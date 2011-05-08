Первые 40 дней жизни

Hecate Просмотров: 1 042 Комментарии: 7 +18 Вчера, 10:02 by

Отделение патологии новорожденных. Сюда направляют деток которым не больше 28 дней, либо сразу после роддома, либо если что-то пошло «не так» уже дома. В общем, попали мы в это ужасное место. Красное кирпичное здание, являющееся частью детского комплекса. Чугунные лестницы, высокие крашенные светло-зелёной масляной краской двери. Внутри все как в большинстве больниц, убого. Железные койки, линолеум с железными заплатками, мигающий слабый свет и «жужжащие» лампочки в коридорах.Приехали. Кое-как устроились, вещи разложили. Ночи были ужасные. Нужно было вставать каждые 2 часа готовить смесь для ребёнка. Днём то же самое. На третий день пребывания я поняла, что после родов, слез и мучений я просто на ходу вырубаюсь. Уснула днём минут на 20. Мне приснилось, что из угла палаты, где мы лежали, смотрят на нас люди. Приглядевшись, понимаю, что это мамины тетки и ещё какие-то дальние родственники, которых я видела не больше одного раза и то в детстве. Проснулась от крика ребёнка. Никаких мыслей не было, просто усталость и разбитость от созерцания этого убогого места.Кухня располагалась на этом же этаже, там была плита и 2 больших железных чайка. В одном была кипячёная вода остывшая, второй чайник горячий. Вот встаю ночью иду за водой, времени около полуночи. Смотрю, там ещё одна мамочка. Она меня увидела и без всякого вступления начала говорить:- как такое могло случиться, разве не видно на узи что плод маленький, у меня ребёнок родился в 9 месяцев и всего 1,5 кг, что же теперь будет, как же я теперь.Смотрю, она воду «сырую» из бачка, не кипячённую, наливает в чайник с горячей водой.Спрашиваю, чего ты делаешь, деткам же надо воду прокипятить, мало ли что за вода в этих бачках.А она на меня сморит мутными глазами и улыбается, и говорит, что ничего страшного. Думаю, сумасшедшая точно.Я решила воду прокипятить, убедиться, что все в порядке. Мысли сразу «заработали», что нужно из дома чайник принести электрический, купить бутылку воды нормальной детской.Стою размышляю, и вдруг она ни с того ни с сего опять:- На моего малыша умершие родственники приходили смотреть.Тут меня накрыло. Я как брошусь бежать с этой кухни в палату, очень испугалась за ребёнка. Захотелось тут же проверить, что все в порядке. Свой сон ещё вспомнила. Интересно, живы ли вообще те родственники, которые приснились.Потом рассказала историю дома, когда уже нас выписали, кто-то мне сказал, что главное продержаться первые 40 дней жизни. Тут как бы все возможно, и что-то вроде, что ребёнок в этот период между двумя «мирами».

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