НОЖНедавно сломала кухонный нож.
Небольшой такой. Весь из металла, а ручка забрана в деревяшки. Так вот сломалось не полотно, а именно металлическая ручка.
Т.к. я зимой стараюсь поменьше выходить на улицу (на это есть свои причины), то попросила сына купить новый ножик.
Купил. Удобный, славный.
Но! На следующий день мы начали "гундеть" друг на друга. А сегодня разругались вдрызг на ровном месте.
Скажу честно, мы с сыном разные по характеру, живём вдвоём. У каждого есть своё пространство в квартире.
Ситуации бывают разные, но стараемся принимать друг друга такими, какие есть.
Я знаю, что дарить ножи нельзя, надо брать "выкуп".
Но тут-то не подарок, а необходимая покупка.
Вот что теперь делать?
Сегодня, 06:49 by НиксаПросмотров: 217Комментарии: 5
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