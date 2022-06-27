Вам являлись во сне умершие родственники? Да Нет Не верю



Брат

Гот77 Просмотров: 390 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 06:26 by

История не от первого лица и имя девушки изменено, такое лучше не вспоминать.Как-то раз одна девушка вместе с подругой пришли днем на кладбище с целью помянуть брата этой знакомой. Но по обычаю самоубийцу люди не поминают, а они все же решили. Они посидели на могиле, выпив водки, немного поплакав, и собирались уходить. И вдруг ни с того ни с сего (пусть ее зовут Вика) эта девушка, смотря на могилу брата знакомой, прошипела:« Ты заходи, не стесняйся, если соскучишься. Поболтаем». Для нее это было нормально, так как была под градусом. Но ей вдруг показалась, что на нее кто-то смотрел…В эту ночь она проснулась в холодном поту и ужасе: перед ней была тень этого парня, которого, они с подругой поминали.«Это я, ты попросила, и я пришел.»Вика сначала испугалась, но потом спокойно с ним разговорилась.И так продолжалось каждую ночь. Ей было стыдно, но она его все же спросила: « А ты в Аду или, может, в Раю?»«Нет, не там и не там. Я блуждаю между небом и землей как неприкаянный.»После того дня на кладбище прошло определенное время. Мама Вики сказала, что слышит голоса из ее спальни.- Ты говоришь во сне?Но Вика ответила:- Тебе показалось, я хорошо сплю.Девушка в один прекрасный день пошла в город и, проходя мимо базара, увидела толпу цыган. «Хочешь, погадаю,» - сказала одна цыганка.Вика остановилась от страшных глаз цыганки.«Слушай дорогая! Рядом с тобой ходит мертвец! Тебе надо избавиться от него или тебе жить не долго осталось!»Вика побледнела и после этого начала терять сознание днем в разных местах, на улице, в гостях. Ее мама испугалась и отвела Вику к знахарке. Та тоже сказала, что за ней ходит покойник. Его надо убрать. Мама, правда, не поверила, но согласилась на лечение.Старушка начала читать заговоры от приведений.В эту ночь после начала лечения опять появился призрак:« Ты мне понравилась. А ты хочешь меня оставить. Ты плохая девочка.»Вика скоро поправилась и видения прекратились. Она, наверно, забыла эту странную историю. Но, скорее нет, такое не забывается…

Ключевые слова: Призрак самоубийца кладбище авторская история

Другие, подобные истории: