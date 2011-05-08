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Истории из жизни

НОЖ

Недавно сломала кухонный нож.
Небольшой такой. Весь из металла, а ручка забрана в деревяшки. Так вот сломалось не полотно, а именно металлическая ручка.

Т.к. я зимой стараюсь поменьше выходить на улицу (на это есть свои причины), то попросила сына купить новый ножик.
Купил. Удобный, славный.
Но! На следующий день мы начали "гундеть" друг на друга. А сегодня разругались вдрызг на ровном месте.

Скажу честно, мы с сыном разные по характеру, живём вдвоём. У каждого есть своё пространство в квартире.
Ситуации бывают разные, но стараемся принимать друг друга такими, какие есть.

Я знаю, что дарить ножи нельзя, надо брать "выкуп".
Но тут-то не подарок, а необходимая покупка.
Вот что теперь делать?

Сегодня, 06:49 by НиксаПросмотров: 217Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Нож приметы и суеверия сын авторская история

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Комментарии

#1 написал: Psyozz
Сегодня, 07:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 91
Что делать? Выкинуть этот нож и пойти купить другой, причем выбрать самой тот который понравится.
Зарегистрирован: 8.05.2011
#2 написал: Hecate
Сегодня, 10:11
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 20
Может это надуманно? Причина и не в ноже вовсе? Можно купить новый набор ножей, а главное перестать об этом думать
Зарегистрирован: 7.08.2022
#3 написал: ЛорБор
Сегодня, 10:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 62
Вот людям погоревать не о чем, что ли? Придумают себе печальку и наслаждаются.
Зарегистрирован: 5.05.2018
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 12:49
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2998|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 239
Мизинчиками помиритесь)) вы уверены, что нож виноват?
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#5 написал: Никса
Сегодня, 13:55
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 12
Цитата: Psyozz
Выкинуть этот нож и пойти купить другой, причем выбрать самой тот который понравится.

Мне этот понравился. Жалко выкидывать.
Цитата: Hecate
Может это надуманно? Причина и не в ноже вовсе?

Может и так. Может просто совпадение. Но как-то уж в строку получилось.
Цитата: ЛорБор
Придумают себе печальку и наслаждаются.

Не наслаждаюсь, а испугалась.
Цитата: Tigger power
Мизинчиками помиритесь))

"Мирись-мирись и больше не дерись!"-)))))
Цитата: Tigger power
вы уверены, что нож виноват?

Да вот огородное растение его знает!
Знаете, вроде как вздыбилась волна грязной пены и опала. Оставила после себя гнилостный привкус. Сейчас вроде всё улеглось. Но бывает же и огонь под пеплом. Не хочу.
Зарегистрирован: 18.01.2022
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