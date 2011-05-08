НОЖ

Никса Просмотров: 217 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 06:49 by

Недавно сломала кухонный нож.Небольшой такой. Весь из металла, а ручка забрана в деревяшки. Так вот сломалось не полотно, а именно металлическая ручка.Т.к. я зимой стараюсь поменьше выходить на улицу (на это есть свои причины), то попросила сына купить новый ножик.Купил. Удобный, славный.Но! На следующий день мы начали "гундеть" друг на друга. А сегодня разругались вдрызг на ровном месте.Скажу честно, мы с сыном разные по характеру, живём вдвоём. У каждого есть своё пространство в квартире.Ситуации бывают разные, но стараемся принимать друг друга такими, какие есть.Я знаю, что дарить ножи нельзя, надо брать "выкуп".Но тут-то не подарок, а необходимая покупка.Вот что теперь делать?

Ключевые слова: Нож приметы и суеверия сын авторская история

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