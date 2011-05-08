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Истории из жизни

Первые 40 дней жизни

Отделение патологии новорожденных. Сюда направляют деток которым не больше 28 дней, либо сразу после роддома, либо если что-то пошло «не так» уже дома. В общем, попали мы в это ужасное место. Красное кирпичное здание, являющееся частью детского комплекса. Чугунные лестницы, высокие крашенные светло-зелёной масляной краской двери. Внутри все как в большинстве больниц, убого. Железные койки, линолеум с железными заплатками, мигающий слабый свет и «жужжащие» лампочки в коридорах.

Приехали. Кое-как устроились, вещи разложили. Ночи были ужасные. Нужно было вставать каждые 2 часа готовить смесь для ребёнка. Днём то же самое. На третий день пребывания я поняла, что после родов, слез и мучений я просто на ходу вырубаюсь. Уснула днём минут на 20. Мне приснилось, что из угла палаты, где мы лежали, смотрят на нас люди. Приглядевшись, понимаю, что это мамины тетки и ещё какие-то дальние родственники, которых я видела не больше одного раза и то в детстве. Проснулась от крика ребёнка. Никаких мыслей не было, просто усталость и разбитость от созерцания этого убогого места.

Кухня располагалась на этом же этаже, там была плита и 2 больших железных чайка. В одном была кипячёная вода остывшая, второй чайник горячий. Вот встаю ночью иду за водой, времени около полуночи. Смотрю, там ещё одна мамочка. Она меня увидела и без всякого вступления начала говорить:
- как такое могло случиться, разве не видно на узи что плод маленький, у меня ребёнок родился в 9 месяцев и всего 1,5 кг, что же теперь будет, как же я теперь.

Смотрю, она воду «сырую» из бачка, не кипячённую, наливает в чайник с горячей водой.
Спрашиваю, чего ты делаешь, деткам же надо воду прокипятить, мало ли что за вода в этих бачках.
А она на меня сморит мутными глазами и улыбается, и говорит, что ничего страшного. Думаю, сумасшедшая точно.

Я решила воду прокипятить, убедиться, что все в порядке. Мысли сразу «заработали», что нужно из дома чайник принести электрический, купить бутылку воды нормальной детской.

Стою размышляю, и вдруг она ни с того ни с сего опять:

- На моего малыша умершие родственники приходили смотреть.

Тут меня накрыло. Я как брошусь бежать с этой кухни в палату, очень испугалась за ребёнка. Захотелось тут же проверить, что все в порядке. Свой сон ещё вспомнила. Интересно, живы ли вообще те родственники, которые приснились.

Потом рассказала историю дома, когда уже нас выписали, кто-то мне сказал, что главное продержаться первые 40 дней жизни. Тут как бы все возможно, и что-то вроде, что ребёнок в этот период между двумя «мирами».

Вчера, 10:02 by HecateПросмотров: 1 042Комментарии: 7
+18

Ключевые слова: Больница дети чайник родственники авторская история

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Комментарии

#1 написал: Psyozz
Вчера, 10:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 100
История интересная. Действительно, все может быть. +
Зарегистрирован: 8.05.2011
#2 написал: serg-kil-inc
Вчера, 10:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 253
Хз, на счёт двух миров в первые 40 дней жизни, но от недосыпа и не такой бред видеть начинаешь, особенно под стрессом. Или несёшь какую-то пургу, и даже вспомнить не можешь потом, что именно нёс...
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#3 написал: Jako tako
Вчера, 11:32
+5
Группа: Посетители
Репутация: (269|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 204
Я верю. Но хочется надеяться, что они приходят знакомиться с ребёнком, а не для того, чтобы его себе забрать.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: Vologodskaya
Вчера, 11:44
+4
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 469
приходили защитить его как ангелы хранители
Зарегистрирован: 20.06.2017
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 11:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (107|-9)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 563
Все эти дела с убогостью, отсутствием обслуживания и невежеством завязаны на деньгах. Вы думаете, почему идёт возврат налога за приобретение жилья и за мед. услуги?. Да потому что налоги разворовываются или копятся на чёрный день, или тратятся на другие нужды, далёкие от мед.услуг. Не дотягиваем мы все до возможностей. Изначально налог просчитан с лихвой покрыть бюджет, но мировая экономика, гегемон и ошибки с капризами упрямо тянут денежку на себя. Помимо этого куча собственных ошибок, просчётов, упрямства, что описывать - слов не хватит.
А что, каждые два часа не встать никак приготовить смесь для ребёнка? Надо - значит надо вставать, а не сопли жевать.
Следующая вещь: чтобы после собственной смерти помогать живущим своим, надо обязательно заниматься собственной энергией ещё при жизни. А то при беде умершие вообще ничего не могут, только стоять, ждать и глазеть. Надо было подсказать, чтобы не курила и не пила, выбирала мужа здорового и ответственного, чтобы училась в школе, готовила себя к материнству загодя, занималась физической культурой, поддерживала форму, развивала мускулатуру и прочее.
Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Talisha
Вчера, 15:34
+3
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Репутация: (2158|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 575
Умершие приходят либо забрать (обычно стариков), либо поддержать и помочь, во втором случае это как общий символ-поток родового канала, а не личная энергия умерших. Вы правильно все делаете, раз родовой канал о вас заботится
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: Sola
Сегодня, 07:07
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 25
Послеродовые дни, они какие-то смутные, наполненные новыми ощущениями, усталостью, счастьем и тревогой за такую маленькую жизнь, одновременно. Возможно и ненадолго тонкий мир чувствуется сильнее .. Когда мы из роддома приехали, муж ночами просыпался и проверял, дышит ли сын). А у меня, в то время, единственный раз, был сонный паралич. Проснулась, уже засветло, сознание ясное, но не могу пошевелиться. А рядом, слышны мелкие шаги кого-то невидимого. Они протопали мимо меня, прошли к детской кроватке, задержались там ненадолго и протопали обратно куда-то в сторону кухни... Шаги стихли и тут же меня отпустило. Вскочила, подлетела в к малышу, Слава Богу, всё было в порядке, он спокойно спал. Ни до этого случая, ни после паралича больше не было. Шаги ещё раз слышала, но это было уже гораздо позже.
Зарегистрирован: 27.06.2022
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