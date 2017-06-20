Некто

Сергей 76 Просмотров: 359 Комментарии: 3 +10 Сегодня, 07:33 by

Этот случай произошел со мной уже давно, когда мне было только восемнадцать. Я тогда стал счастливым обладателем собственной квартиры, небольшой "однушки" на втором этаже деревянного здания. Да, именно эта квартира иногда является ко мне во снах, в самых разных обличиях. Это здесь я так "умело" перекрасил стены ванной, память о которых до сих пор не покидает меня.В правой части спальной комнаты находился самодельный диван. Мы смастерили его вместе с отцом из имевшихся у него двух больших диванных подушек, получилось что-то вроде не раскладной "полуторки". Над диваном, на стене, располагался уже не новый, но все еще хорошо сохранившийся ковер с незатейливым узором в красно-желтых тонах. На ковре, приблизительно посередине, я закрепил светильник из светло-желтого органического стекла, таким образом, что бы лежа была возможность включать или выключать его. Напротив дивана, у противоположной стены, стоял небольшой телевизор на тумбочке, "видик", стереоаппаратура, на стене полки с книгами, настенные часы, рядом пара стульев и прочая незначительная мебель. Спал я на диване, головой к проходу в коридор, единственное окно комнаты находилось на противоположной стороне, как бы у меня в ногах.К моменту описываемых событий я прожил в этой квартире всего где-то недели три, не больше. Еще даже не привык как следует к ее особенностям.Итак, однажды поздно вернувшись с работы, я поужинал, позанимался незначительными делами, да и упал спать. Снился мне какой-то неприятный сон, подробностей не помню, но то, что сновидение имело место - это точно. Внезапно я проснулся, как будто от толчка. Находившееся перед глазами окно еле светилось серовато-голубым лунным светом. Мне показалось, что была самая середина ночи. Во всей квартире подозрительная тишина, я не услышал даже тиканья настенных часов, висевших на стене справа от меня. В почти пустой квартире это тиканье имело довольно сильный резонанс, так что в обычных условиях не услышать этот звук я просто не мог. Но больше всего меня насторожила кромешная, прямо чернильная тьма, чего никак не должно было быть, поскольку я никогда, ну или почти никогда, не выключал свет в ванной. Это мера предосторожности, чтобы встав ночью спросонья, еще в и малознакомой обстановке, не треснуться о косяк, не налететь на открытую дверь и т.д. Все эти неутешительные обстоятельства вызвали у меня нарастающее беспокойство.- Неужели прямо посреди ночи электричество отрубили? Или лампа сгорела? - мелькнула мысль.И тут внезапно я почувствовал, что нахожусь в комнате не один.Да, возможно многие испытывали подобное чувство и, скорее всего, никто не сможет описать, объяснить природу его происхождения. Вы просто чувствуете чужое присутствие и все.Мной стал быстро овладевать какой-то липкий страх. Протянув руку, я начал судорожно шарить по настенному ковру в поисках шнурка включения светильника. Где же он? Между тем, мне стало казаться, что Некто, будто почуяв мое смятение, беззвучно приближается ко мне со стороны дверного проема. Моя рука наконец нащупала шнурок. Рывок! Света нет. Еще раз! Света нет... Да что происходит?!Вдруг, к своему ужасу, я почувствовал как Некто коснулся меня, прикоснулся к моей голове. Его палец нарисовал букву или символ в виде обратной буквы "С", прямо по волосам, чуть правее макушки. Не могу объяснить, почему мне показалось тогда, что это был именно палец, но это прикосновение стало для моих нервов последней каплей. С криком "Да кто здесь?!" я проснулся. Теперь уже окончательно. Первым делом рванул шнурок светильника, комнату залил мягкий желтоватый свет. Никого. Сердце колотилось от страха. Я сел, приходя в себя, рукой потер макушку, в том месте где до нее дотронулся Некто - не выросло ли там чего.Разумеется, в квартире я был один. Я обошел и внимательно осмотрел все комнаты. Входная дверь была заперта, в ванной, как и положено, горел свет. Никаких намеков на присутствие Некто.Больше я не ложился в ту ночь, просидел до рассвета, пил кофе, курил и смотрел видик, какие-то старые боевики. Благо, что на работу в этот день мне не требовалось идти. Из особенностей последующих событий следует отметить, что у меня очень сильно разболелась голова в тот день, и именно в том месте, где было столь неприятное мне прикосновение.Прошло два дня. Я заглянул в гости к родителям и, как бы между делом, рассказал матери об этом происшествии. Рассказывал в полу-шутку, не надеясь, что мне поверят. Но, как ни странно, мать выслушала меня внимательно. Подробностей нашего разговора я, конечно, уже не припомню, столько лет прошло, но она говорила что-то о плохой энергетике, что я в квартире новичок, и тому подобное. Под конец сходила в соседнюю комнату и принесла небольшую икону.- Поставь ее у себя в спальне, и пусть всегда будет там. Не потеряй и никому не отдавай ее.Икона на вид была, хоть и простенькой, но довольно старой. Со слов матери, эту икону передала ее мама, ну т.е. моя бабушка, и с тех пор она постоянно в нашей семье. Я, конечно, сначала стал отказываться от такого подарка, но мать настояла на своем, и мне пришлось все же забрать его. Как она и просила, я поставил икону на полку в своей спальне, где она долгое время вызывала непонимание и даже усмешки моих друзей, в то время носившихся ко мне на квартиру не переставая. Тем не менее, она осталась на своем месте, где простояла более десяти лет, вплоть до смены места жительства.Я не знаю, могло ли появление иконы повлиять на дальнейшие события, или же все прошло само собой - я просто привык к этому месту, а оно ко мне - но подобные случаи появления Некто более не повторялись. Как вы понимаете, проверять ее значимость в этом смысле у меня не было совершенно никакого желания. В то же время, не скажу, что с тех пор в этой квартире меня посещали лишь приятные сны, это было бы обманом, бывали и плохие сновидения, но такого ярко выраженного чужеродного присутствия больше никогда не наблюдалось.А икона эта до сих пор со мной, путешествует из квартиры в квартиру, как необходимый атрибут. Вот и сейчас она стоит позади меня, на деревянной полочке, в моей спальной комнате. Я не могу назвать себя Боговерующим человеком, но считаю, что лучше пусть она будет рядом, хотя бы как память, ведь ни матери, ни даже той квартиры уже давно нет.

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