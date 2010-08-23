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Истории из жизни

Кто-то за окном

Мы сейчас опять на своей любимой даче в Подмосковье. Решили с младшим сыном поболеть немного, ну и убежали в деревню, на чистый воздух. К выходным и муж подтянулся. Погода сейчас везде не очень, в Москве сыро, здесь гололёд. Но на даче всё равно здорово.

Ну, собственно, и само малюсенькое происшествие. Мужа знакомые пригласили к вечеру в баньку, решил поехать на машине, идти сейчас решительно невозможно без ледоступов, а их под рукой не оказалось. Решили с сыном поужинать. Он подошёл к окну, которое выходит на веранду. Стоял за занавеской, рассматривал пейзаж. Я оказалась около кухонного стола лицом к окну, но немного сбоку от него. Так, что в щель между занавеской мне было видно пространство за окном. Освещение на веранде не включено, ее немного подсвечивает уличный фонарь. Если смотреть из дома при включенном свете, получается достаточно темно, можно рассмотреть только силуэт, если кто-то стоит за окном. Я нарезала хлеб, разговаривала с сыном, и в какой-то момент заметила движение за окном, кто-то медленно проходит мимо. Лица не видно, но на голове угадывается шапка, одет вроде в куртку. И такое впечатление, что шел человек мимо окна в сторону входной двери, увидел через окно нас с сыном и замедлил на пару секунд шаг, чтобы посмотреть на нас, а потом пошел дальше. Хотя у меня сложилось впечатление, что смотрел он именно в мою сторону. Расписываю долго, а на деле это все промелькнуло за пару секунд. Я на автомате говорю: "Что-то папа быстро вернулся". А сын в ответ: "Да он и не возвращался!" Я ему: "Да вот только сейчас мимо окна прошел кто-то, я думала, это он".

А надо сказать, что увиденный силуэт по очертаниям и росту очень напомнил фигуру мужа. Сын удивился и сказал, что никто не проходил. Тут уже удивилась я. Выглянули в окно - никого нет. Сын вышел на веранду - точно никого.
Странное ощущение. Я не чувствую ни испуга, ни тревоги, ни особого удивления. Глюки визуальные у меня редкость, слуховые вот иногда случаются, я уже писала об этом.

Первой была мысль, что я увидела отражение сына, стоявшего в тот момент напротив окна. Но, во-первых, он темноволосый и был одет в в яркую футболку, цвет которой хорошо отражается в стекле (проверили), а силуэт был в шапке и куртке неопределенного цвета, ближе к серому, а во-вторых, мне был виден силуэт на улице чуть сбоку от его отражения . И отражение сына в стекле казалось ближе ко мне, чем тот, кто располагался за стеклом в некотором от него отдалении (или казался там находящимся).

Второй вариант - кто-то действительно приходил, но по какой-то причине быстро ушел. Но сын должен был заметить и приход этого гипотетического пришельца и уход, потому что смотрел прямо в окно. Но он не видел вообще ничего, кроме пустой веранды.
Третья идея, весьма для меня неутешительная, посоветуйте хорошего психиатра)
Четвертая - мистическая, приходил некто нематериальный, взглянул в оконце и исчез. Чё приходил? Да кто ж его знает. Почему только я увидела? Да кто же скажет.
А что за мужа приняла - так я кроме него, любимого, никого в этот момент и не ждала.
В общем, как-то так. Ловите, ещё не остыло)



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Вчера, 10:06 by AksiaПросмотров: 1 232Комментарии: 10
+15

Ключевые слова: Силуэт за окном гость незнакомец авторская история

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Вчера, 10:22
+5
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 253
Голливудский опыт подсказывает, что обычно, когда герой видит силуэты людей за окном, а окружающие его люди - нет, то всё кончается плохо.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#2 написал: Aksia
Вчера, 10:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 84
Цитата: serg-kil-inc
Голливудский опыт подсказывает, что обычно, когда герой видит силуэты людей за окном, а окружающие его люди - нет, то всё кончается плохо.


Я и без Голливуда понимаю, что улёт кукухи хорошо никогда не заканчивался))
Зарегистрирован: 16.08.2018
#3 написал: Vologodskaya
Вчера, 11:35
+2
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Репутация: (22|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 469
а возможно ли это, не знаю, вор, бандит
Зарегистрирован: 20.06.2017
#4 написал: Jako tako
Вчера, 11:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (269|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 204
Мне кажется, беспокоиться нужно начинать, если подобное повторится. А пока можно списывать на привиделось. Для собственного успокоения.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: Aksia
Вчера, 12:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 84
Цитата: Vologodskaya
а возможно ли это, не знаю, вор, бандит


Да почему вор и бандит?))) Мог просто кто-то из местных зайти, предположим, к мужу. Но увидел, что машины рядом с домом нет ( это всегда означает, что мужа нет на даче) и просто ушел. Но ведь сын смотрел прямо в окно и никого не видел.
Зарегистрирован: 16.08.2018
#6 написал: Aksia
Вчера, 13:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 84
Цитата: Jako tako
Мне кажется, беспокоиться нужно начинать, если подобное повторится. А пока можно списывать на привиделось. Для собственного успокоения.


Я понимаю, что практически всем людям хотя бы раз в жизни что-то привиделось и пару раз что-то интересное послышалось, но совсем недавно я прочитала статью о галлюцинациях... С медицинской точки зрения нет никаких привиделось и послышалось, есть слуховые и зрительные галлюцинации. Даже когда какие-то технологические или механические шумы типа звуков дождя, шума холодильника или завывания ,ветра в печной трубе наш мозг путает с другими звуками (человеческий голос, мелодия телефона и т.п.), это все равно считается галлюцинацией. И я немного призадумалась, потому что глаза меня обманывали всего пару раз за 40 с лишним лет, а вот уши гораздо чаще и разнообразнее.
Ну, надеюсь, что пока серьезно переживать не о чем. Просто за последние три недели я немного устала, нервничала, спала не так хорошо, как хотелось бы, да ещё и приболела. Вот мозг и пошалил.
Или пошалило что-то другое, не из нашей реальности. Такое я тоже считаю возможным, хоть и ставлю мистику всегда последним пунктом из всех вероятных объяснений.
Зарегистрирован: 16.08.2018
#7 написал: Talisha
Вчера, 15:30
+2
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Репутация: (2158|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 575
Я за версию вторую. А сын не заметил - ну мало ли, под другим углом стоял и освещение другое, глаз не уловил. Кукуха так быстро не улетает, не беспокойтесь, а вот реальные люди бывают опаснее, надо запирать ворота
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#8 написал: Aksia
Вчера, 15:42
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Публикаций: 21
Комментариев: 84
Я беспокоюсь за свою кукуху, поскольку в достаточно близком родстве есть такие проблемы. Ну и если судить по моим личным историям на этом сайте, то предпосылочки-то имеются....

Цитата: Talisha
Я за версию вторую. А сын не заметил - ну мало ли, под другим углом стоял и освещение другое, глаз не уловил. Кукуха так быстро не улетает, не беспокойтесь, а вот реальные люди бывают опаснее, надо запирать ворота

Мне, конечно, тоже приятнее думать, что за окном был реальный человек. Дверь запираем, местные люди хорошие, мы с ними знакомы очень давно, поэтому соседей не опасаемся, а вот неадекватные мимопроходящие иногда случались.
Зарегистрирован: 16.08.2018
#9 написал: Jako tako
Вчера, 15:46
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 204
Цитата: Aksia
Просто за последние три недели я немного устала, нервничала, спала не так хорошо, как хотелось бы, да ещё и приболела. Вот мозг и пошалил.

Будем надеяться, что дело в усталости и нервах.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#10 написал: ebegen31
Сегодня, 04:56
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Действительно, будьте осторожны, тем более, когда мужа нет дома. Главное, не открывайте дверь, если на сто процентов не уверены, что это кто-то знакомый и безопасный.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
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