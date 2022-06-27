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Вам являлись во сне умершие родственники?


 
Истории из жизни

Брат

История не от первого лица и имя девушки изменено, такое лучше не вспоминать.

Как-то раз одна девушка вместе с подругой пришли днем на кладбище с целью помянуть брата этой знакомой. Но по обычаю самоубийцу люди не поминают, а они все же решили. Они посидели на могиле, выпив водки, немного поплакав, и собирались уходить. И вдруг ни с того ни с сего (пусть ее зовут Вика) эта девушка, смотря на могилу брата знакомой, прошипела:

« Ты заходи, не стесняйся, если соскучишься. Поболтаем». Для нее это было нормально, так как была под градусом. Но ей вдруг показалась, что на нее кто-то смотрел…

В эту ночь она проснулась в холодном поту и ужасе: перед ней была тень этого парня, которого, они с подругой поминали.

«Это я, ты попросила, и я пришел.»

Вика сначала испугалась, но потом спокойно с ним разговорилась.

И так продолжалось каждую ночь. Ей было стыдно, но она его все же спросила: « А ты в Аду или, может, в Раю?»

«Нет, не там и не там. Я блуждаю между небом и землей как неприкаянный.»

После того дня на кладбище прошло определенное время. Мама Вики сказала, что слышит голоса из ее спальни.

- Ты говоришь во сне?

Но Вика ответила:

- Тебе показалось, я хорошо сплю.

Девушка в один прекрасный день пошла в город и, проходя мимо базара, увидела толпу цыган. «Хочешь, погадаю,» - сказала одна цыганка.

Вика остановилась от страшных глаз цыганки.

«Слушай дорогая! Рядом с тобой ходит мертвец! Тебе надо избавиться от него или тебе жить не долго осталось!»

Вика побледнела и после этого начала терять сознание днем в разных местах, на улице, в гостях. Ее мама испугалась и отвела Вику к знахарке. Та тоже сказала, что за ней ходит покойник. Его надо убрать. Мама, правда, не поверила, но согласилась на лечение.

Старушка начала читать заговоры от приведений.

В эту ночь после начала лечения опять появился призрак:

« Ты мне понравилась. А ты хочешь меня оставить. Ты плохая девочка.»

Вика скоро поправилась и видения прекратились. Она, наверно, забыла эту странную историю. Но, скорее нет, такое не забывается…

Сегодня, 06:26 by Гот77Просмотров: 390Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Призрак самоубийца кладбище авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sola
Сегодня, 06:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Интересно, если бы цыганка не напугала, девушка теряла бы сознание или прокатило бы? И любой мертвый человек так действует на живого или только самоубийца? Стал приходить к девушке, потому что она пригласила или она, при желании, может умерших видеть?
Зарегистрирован: 27.06.2022
#2 написал: Vologodskaya
Сегодня, 07:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 462
вполне может быть, нельзя такое говорить мертвецам
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 14:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (601|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 555
По стилю написания очень наивно и похоже на страшилку. А вообще, даже не знаю, что должно быть в головушке, чтоб приглашать в гости (не)благополучно покойного, пусть даже будучи под градусом и в шутку.
У меня был период, когда я боялась, что у меня крыша спрыгнет, после смерти дедушки. Всё казалось по ночам, что дед появится в проёме двери, такой, каким был в последние месяцы, - исхудавший, измождённый болезнью. До того дошло, что я спала со светом и телевизором, хотя предпосылок никаких не было, да и человек я толстокожий в этом плане. Муж сталкивался с неизведанным, я нет. Дак вот, по-моему, из моего повествования понятно, что последнее, что я хотела - это чтоб меня навестил покойный дедуля. Хотя мы его любили, и он нас тоже.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 15:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (269|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 195
Согласна. Стиль написания - жуткий детский фольклор.
Честно говоря, и отношение к истории как к детской страшилке.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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