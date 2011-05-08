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Истории из жизни

Картинная галерея

Небольшой провинциальный губернский городок. В центре города расположен типичный купеческий особняк, образец зодчества 19 века. Дом был построен фабрикантом для своей дочери и ее семьи. Уникальность дома в том, что система отопления была спланирована таким образом, что все комнаты отапливались от одной печки, находившейся в большом углублении, ниже уровня подвального помещения, а в стенах дома было множество колен дымоходов - тепловодов, которые все выходили в одно дымоходное отверстие. В настоящее время особняк используется как картинная галерея. Но в конце 80-х - начале 90-х дом пустовал.

Рядом с этим особняком административные здания, многоэтажные жилые дома, рынок, старообрядческая церковь и несколько стареньких частных домов.
И вот одна одинокая жительница одного из частных домов очень преклонного возраста летом выходила в одной ночной сорочке и шла к особняку. Какое-то время там пропадала, а затем, около 4-5 часов утра, возвращалась домой. Ее периодически видели соседи, как она перед рассветом возвращается домой в грязной от земли и сажи ночной рубашке. Когда ее спрашивали, что она там делает и зачем ходит, она затруднялась ответить. Но говорила, что в особняке много золота. Соседи решили, что бабуля просто в силу возраста стала «слаба умом». Местные молодые парни решили проверить, куда она ходит. Вдруг и правда там золото. Пару раз они выслеживали бабулю, шли за ней по пятам и у самого особняка ее теряли. Потом по их словам слышали шаги в самом доме, кряхтение, как будто она куда-то пролезает и потом шум где-то внизу «под землей». Подойдя к окнам особняка пытались рассмотреть в окно ее белую ночнушку, но ничего не видели. Этим же летом бабуля умерла. История подзабылась.

При строительстве дороги в 2000-х годах была нарушена дренажная система, и ныне картинную галерею стало постоянно затапливать подземными водами. И вот при очередном сильном затоплении подвала были подняты плиты пола, под которыми обнаружилось углубление. При попытке откачать воду стало понятно, что имеется сводчатый коридор, ведущий в сторону церкви. Но постоянно подступающая вода не дала обследовать помещение. Средств на работы не выделяется. Может, когда-то исследовательская работа будет проведена и найдётся, возможно, золото.

Вчера, 09:57 by HecateПросмотров: 690Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Особняк старушка ночные походы затопление авторская история

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Комментарии

#1 написал: Psyozz
Вчера, 10:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 100
Возможно бабуля была права. Об остальном история пока умалчивает)
Я так понял, история возможно будет иметь продолжение...
Зарегистрирован: 8.05.2011
#2 написал: Jako tako
Вчера, 11:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (269|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 204
Интересная история, откуда бабуля могла про золото знать. И очень жаль, что она не его не нашла. А так дороются до него опять какие-нибудь сраные пузатые чинуши, и все найденное поосядет в карманах и таинственным образом потеряется.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Vologodskaya
Вчера, 11:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 469
история интересная, хочется продолжения
Зарегистрирован: 20.06.2017
#4 написал: Tigger power
Вчера, 13:39
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2998|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 245
Бабка похоже в теме была, либо потомок этой семьи, либо работников по дому. Во и искала золотишко прикидываясь выжившей из ума. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#5 написал: Talisha
Вчера, 15:24
+1
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Репутация: (2158|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 575
Бабуля, видимо, экстрасенс. Ловила волны по ночам и лунатила. Иначе куда проще было бы днем пойти или хотя бы не в ночнушке. Жаль не нашелся кто-то, кто реально проследил бы до конца ее маршрут
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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