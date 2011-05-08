Меня что-то преследует

venistone322 Просмотров: 193 Комментарии: 9 +2 Сегодня, 06:31 by

Не знаю, поверите ли вы мне, но то, что я расскажу - правда, я не выдумываю.Дело было так: это произошло наверное уже 2 часа назад. Мы с папой пошли на каток, взяли клюшку, шайбу, короче устроить хоккей захотели. Ну вот наигрались мы и идём потихоньку домой, время 15:30 примерно, ещё особо не темнеет, светло, всё видно.Идём мы с папой, значит, и проходим детскую площадку. Ну самая обычная детская площадка, пустая - там никого не было. Вот проходим мы мимо площадки и вдруг мой взгляд падает на старушку, которая идёт по территории площадки очень медленно. К тому же бабулька немного стрёмная: одета в какую-то рваную шубу, но самое интересное, что идёт сгорбившись так, что лица вообще не видно. Я ещё про себя думаю: мол, откуда она вообще появилась, только что на площадке никого не было и вдруг она как из под земли появилась. Ну, думаю, всё бывает.Идём дальше, уже проходим площадку, а я потихоньку наблюдаю за бабкой. Она очень медленно подошла к скамейке и села, причём села так, что я вижу только её спину и голову, а переднюю часть не вижу. Идём мы, значит, отходим от площадки метров на 5, а я через плечо наблюдаю, уж слишком странная. И вдруг произошло то, что я чуть не упал от неожиданности: голова бабки поворачивается на 360 градусов и смотрит на меня (ужас, то есть понимаете, что её тело смотрит в другую сторону, а голова в мою, мало того, она как будто знала, что я смотрю на неё, что тоже очень жутко). И вот я увидел её лицо и застыл от ужаса, потому что вместо глаз у неё были чёрные пятна.Я отвернулся от неё и нагнал папу, и иду не оборачиваясь, а самому прям хочется обернуться. В итоге, когда мы отошли от площадки метров на 20, я снова обернулся. Это жуткое лицо с повёрнутой головой до сих пор смотрело на меня. Тут меня осенило показать это папе. Я поворачиваюсь к папе и говорю: "Пап, смотри, там какая-то странная бабка сидит." Поворачиваю голову, а бабки нет. Просто исчезла. Там местность открытая, я бы увидел, если бы она где-то шла, тем более она медленно ходит.Короче, понимаете, что не могла она успеть уйти, а просто исчезла. И мне точно она не показалась. Я абсолютно психически здоровый человек и у меня никогда такого не было. Я видел её очень отчётливо. Но мне почему-то кажется, что она как-то связана с тем, что происходит дома. Я, конечно, не знаю, просто очень странная и жуткая ситуация. Надеюсь, что больше ничего такого не будет.

Ключевые слова: Детская площадка бабка исчезновение авторская история

Другие, подобные истории: