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Истории из жизни

Меня что-то преследует

Не знаю, поверите ли вы мне, но то, что я расскажу - правда, я не выдумываю.

Дело было так: это произошло наверное уже 2 часа назад. Мы с папой пошли на каток, взяли клюшку, шайбу, короче устроить хоккей захотели. Ну вот наигрались мы и идём потихоньку домой, время 15:30 примерно, ещё особо не темнеет, светло, всё видно.

Идём мы с папой, значит, и проходим детскую площадку. Ну самая обычная детская площадка, пустая - там никого не было. Вот проходим мы мимо площадки и вдруг мой взгляд падает на старушку, которая идёт по территории площадки очень медленно. К тому же бабулька немного стрёмная: одета в какую-то рваную шубу, но самое интересное, что идёт сгорбившись так, что лица вообще не видно. Я ещё про себя думаю: мол, откуда она вообще появилась, только что на площадке никого не было и вдруг она как из под земли появилась. Ну, думаю, всё бывает.

Идём дальше, уже проходим площадку, а я потихоньку наблюдаю за бабкой. Она очень медленно подошла к скамейке и села, причём села так, что я вижу только её спину и голову, а переднюю часть не вижу. Идём мы, значит, отходим от площадки метров на 5, а я через плечо наблюдаю, уж слишком странная. И вдруг произошло то, что я чуть не упал от неожиданности: голова бабки поворачивается на 360 градусов и смотрит на меня (ужас, то есть понимаете, что её тело смотрит в другую сторону, а голова в мою, мало того, она как будто знала, что я смотрю на неё, что тоже очень жутко). И вот я увидел её лицо и застыл от ужаса, потому что вместо глаз у неё были чёрные пятна.

Я отвернулся от неё и нагнал папу, и иду не оборачиваясь, а самому прям хочется обернуться. В итоге, когда мы отошли от площадки метров на 20, я снова обернулся. Это жуткое лицо с повёрнутой головой до сих пор смотрело на меня. Тут меня осенило показать это папе. Я поворачиваюсь к папе и говорю: "Пап, смотри, там какая-то странная бабка сидит." Поворачиваю голову, а бабки нет. Просто исчезла. Там местность открытая, я бы увидел, если бы она где-то шла, тем более она медленно ходит.

Короче, понимаете, что не могла она успеть уйти, а просто исчезла. И мне точно она не показалась. Я абсолютно психически здоровый человек и у меня никогда такого не было. Я видел её очень отчётливо. Но мне почему-то кажется, что она как-то связана с тем, что происходит дома. Я, конечно, не знаю, просто очень странная и жуткая ситуация. Надеюсь, что больше ничего такого не будет.

Сегодня, 06:31 by venistone322Просмотров: 193Комментарии: 9
+2

Ключевые слова: Детская площадка бабка исчезновение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Psyozz
Сегодня, 08:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 84
relaxed Возможно немного скептически, но мне уже кажется что автор изрядно фантазирует, выдавая истории за ИиЖ) Без оценки..
Зарегистрирован: 8.05.2011
#2 написал: Talisha
Сегодня, 09:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2157|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 562
Что-то мне не верится, если честно. Вот прямо на уровне ощущений.
Но + ставлю за старания. И, если это правда было - без обид, просто вот так почувствовала
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: venistone322
Сегодня, 10:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 16
Цитата: Psyozz
relaxed Возможно немного скептически, но мне уже кажется что автор изрядно фантазирует, выдавая истории за ИиЖ) Без оценки..

:( я так и знал что мне перестанут верить, эх друзей нет поделится не с кем, если есть бс залетайте обсудим всё. Я читал в интернете дикое количество историй которые сами пониаете 100% неправда, ладно когда историю читаешь, а когда видишь всё это и испытываешь это совсем другое...
Зарегистрирован: 2.12.2022
#4 написал: Йожык
Сегодня, 10:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 104
"Мы с папой пошли на каток, взяли клюшку, шайбу" Читаю: взяли кошку, шайбу))) Прифигела, думаю кошку то зачем ?. Перечитала. В общем не знаю кто вас там, автор, преследует, а вот меня кошаки. Спасибо им за бессонную ночь
Зарегистрирован: 11.02.2019
#5 написал: venistone322
Сегодня, 10:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 16
Цитата: Йожык
"Мы с папой пошли на каток, взяли клюшку, шайбу" Читаю: взяли кошку, шайбу))) Прифигела, думаю кошку то зачем ?. Перечитала. В общем не знаю кто вас там, автор, преследует, а вот меня кошаки. Спасибо им за бессонную ночь

Нечего было на ночь читать)

Цитата: Йожык
"Мы с папой пошли на каток, взяли клюшку, шайбу" Читаю: взяли кошку, шайбу))) Прифигела, думаю кошку то зачем ?. Перечитала. В общем не знаю кто вас там, автор, преследует, а вот меня кошаки. Спасибо им за бессонную ночь

У меня тоже кошечка)
Зарегистрирован: 2.12.2022
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 10:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (268|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 191
360°.. ну надо же. Любая сова или голубь такой бабушке просто позавидовали бы.
А вообще, 180° автор наверное имел в виду. При 360 она не могла на автора смотреть, если сидела к нему спиной. Не сочтите за докапывание. Просто эта путаница с градусами в интернете меня всегда удивляет.
Мне тоже кажется, что уже фантазия.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#7 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 11:15
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 743
Фантазия на свободную тему.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#8 написал: venistone322
Сегодня, 11:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 16
Цитата: Kreisleiter13
Фантазия на свободную тему.

Клянусь, всё правда.

Цитата: Jako tako
360°.. ну надо же. Любая сова или голубь такой бабушке просто позавидовали бы.
А вообще, 180° автор наверное имел в виду. При 360 она не могла на автора смотреть, если сидела к нему спиной. Не сочтите за докапывание. Просто эта путаница с градусами в интернете меня всегда удивляет.
Мне тоже кажется, что уже фантазия.

да наверное 180 перепутал
Зарегистрирован: 2.12.2022
#9 написал: krux
Сегодня, 12:16
0
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Репутация: (17|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 171
Как говорится в доказательствах теорем, предположим, что всё это не выдумка. В конце концов, совпадения никто не отменял.
Автор, я не думаю что вас преследуют. Просто в последнее время у вас очень сильно проявляется интерес к поиску необычного, вот и замечаете то, мимо чего раньше прошли бы. Ну и на ловца и зверь бежит. К тому же, возможно, неосознанно ваше воображение «дорисовывает» заинтересовавший вас объект.
Зарегистрирован: 24.04.2018
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