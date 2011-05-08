Случай из моей практики

Ernesta Просмотров: 349 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 07:32 by

Пишу, как и обещала, историю о мужике, который поплатился из-за своего тщеславия. Мужика, вернее, гарного украинского хлопца звали Женя, а история случилась весной 2017 года.Работала я тогда у одного поганца на два магазина - один ювелирный, другой с косметикой, шли они один за другим и надо было бегать от одного к другому. Это я о том, что от этого Жени мне доставалось больше всех в два раза. Вот представьте, огромный детина под 2 метра, хорошо развитый физически (ума это не касается), каждый день с утра пораньше начинал носиться по улицам и приставать с разговорами ко всем продавцам, причём делал он это исключительно по-русски. У нас остров туристический, греки английский, французский, немецкий и итальянский знают, а вот русский как-то не выучили. Женю это нисколько не смущало. Я-то видела, что он "того", несколько дурной, но мой тогдашний начальник этого не понимал и послал меня под танки. Вот с этого и начались мои мучения до конца сезона.Женя рассказал следующее: некая компания наняла украинскую команду моряков для перегона морского судна из одной страны в другую. Греция была транзитом, но тут-то у нас на Корфу их и накрыла морская полиция. Не знаю всех махинаций, но корабль арестовали в нашем порту вместе с командой, которой строго было запрещено сходить на берег, но Жене это не мешало, тем более, что круглосуточную охрану у корабля никто не выставлял. Женя даром времени не терял, его целью было прицепиться к какой-нибудь мадам, у которой звенит в карманах евровалюта.Сделал он такой "реверанс" и в мою сторону, ха-ха, как он ошибся. Чтоб не путался под ногами, я ему сказала, что порчу пусть сначала снимет и описала сопутствующие побочные явления оной, которые его, родимого, мучают уже не один год. Женя чуть на попу не сел, сначала испугался, а потом стал проситься на излечение. Я такими делами бесплатно не занимаюсь. "Бесплатно" это значит "бес заплатит", мне-то прибудет по любому, а вот чем и кода человек расплатится, этого никто не знает. У Жени были украинские купюры, ими и расплачивался, чисто символически, уверяя меня, что им вот-вот должны заплатить в евро и он как только - так сразу. Наивный, я самого начала знала, что и "никак только", и ни "так сразу" никогда не будет. Я, чтоб уберечь его от расплаты в дальнейшем, решила на нём применить новаторские методы и опробовать, как они сработают и как отыграются, в магии это называется "кролик".Диагностика показала, что навесили Жене приворот на крови, простите за подробности, кровь самой любовницы, которая каждый месяц у всех женщин до наступления климакса бывает. Сделали окорм, опой, то есть кровь эту в Женину еду и питьё подмешали. Делала возлюбленная не сама, ездила в деревню, потому как по диагностике на деревенскую магию карты указали.Рассказала Жене, всё совпало. Несколько лет назад случайно в соседнем городе "познакомился" по случаю с разведёнкой старше себя, у которой было 3 ребёнка от разных мужчин. И не сказать, что любовь у Женьки случилась, только стал он в соседний город мотаться постоянно, не хочет, а ноги сами несут.В итоге та дама объявила, что беременна и, конечно, от него, а как же (по картам выходил обман и что у Жени детей нет). В итоге он отдал ей все кредитные карты и даже основную, на которую зарплата приходила. И самое интересное - каждую неделю его мадам уезжала в деревню помогать знакомой бабушке, а Женя в это время воспитывал четырёх детей. Короче, ободрала она его, как липку, даже не звонила и СМС сообщения редко писала, чтоб деньги не тратить, он сам ей звонил, как заведённый.Не буду вдаваться в подробности насчёт проведённого мной ритуала, скажу только, что в "одном флаконе" я смешала сразу несколько стилей, обряд получился тяжёлый и, чтоб контролировать процесс, в сам обряд включила обратку ( это когда энергия, выделяемая при уничтожении порчи, идёт именно на виновника той самой порчи). Я знала, что бабка, практикующая свою деревенскую магию, не дура и в случае "чего" сделала отвод на заказчицу, вот по ней и должно было шарахнуть. Жене я категорически запретила отвечать ей на звонки, открывать СМС сообщения, звонить и писать самому, иначе она вернёт всё на круги своя, и тогда долбанёт его самого, себя я, естественно, 100 раз защитила.Долго ждать не пришлось, уже через день эта мадам начала закидывать Женю сообщениями и (даже!) звонить. Женя мужественно держался целую неделю, от своей сестры узнал, что у его гражданской жены в течение недели вылезла грыжа размером с кулак и открылась астма, которой сроду не было, дело до больницы дошло.Я удовлетворённо наблюдала за результатами, Женя начал прозревать, начались умные рассуждения о жизни, но внутри меня шевелился червь сомнения, и не зря.Женя больше всего упивался тем фактом, что его мадам строчит сообщения (за неделю более двухсот) и названивает каждые 20 минут. Долго он крепился, не читал, не отвечал, но всё-таки не удержался, его прям распирало, и он прочитал сообщения и ещё на телефон ответил.После этого Женя стал прежним, как подменили, ловко и быстро. Самое неприятное, что у правого колена вылезла шишка размером с кулак и нога стала болеть, зато у его пассии волшебным образом всё рассосалось.Лечить я его отказалась и сказала, что скоро они уедут и пусть на родине ищет того, кто за него возьмётся, хотя дураков нет, таких, как Женя, обычно отправляют восвояси.

Ключевые слова: Греция корабль порча деревенская магия приворот авторская история

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