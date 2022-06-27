Должок за тобой

Гот77 Просмотров: 404 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 06:51 by

Серега работал в милиции, но потом надоело, да и начальство поменялось, за каждым шагом следить начали. Уволился и устроился в супермаркете охранником. В пятницу, дождавшись сменщика, собирался уходить.Но, как назло, пошел снег, да еще и метель. Даже идти не хотелось. Напарник предложил остаться, переночевать в бытовке. Но Серега был упрямый по жизни, решил идти домой. Да и идти не очень далеко.Шел, съежившись и прикрывая лицо воротником. Вдруг поскользнулся и упал на дороге.– Черт, – вскрикнул Серега, хотел встать, но не мог, боль была нестерпимаяВдруг появляется мужик с бородой, страшный как черт, и говорит:– Давай руку.– Да я сам, – злился Серый.– Давай, не бойся, – схватил его мужик и потащил как раненого.Прошло время, Серега увидел свой подъезд и говорит:– Ну, всё, дальше я сам.– Давай донесу, – не умолкал прохожий.– Мне только за перила зацепится и все.– Как знаешь, – крикнул он и исчез, как сквозь землю провалился.Серега по перилам добрался до квартиры, сел в прихожей. Что за дела, даже спасибо не успел сказать, куда он делся, за пару секунд он не мог далеко убежать. Ну да ладно.Жена вызвала скорую, те приехали, посмотрели, сказали вывих, до свадьбы заживет. Вкололи диклофенак, наложили повязку и уехали. Лег спать и заснул. Ночью снится ему этот бородатый и говорит:– Мне твое спасибо не надо, потом рассчитаешься.Утром, проснувшись, Сергей, подумал, что это могло означать.Прошло полгода, Сергей пристрастился к выпивке. И частенько стал приходить домой на рогах. Как-то раз пришел под банкой, поздно, жена уже спала. Он лег в зале и уснул. Ночью проснулся по нужде и пошел в туалет. Затем зашел на кухню воды попить, сушняк давил. Вдруг видит - на окне сидит существо волосатое, с хвостиком.Ну, все, хана, до чертиков допился. Хотел свалить, но оно заговорило.– Идем со мной.– Что ты хочешь?– Чтобы ты был со мной всегда.– Должок за тобой, я тебе помог, вот и спасибо скажешьСерега вспомнил тот случай с ногой.– А куда? – спросил Серега.– В подвал, – ответил черт.– Ну ладно.Пошли в подвал и черт сказал:– Давай, повесься.– А я не смогу, – стал трезветь Серега.– Сможешь, вон труба - веревку накинь, сделай узел и встань на ящик, и все.Как специально там лежала бельевая веревка и стоял ящик для инструментов. Серега перекинул веревку за лежак отопления, сделал узел, одел на шею и хотел сойти с ящика.– Давай быстрее, я жду тебя, – визжал чертенок.И тогда он вспомнил про жену, ребенка и старушку мать, кто им помогать будет.- Да ну тебя, - выругался Серега. Снял узел и пошел в квартиру. Утром проснулся в коридоре с мокрыми трусами. Больше в рот не берет даже пиво.Но, черт возьми, не так же завязывать…

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