Картинная галерея

Hecate Просмотров: 690 Комментарии: 5 +14 Вчера, 09:57 by

Небольшой провинциальный губернский городок. В центре города расположен типичный купеческий особняк, образец зодчества 19 века. Дом был построен фабрикантом для своей дочери и ее семьи. Уникальность дома в том, что система отопления была спланирована таким образом, что все комнаты отапливались от одной печки, находившейся в большом углублении, ниже уровня подвального помещения, а в стенах дома было множество колен дымоходов - тепловодов, которые все выходили в одно дымоходное отверстие. В настоящее время особняк используется как картинная галерея. Но в конце 80-х - начале 90-х дом пустовал.Рядом с этим особняком административные здания, многоэтажные жилые дома, рынок, старообрядческая церковь и несколько стареньких частных домов.И вот одна одинокая жительница одного из частных домов очень преклонного возраста летом выходила в одной ночной сорочке и шла к особняку. Какое-то время там пропадала, а затем, около 4-5 часов утра, возвращалась домой. Ее периодически видели соседи, как она перед рассветом возвращается домой в грязной от земли и сажи ночной рубашке. Когда ее спрашивали, что она там делает и зачем ходит, она затруднялась ответить. Но говорила, что в особняке много золота. Соседи решили, что бабуля просто в силу возраста стала «слаба умом». Местные молодые парни решили проверить, куда она ходит. Вдруг и правда там золото. Пару раз они выслеживали бабулю, шли за ней по пятам и у самого особняка ее теряли. Потом по их словам слышали шаги в самом доме, кряхтение, как будто она куда-то пролезает и потом шум где-то внизу «под землей». Подойдя к окнам особняка пытались рассмотреть в окно ее белую ночнушку, но ничего не видели. Этим же летом бабуля умерла. История подзабылась.При строительстве дороги в 2000-х годах была нарушена дренажная система, и ныне картинную галерею стало постоянно затапливать подземными водами. И вот при очередном сильном затоплении подвала были подняты плиты пола, под которыми обнаружилось углубление. При попытке откачать воду стало понятно, что имеется сводчатый коридор, ведущий в сторону церкви. Но постоянно подступающая вода не дала обследовать помещение. Средств на работы не выделяется. Может, когда-то исследовательская работа будет проведена и найдётся, возможно, золото.

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