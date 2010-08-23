Кто-то за окном

Aksia Просмотров: 1 232 Комментарии: 10 +15 Вчера, 10:06 by

Мы сейчас опять на своей любимой даче в Подмосковье. Решили с младшим сыном поболеть немного, ну и убежали в деревню, на чистый воздух. К выходным и муж подтянулся. Погода сейчас везде не очень, в Москве сыро, здесь гололёд. Но на даче всё равно здорово.Ну, собственно, и само малюсенькое происшествие. Мужа знакомые пригласили к вечеру в баньку, решил поехать на машине, идти сейчас решительно невозможно без ледоступов, а их под рукой не оказалось. Решили с сыном поужинать. Он подошёл к окну, которое выходит на веранду. Стоял за занавеской, рассматривал пейзаж. Я оказалась около кухонного стола лицом к окну, но немного сбоку от него. Так, что в щель между занавеской мне было видно пространство за окном. Освещение на веранде не включено, ее немного подсвечивает уличный фонарь. Если смотреть из дома при включенном свете, получается достаточно темно, можно рассмотреть только силуэт, если кто-то стоит за окном. Я нарезала хлеб, разговаривала с сыном, и в какой-то момент заметила движение за окном, кто-то медленно проходит мимо. Лица не видно, но на голове угадывается шапка, одет вроде в куртку. И такое впечатление, что шел человек мимо окна в сторону входной двери, увидел через окно нас с сыном и замедлил на пару секунд шаг, чтобы посмотреть на нас, а потом пошел дальше. Хотя у меня сложилось впечатление, что смотрел он именно в мою сторону. Расписываю долго, а на деле это все промелькнуло за пару секунд. Я на автомате говорю: "Что-то папа быстро вернулся". А сын в ответ: "Да он и не возвращался!" Я ему: "Да вот только сейчас мимо окна прошел кто-то, я думала, это он".А надо сказать, что увиденный силуэт по очертаниям и росту очень напомнил фигуру мужа. Сын удивился и сказал, что никто не проходил. Тут уже удивилась я. Выглянули в окно - никого нет. Сын вышел на веранду - точно никого.Странное ощущение. Я не чувствую ни испуга, ни тревоги, ни особого удивления. Глюки визуальные у меня редкость, слуховые вот иногда случаются, я уже писала об этом.Первой была мысль, что я увидела отражение сына, стоявшего в тот момент напротив окна. Но, во-первых, он темноволосый и был одет в в яркую футболку, цвет которой хорошо отражается в стекле (проверили), а силуэт был в шапке и куртке неопределенного цвета, ближе к серому, а во-вторых, мне был виден силуэт на улице чуть сбоку от его отражения . И отражение сына в стекле казалось ближе ко мне, чем тот, кто располагался за стеклом в некотором от него отдалении (или казался там находящимся).Второй вариант - кто-то действительно приходил, но по какой-то причине быстро ушел. Но сын должен был заметить и приход этого гипотетического пришельца и уход, потому что смотрел прямо в окно. Но он не видел вообще ничего, кроме пустой веранды.Третья идея, весьма для меня неутешительная, посоветуйте хорошего психиатра)Четвертая - мистическая, приходил некто нематериальный, взглянул в оконце и исчез. Чё приходил? Да кто ж его знает. Почему только я увидела? Да кто же скажет.А что за мужа приняла - так я кроме него, любимого, никого в этот момент и не ждала.В общем, как-то так. Ловите, ещё не остыло)

Ключевые слова: Силуэт за окном гость незнакомец авторская история

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