Удлинённый человечек

allcatsworld Просмотров: 346 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 13:08 by

Историй моя банальна донельзя — я когда-то жила в «проклятой квартире». Сразу оговорюсь, что никто из семейства не был уличен в суеверности. Папа так вообще был махровый атеист, топил за науку и считал мистику всякую мракобесием. Мама просто не верующая, но нервная, а я была обычным ребенком. В квартиру въехали, когда мне было 7 лет.Через некоторое время меня начали таскать по врачам и всяким психологам, потому что начались панические атаки и фобии на пустом месте. Я не хотела идти домой, если там никого не было. Топталась после школы в подъезде, даже если было холодно. Если меня оставляли дома одну, кукожилась в одеяло по уши и там сидела, окоченев от ужаса. Перестала ночью в туалет выходить, со всеми вытекающими.Меня лечили как могли, но ничего особо не помогло. Потом все пошло под откос. Родители ругались, отец начал неистово пить, у матери начались проблемы с сердцем. Когда отец поднял на маму руку, она от него ушла. Мы с ней съехали в другую квартиру. Не шучу, но буквально в один момент я излечилась от этих приступов, а маму больше не беспокоило сердце. Раз — и всё. Чудеса.Ещё один жуткий факт: отец умер практически сразу после того, как мы съехали. От инфаркта. Немудрено, ведь он пил не просыхаючи. Бабушка сначала думала её сдавать, однако почему-то передумала и быстренько продала квартиру. Что интересно — тело отца именно она нашла в коридоре. По словам бабули, папа лежал идеально ровно, словно оловянный солдатик. Только руки были сложены крест на крест.Недавно я пришла к родительнице в гости. Когда зашел разговор о моих детских приколдесах, оказалось, что и я, и мама видели в той квартире нечто непонятное. Мы обе ощущали одно и то же. Только я, малявка, открыто боялась рассказать об этом, а она боролась со страхом, строя рациональные теории, вроде "не может быть, показалось".Мы видели в темном коридоре страшное существо. Это была длинная тень человека, только там, где должны быть глаза, были дырочки. Поэтому мама всегда включала свет в коридоре, тогда оно исчезало. Ещё мама вечно закрывала открывшиеся шкафы и кем-то выдвинутые ящики. И странные шаги в коридоре слышали мы обе. Они были похожи на хлопанье босых ног по воде.Квартира потом несколько раз перепродавалась. Первая семья, которая там жила, полностью обанкротилась. Во второй семье за три года погибли абсолютно все члены семьи. Интересно, но все они умерли дома: кто из-за болезни, а кто из-за нелепых бытовых случайностей. Квартира была нехорошей, что бы это ни значило. Никогда больше в жизни я не чувствовала, что со мной живет какая-то барабашка. А там она была настолько реальной, что сдвигала нас к стенкам, разгоняла по комнатам, мы там реально не могли жить адекватно, вечно как под надзором, как лишние гости.После разговора с мамой, полностью впечатленная и закошмаренная, я решила пройтись до той квартиры, посмотреть в окно. Видимо, хотела убедиться, что мы с мамулей немного ку-ку. Она явный невротик, а у меня высокий уровень тревожности. Может, групповая шизофрения у нас была, не знаю...Пришла я и убедилась — двор как двор, окно как окно. Квартира находилась на первом этаже, поэтому я подошла и стала заглядывать в окна, но из-за занавесок ничего не увидела. Зато какой-то человек, вышедший из подъезда, смотрел на меня как на умалишённую. Я быстро сбежала оттуда.Уже у себя дома я полностью успокоилась и занялась своими делами. Где-то в часа 3 ночи встала в туалет, а потом сон не шёл и захотелось покурить. Я взяла телефон, подошла к окну и чуть не отбросила копыта.Полупрозрачный длинный чувак стоял прямо под фонарем. Он просто стоял там как столб, не двигаясь. Какого лешего? Я, конечно, испугалась не на шутку, но рациональность подсказывала, что у меня проблемы с ментальным здоровьем. Я реально думала, что у меня галлюцинации. И до сих пор так думаю. Дрожащими руками навела камеру на существо и сфотографировала его. Для меня на фотографии оно есть до сих пор, стоит там и выглядит дискомфортно, хех.Фото:Напишите, пожалуйста, видите ли вы там удлинённого человечка? Надеюсь, нет, и моя крыша едет неспеша, тихо шифером шурша))

Ключевые слова: Неведомый гость нехорошая квартира фотография авторская история

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