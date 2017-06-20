"Ингуз"

Ernesta Просмотров: 437 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 08:02 by

Сначала хочу поприветствовать и поздравить с наступающими праздниками всех присутствующих на сайте. А теперь история.Весной прошлого года, когда туристический сезон вместе с работой грозил вот-вот начаться, а душа и тело настойчиво просили продолжение банкета, позвонила мне моя подруга Маринка.Тут сделаю некоторое отступление, чтобы читателям были более понятны наши с Маринкой отношения. Жили мы в одном подъезде 18 лет, в детском саду рядом на горшках сидели, а в школе за одной партой, потом вместе воспитывали детей, не разделяя где чей. А потом я переехала в другую страну, но нашей дружбе ни расстояние, ни разные часовые пояса, ни время никак не помешало. Я в Греции, она в Казахстане, разница во времени обычно составляет 4 часа, у меня раннее утро, а у Маринки полдень в разгаре.Десятый час утра. Я на балконе пью кофе, расслабуха полная, всё лень, в голове мысли о скором начале работы. Кое как разогнала всё недоброе поганой метлой, закрыла глаза и подставила лицо утреннему солнцу, наслаждаясь свободой... И вот в этот самый момент зазвонил телефон.Маринка всегда прыгает с места в карьер, вот и в этот раз тянуть кота за хвост не стала:- Олька, слушай, у моего Андрюхи (это Маринкин старший сын) опять девушка новая, глянь, а? Что-нибудь у них получится?Отказать подруге я не могла, если спрашивает, то значит есть "подводные камни", но и пересилить себя, встать и пойти раскладывать карты или руны я тоже не могла. Выход нашёлся сам собой, моя лень подсказала. Я решила сделать расклад "в уме".Сначала я мысленно сделала выбор в пользу рун, потому как перемешивать виртуальные карты было лень, а так вытащил из мешочка - и всех делов-то. Выпала руна Ингуз, то есть я её чётко увидела у себя в голове, а потом пошла информация, это как подготовить целый роман к печати и нажать в компе клавишу "Enter", после чего весь объём информации сразу выводится туда, куда тебе нужно. Произошло это всё быстро и через пару минут я обрадовала Маринку:- Их уже связывают кровные отношения, девочка беременна, 2-3 месяца, и Андрюха скоро станет отцом, а ты бабкой, с чем тебя и поздравляю. Хотя поздравлять-то сильно не с чем, бабу он себе поганую выбрал, и его замучит и вы все ещё от неё наплачетесь.- Да ну! Ну ты даешь! Я сама только вчера узнала, что Ксюша беременная. Да не, Оль, она вроде нормальная. А ты что, уже погадала? Так быстро?Стыдно было признаваться подруге, что лень меня победила, но врать не стала.Итог сей истории. В начале октября прошлого года Андрюхина жена родила девочку. Маринка и все её родственники, вместе с Андрюхой систематически страдают от приколов Ксюши, как я и сказала. Во всех анекдотах злая тёща/свекровь, а в нашем анекдоте злая Ксюша.

Ключевые слова: Руны карты балкон кофе гадание авторская история

Другие, подобные истории: