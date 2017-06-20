Ночные ручонки

Talisha Просмотров: 611 Комментарии: 6 +6 Вчера, 10:38 by

Свеженькое, с сегодняшней ночи.Есть у меня история про роддом и ночь там после рождения младшего сына Егора (сейчас ему 6 лет). Так вот ,сегодня ночью было похожее нечто, и тоже с Егором косвенно связано.Он приболел, кашлял всю ночь. Спим мы в одной комнате, между нашей с мужем кроватью и кроватью Егора примерно около метра пространства. Я сплю с краю.Сегодня спать плохо удавалось, урывками, под частый кашель ребенка. Вставала часто поправить одеяло, капнуть на подушку масло для дыхания и пр.И вот в какой-то момент я легла обратно, но уснуть не могла. Маялась, дремала, улавливая все звуки.И вдруг слышу скрип, как если б Егор встал с кровати и пол скрипнул, потом тихий шаг и две маленькие ручонки уперлись в мой бок (я лежала на боку, спиной к кровати сына). Очень ощутимо, хоть и мягко, по-детски уперлись.Я тут же повернулась, думая, что Егор хочет лечь с нами, а там - никого! И он спокойно спит у себя.Заметила, что и сегодня, и в ту ночь в роддоме, я была в измученном слегка состоянии. Может, потому почувствовала.

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