я его найду, надо было видеть магазин - везде одно серебро. Второй раз я была на новом рабочем месте, я была целую неделю одна в магазине, это был конец сезона. Делала все работы потихоньку, куда только не лазила, включая и склад. Нашла кольцо в мешке с кум-куатом, который фасовала, просто "увидела" кольцо в характерном мешочке, давай всё перетряхивать и нашла. А вот третий раз опишу отдельно.Времени у меня вечно катастрофически не хватает и я ношусь, как тот электрический веник, выполняя половину всех дел на автомате. Два года назад я делала примерно то же, но у меня закончились кое-какие продукты и я понеслась в ближайший маркет. На обратном пути, на подходе к дому, я понимаю, что с правым мизинцем что-то не то, кольцо ощущаю, но типа только на астральном плане, глянула - а нету его!Бегом домой побежала и за карты взялась, ответ был таков: "Надо действовать незамедлительно, тогда получишь обратно". Но я же не только весь маркет оббежала, а ещё в несколько мест заглянула, куда бежать-то? И по дороге в обратную сторону я чётко спросила: " Где ты? Отзовись!" Ответом было видение: маркет, картонная коробка с яйцами. Яйца расфасованы по 6 штук в пластиковые ячейки с крышкой. Я увидела сверху все ячейки с яйцами и в середине под очередной упаковкой моё кольцо. До закрытия оставалось меньше получаса и я понеслась, как угорелая. Залетела в маркет и сразу туда, где яйца были. Подняла нужную коробку, взяла своё кольцо, надела на мизинец и ушла. Персонал провожал меня недоумёнными взглядами.Бывает ли у кого так? Я всегда знаю, ушла ли вещь окончательно или вернётся - я её слышу и чувствую, но если с концами, то всё: глухо, темнота и полное спокойствие.Так же однажды моя дочь, купаясь в море, потеряла широкое массивное кольцо, типа обручального, из серебра, я ей отдала. Искали вместе с моим сыном, её братом, ныряли в масках, не нашли. Один турист, увидев их поиски, тоже начал активные действия, даже когда мои дети ушли, он изучал морское дно. Дети вернулись расстроенные и ошарашенные наглостью того туриста. На что я сказала: "Моё кольцо и никто его не возьмёт, если море не решит отдать." На третий день послала детей опять там же искупаться и повнимательней быть, видение у меня было про кольцо. Так ведь нашли, прямо сверху на камешках лежало в воде и поблёскивало.Это не все случаи с потеряшками, иногда мне кажется, что специально меня дразнят таким образом, чтоб тренировала некие способности, как расслабился - нате, пожалуйста. Но я не в обиде, из всего надо извлекать положительные моменты.

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