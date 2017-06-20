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Истории из жизни

"Ингуз"

Сначала хочу поприветствовать и поздравить с наступающими праздниками всех присутствующих на сайте. А теперь история.

Весной прошлого года, когда туристический сезон вместе с работой грозил вот-вот начаться, а душа и тело настойчиво просили продолжение банкета, позвонила мне моя подруга Маринка.

Тут сделаю некоторое отступление, чтобы читателям были более понятны наши с Маринкой отношения. Жили мы в одном подъезде 18 лет, в детском саду рядом на горшках сидели, а в школе за одной партой, потом вместе воспитывали детей, не разделяя где чей. А потом я переехала в другую страну, но нашей дружбе ни расстояние, ни разные часовые пояса, ни время никак не помешало. Я в Греции, она в Казахстане, разница во времени обычно составляет 4 часа, у меня раннее утро, а у Маринки полдень в разгаре.

Десятый час утра. Я на балконе пью кофе, расслабуха полная, всё лень, в голове мысли о скором начале работы. Кое как разогнала всё недоброе поганой метлой, закрыла глаза и подставила лицо утреннему солнцу, наслаждаясь свободой... И вот в этот самый момент зазвонил телефон.
Маринка всегда прыгает с места в карьер, вот и в этот раз тянуть кота за хвост не стала:

- Олька, слушай, у моего Андрюхи (это Маринкин старший сын) опять девушка новая, глянь, а? Что-нибудь у них получится?

Отказать подруге я не могла, если спрашивает, то значит есть "подводные камни", но и пересилить себя, встать и пойти раскладывать карты или руны я тоже не могла. Выход нашёлся сам собой, моя лень подсказала. Я решила сделать расклад "в уме".

Сначала я мысленно сделала выбор в пользу рун, потому как перемешивать виртуальные карты было лень, а так вытащил из мешочка - и всех делов-то. Выпала руна Ингуз, то есть я её чётко увидела у себя в голове, а потом пошла информация, это как подготовить целый роман к печати и нажать в компе клавишу "Enter", после чего весь объём информации сразу выводится туда, куда тебе нужно. Произошло это всё быстро и через пару минут я обрадовала Маринку:

- Их уже связывают кровные отношения, девочка беременна, 2-3 месяца, и Андрюха скоро станет отцом, а ты бабкой, с чем тебя и поздравляю. Хотя поздравлять-то сильно не с чем, бабу он себе поганую выбрал, и его замучит и вы все ещё от неё наплачетесь.

- Да ну! Ну ты даешь! Я сама только вчера узнала, что Ксюша беременная. Да не, Оль, она вроде нормальная. А ты что, уже погадала? Так быстро?

Стыдно было признаваться подруге, что лень меня победила, но врать не стала.

Итог сей истории. В начале октября прошлого года Андрюхина жена родила девочку. Маринка и все её родственники, вместе с Андрюхой систематически страдают от приколов Ксюши, как я и сказала. Во всех анекдотах злая тёща/свекровь, а в нашем анекдоте злая Ксюша.

Сегодня, 08:02 by ErnestaПросмотров: 437Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Руны карты балкон кофе гадание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 08:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (21|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 458
видимо все в голове и руны не нужны
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Sola
Сегодня, 11:43
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Не разбираюсь в таро и рунах, но всегда думала, что это лишь инструмент, а проводник или источник тот, кто с ними работает. Если так, то Вы просто получили результат без вспомогательного инструмента. Может, на новый уровень вышли???
Зарегистрирован: 27.06.2022
#3 написал: Ernesta
Сегодня, 14:11
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1547|-2)
Публикаций: 116
Комментариев: 1 136
Цитата: Sola
что это лишь инструмент, а проводник или источник тот, кто с ними работает

Так оно и есть.
Теперь таким образом я частенько гадаю, вот надо срочно, а под рукой не оказалось ни карт ни рун и всё чётко выходит. Причём классические значения не всегда отыгрываются, например восьмёрка кубков выпала на состояние человека - всё, небо открыто, максимум 10 дней осталось, причём я ощущаю эту чёрную воронку, чувства неприятные, однажды так меня туда затягивать стало, еле отмахалась, человек чере 2 дня умер. Чем ближе смерть, тем сильнее воронка, не могу объяснить, но в этот момент я чётко понимаю сколько ещё осталось.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#4 написал: Hecate
Сегодня, 16:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 19
Интересная история и комментарии. такие гадания только с близкими и знакомыми проходят, кого вы чувствуете и знаете ? Или любому человеку можно так погадать? Даже на расстоянии?
Как это работает расскажите, пожалуйста подробнее, очень интересно .
Зарегистрирован: 7.08.2022
#5 написал: Ernesta
Сегодня, 18:16
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1547|-2)
Публикаций: 116
Комментариев: 1 136
Цитата: Hecate
такие гадания только с близкими и знакомыми проходят, кого вы чувствуете и знаете ? Или любому человеку можно так погадать? Даже на расстоянии?

Почему только знакомому, нет. Я не знаю как у каждого этот прцесс проходит, для меня расстояние не имеет значение. В тот раз, когда меня в воронку потащило, человек которого смотрела находился в Украине, а я в Греции, это был отец моей знакомой и это как раз была очередная волна ковида и собирались закрывать границы, знакомая поехала в Украину, погостить и родителей навестить, последнее время отец хворал, но не до такой степени, что помирать собирался. Знакомая на тот момент уже месяц как гостила и тут с отцом плохо стало, врачи толком ничего не говорили, но намекали, что может быть, а может пронесёт. Вопрос стоял ребром, что через 3 дня уходит последний автобус на Грецию, а потом карантин со всеми вытекающими и она стала метаться что делать, тут то мне и позвонла. Я только карты взяла и сразу 8 Кубков и эта воронка ужасная, она прям надо мной разверзлась, я сама чуть туда не улетела, карты бросила. Звоню и говорю, бери билет, он и двух дней не проживёт, он уже там, назад пути нет. Она меня послушала, через 2 дня похоронили, а на следующий день знакомая уехала, успела.
Я же не только гадаю, но и всё остальное, тоже расстояние роли не играет.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
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