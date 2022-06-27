БратИстория не от первого лица и имя девушки изменено, такое лучше не вспоминать.
Как-то раз одна девушка вместе с подругой пришли днем на кладбище с целью помянуть брата этой знакомой. Но по обычаю самоубийцу люди не поминают, а они все же решили. Они посидели на могиле, выпив водки, немного поплакав, и собирались уходить. И вдруг ни с того ни с сего (пусть ее зовут Вика) эта девушка, смотря на могилу брата знакомой, прошипела:
« Ты заходи, не стесняйся, если соскучишься. Поболтаем». Для нее это было нормально, так как была под градусом. Но ей вдруг показалась, что на нее кто-то смотрел…
В эту ночь она проснулась в холодном поту и ужасе: перед ней была тень этого парня, которого, они с подругой поминали.
«Это я, ты попросила, и я пришел.»
Вика сначала испугалась, но потом спокойно с ним разговорилась.
И так продолжалось каждую ночь. Ей было стыдно, но она его все же спросила: « А ты в Аду или, может, в Раю?»
«Нет, не там и не там. Я блуждаю между небом и землей как неприкаянный.»
После того дня на кладбище прошло определенное время. Мама Вики сказала, что слышит голоса из ее спальни.
- Ты говоришь во сне?
Но Вика ответила:
- Тебе показалось, я хорошо сплю.
Девушка в один прекрасный день пошла в город и, проходя мимо базара, увидела толпу цыган. «Хочешь, погадаю,» - сказала одна цыганка.
Вика остановилась от страшных глаз цыганки.
«Слушай дорогая! Рядом с тобой ходит мертвец! Тебе надо избавиться от него или тебе жить не долго осталось!»
Вика побледнела и после этого начала терять сознание днем в разных местах, на улице, в гостях. Ее мама испугалась и отвела Вику к знахарке. Та тоже сказала, что за ней ходит покойник. Его надо убрать. Мама, правда, не поверила, но согласилась на лечение.
Старушка начала читать заговоры от приведений.
В эту ночь после начала лечения опять появился призрак:
« Ты мне понравилась. А ты хочешь меня оставить. Ты плохая девочка.»
Вика скоро поправилась и видения прекратились. Она, наверно, забыла эту странную историю. Но, скорее нет, такое не забывается…
Сегодня, 06:26 by Гот77Просмотров: 390Комментарии: 4
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