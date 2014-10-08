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Истории из жизни

Электричка

Эта очень страшная история из реальной жизни.
Девушка Лиза поехала погостить с мамой в гости к тете. Она жила под Питером в маленьком городишке. Там прекрасная природа, лес, богатый грибами, и замечательная речушка.

Тетя не водила машину, и они с Лизой решили съездить в Питер за покупками на электричке. Проснувшись утром, девушка пошла в ванну, но там не оказалось света, в подъезде вообще испортилась проводка, ее починили только вечеру. Вызвав такси, они с тетей поехали на станцию, машина три раза по дороге глохла.

Наконец-то приехав в северную столицу, Лиза показала, где лучше что купить, так как тетка плохо знала город, поэтому и взяла племянницу. Приехав на вокзал, они спокойно сели в электричку, но проехав какое-то расстояние, по объявлению станций они поняли, что едут не в том направлении. А было десять часов вечера, переглянувшись от ужаса, они спросили кондуктора.

Он им посоветовал ехать с ними до конца, а потом вернутся на вокзал и оттуда сядете на ваш маршрут. Делать было нечего, так и сделали. Домой приехали после часа ночи. После в газете было опубликовано, что на той электричке, какую они пропустили, ехал маньяк, убивший двух женщин.

Значит, все эти несуразицы их спасли от смерти. Какая-то невидимая сила их отталкивала от поездки. Если бы они сели в тот вагон, то могли оказаться вместо тех убитых несчастных женщин…

Вчера, 10:35 by Гот77Просмотров: 676Комментарии: 11
+4

Ключевые слова: История из жизни мистика в жизни маньяк-убийца совпадения авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 11:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 743
Мистика где?
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#2 написал: Летяга
Вчера, 11:11
+5
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12785|-4)
Публикаций: 1 099
Комментариев: 9 770
Цитата: Kreisleiter13
Мистика где?

В совпадениях. Людям нравится мысль, что мелкие неприятности уберегли от неприятностей крупных и даже фатальных. Мне эта мысль тоже нравится.
А вот с тем, что история написана не особо убедительно, я спорить не буду.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#3 написал: Kreisleiter13
Вчера, 11:17
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 743
Цитата: Летяга
Цитата: Kreisleiter13
Мистика где?

В совпадениях. Людям нравится мысль, что мелкие неприятности уберегли от неприятностей крупных и даже фатальных. Мне эта мысль тоже нравится.
А вот с тем, что история написана не особо убедительно, я спорить не буду.

Если взять то что мелкие неприятности спасли от крупных, так это половина страны так спасается. )
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#4 написал: Vologodskaya
Вчера, 11:30
0
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Репутация: (21|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 456
бог уберег.
Не судьба было быть убитыми маньяком.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#5 написал: Летяга
Вчера, 11:35
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12785|-4)
Публикаций: 1 099
Комментариев: 9 770
Цитата: Kreisleiter13
так это половина страны так спасается.

И снова спорить не буду. А если спасётся вся, то я даже за))
Но ваша точка зрения мне тоже близка. Историю эту я собиралась удалить. Но потом передумала.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#6 написал: Kreisleiter13
Вчера, 11:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 743
Цитата: Летяга
Цитата: Kreisleiter13
так это половина страны так спасается.

И снова спорить не буду. А если спасётся вся, то я даже за))
Но ваша точка зрения мне тоже близка. Историю эту я собиралась удалить. Но потом передумала.

Это целая философия, вот пошёл бы туда - было бы так, а не пошёл уже по другому. Главное всё к приятному.)
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#7 написал: Lami
Вчера, 14:21
+5
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
Как-то в свои 18 лет, пригласили меня подружки на вечеринку по случаю 8 марта и все бы ничего, если бы мама вдруг не заартачилась и начала умолять не идти. Никогда такого не было, а тут прямо чуть не со слезами она начала просить остаться дома. Но я же так хотела на вечеринку и вообще мама, я взрослая и ты мне не указ, поэтому не послушалась и маме с тяжёлым сердцем пришлось меня отпустить. Но с одним условием. На улице была холодрыга и она потребовала чтобы я оделась потеплее, в её уродливый свитер очень толстой вязки и в старую куртку, очень объемную и тёплую, но такую дряхлую, что она была вся в трещинах. После долгих споров и моего нытья, что буду выглядеть чучелом в этой одежде, я все же пошла.
На вечеринке, мои подружки слиняли с парнями и оставили меня одну с незнакомыми парнями, которые повели себя как джентльмены и отправили меня на такси домой.
Зайдя в подъезд, на меня напал обдолбанный наркоман с ножом. Пытаясь снять с меня одежду, порезал мне ладони, шею, ухо. Несколько раз со всей дури втыкал мне в спину нож. Но из-за того, что на мне был очень толстый свитер и не менее толстая куртка, нож просто не смог добраться до кожи.
Спас меня мужчина с соседнего подъезда с пуделем по поводке. Который хм... как бы это странно не звучало выгуливал своего мелкого песика в 2 часа ночи, в мороз минус десять.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#8 написал: Tigger power
Вчера, 18:59
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2995|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 236
Возможно их спасли ВС, но почему их, а не тех, почему не всех, почему не токнул ебом маньяка к примеру, столько вопросов +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#9 написал: Летяга
Сегодня, 06:04
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12785|-4)
Публикаций: 1 099
Комментариев: 9 770
Цитата: Kreisleiter13
Это целая философия, вот пошёл бы туда - было бы так, а не пошёл уже по другому.


Соотношение случайного и предопределённого вообще основной вопрос бытия. И не только на бытовом или философском уровне, на строго научном - тоже. И там тоже никак не придут к единому мнению.
Кстати, вопрос свободы воли тоже здесь находится.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#10 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 10:52
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 743
Цитата: Летяга
Цитата: Kreisleiter13
Это целая философия, вот пошёл бы туда - было бы так, а не пошёл уже по другому.


Соотношение случайного и предопределённого вообще основной вопрос бытия. И не только на бытовом или философском уровне, на строго научном - тоже. И там тоже никак не придут к единому мнению.
Кстати, вопрос свободы воли тоже здесь находится.

Остаётся ждать научных трудов академиков и профессоров.)
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#11 написал: Йожык
Сегодня, 11:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 104
Цитата: Lami
Как-то в свои 18 лет, пригласили меня подружки на вечеринку по случаю 8 марта и все бы ничего, если бы мама вдруг не заартачилась и начала умолять не идти. Никогда такого не было, а тут прямо чуть не со слезами она начала просить остаться дома. Но я же так хотела на вечеринку и вообще мама, я взрослая и ты мне не указ, поэтому не послушалась и маме с тяжёлым сердцем пришлось меня отпустить. Но с одним условием. На улице была холодрыга и она потребовала чтобы я оделась потеплее, в её уродливый свитер очень толстой вязки и в старую куртку, очень объемную и тёплую, но такую дряхлую, что она была вся в трещинах. После долгих споров и моего нытья, что буду выглядеть чучелом в этой одежде, я все же пошла.
На вечеринке, мои подружки слиняли с парнями и оставили меня одну с незнакомыми парнями, которые повели себя как джентльмены и отправили меня на такси домой.
Зайдя в подъезд, на меня напал обдолбанный наркоман с ножом. Пытаясь снять с меня одежду, порезал мне ладони, шею, ухо. Несколько раз со всей дури втыкал мне в спину нож. Но из-за того, что на мне был очень толстый свитер и не менее толстая куртка, нож просто не смог добраться до кожи.
Спас меня мужчина с соседнего подъезда с пуделем по поводке. Который хм... как бы это странно не звучало выгуливал своего мелкого песика в 2 часа ночи, в мороз минус десять.

Материнское сердце оно такое. После двух инцидентов, случившихся в подростковом возрасте, но как и у вас отделавшись лёгкой кровью, к маме прислушиваюсь.
Зарегистрирован: 11.02.2019
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