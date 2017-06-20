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Истории из жизни

Ночные ручонки

Свеженькое, с сегодняшней ночи.

Есть у меня история про роддом и ночь там после рождения младшего сына Егора (сейчас ему 6 лет). Так вот ,сегодня ночью было похожее нечто, и тоже с Егором косвенно связано.

Он приболел, кашлял всю ночь. Спим мы в одной комнате, между нашей с мужем кроватью и кроватью Егора примерно около метра пространства. Я сплю с краю.

Сегодня спать плохо удавалось, урывками, под частый кашель ребенка. Вставала часто поправить одеяло, капнуть на подушку масло для дыхания и пр.
И вот в какой-то момент я легла обратно, но уснуть не могла. Маялась, дремала, улавливая все звуки.

И вдруг слышу скрип, как если б Егор встал с кровати и пол скрипнул, потом тихий шаг и две маленькие ручонки уперлись в мой бок (я лежала на боку, спиной к кровати сына). Очень ощутимо, хоть и мягко, по-детски уперлись.
Я тут же повернулась, думая, что Егор хочет лечь с нами, а там - никого! И он спокойно спит у себя.

Заметила, что и сегодня, и в ту ночь в роддоме, я была в измученном слегка состоянии. Может, потому почувствовала.

Вчера, 10:38 by TalishaПросмотров: 611Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Ночь ребенок прикосновение звуки шагов авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 11:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (21|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 456
у меня так было, спала одна на своей кровати, дочка в другой комнате, потом ощущаю кто-то лег маленький рядом такой теплый. И я уснула. А дочка ко мне и не приходила..
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Jako tako
Вчера, 13:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (268|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 191
И кто это мог быть всё-таки? Какие есть предположения? Неужели домовой?
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Lami
Вчера, 13:58
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
Здоровья Егору, не болейте. Интересная история, даже не знаю, что это могло быть.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#4 написал: Ernesta
Вчера, 14:07
+6
Группа: Посетители
Репутация: (1547|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 1 130
Я так думаю, что это сгусток энергии, ребёнок болеет, ему плохо, хочет перелезть к родителям, а сил проснуться и встать нет. Тоесть это как сильное желание, даже невполне осознанное, но оформившееся в некий фантомный сгусток. Наверное надо было прилечь с Егором или к себе его перетащить, я так всегда делала, в такие минуты мамкино дыхание и ощущение привычного тёпленького, родного, где можно зарюхаться носом в знакомую пижаму и ощутить знакомый с рождения запах, помогает больному ребёнку восстановить свои силы. +
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#5 написал: Tigger power
Вчера, 18:54
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2995|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 236
Цитата: Ernesta
Тоесть это как сильное желание, даже невполне осознанное, но оформившееся в некий фантомный сгусток.

Поддерживаю+
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#6 написал: Talisha
Вчера, 21:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2157|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 562
Цитата: Jako tako
И кто это мог быть всё-таки? Какие есть предположения? Неужели домовой?

Не, у меня предположение, что это и был Егор, но в астральном теле, в котором мы пребываем, когда спим. В обоих случаях мог очень хотеть ко мне и в такой форме приходил, пока спал. Прикольно, что я почувствовала. Видимо, связь у нас с ним такая. Со старшим сыном наоборот было - он видел меня ночью, бродящую по комнате, а когда позвал - я прыгнула в свое спящее на кровати тело и проснулась.

Цитата: Lami
Здоровья Егору, не болейте. Интересная история, даже не знаю, что это могло быть.

Благодарю! sun

Цитата: Ernesta
Я так думаю, что это сгусток энергии, ребёнок болеет, ему плохо, хочет перелезть к родителям, а сил проснуться и встать нет. Тоесть это как сильное желание, даже невполне осознанное, но оформившееся в некий фантомный сгусток. Наверное надо было прилечь с Егором или к себе его перетащить, я так всегда делала, в такие минуты мамкино дыхание и ощущение привычного тёпленького, родного, где можно зарюхаться носом в знакомую пижаму и ощутить знакомый с рождения запах, помогает больному ребёнку восстановить свои силы. +

Я подумала, но побоялась разбудить. Когда болеет - с большим трудом засыпает, и тут уж лишний раз не шевельнусь, чтоб сон не нарушить. Мы ж рядышком, я мантру здоровья мысленно пропеваю в его адрес, мысленно и обнимаю. Вот если бы сам пришел бы - тогда да:) А то я как-то прилегла однажды рядом, а он спихивать во сне стал:))) Взрослым уже себя считает, своя кровать неприкосновенна! grinning
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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