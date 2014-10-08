Электричка

Гот77 Просмотров: 676 Комментарии: 11 +4 Вчера, 10:35 by

Эта очень страшная история из реальной жизни.Девушка Лиза поехала погостить с мамой в гости к тете. Она жила под Питером в маленьком городишке. Там прекрасная природа, лес, богатый грибами, и замечательная речушка.Тетя не водила машину, и они с Лизой решили съездить в Питер за покупками на электричке. Проснувшись утром, девушка пошла в ванну, но там не оказалось света, в подъезде вообще испортилась проводка, ее починили только вечеру. Вызвав такси, они с тетей поехали на станцию, машина три раза по дороге глохла.Наконец-то приехав в северную столицу, Лиза показала, где лучше что купить, так как тетка плохо знала город, поэтому и взяла племянницу. Приехав на вокзал, они спокойно сели в электричку, но проехав какое-то расстояние, по объявлению станций они поняли, что едут не в том направлении. А было десять часов вечера, переглянувшись от ужаса, они спросили кондуктора.Он им посоветовал ехать с ними до конца, а потом вернутся на вокзал и оттуда сядете на ваш маршрут. Делать было нечего, так и сделали. Домой приехали после часа ночи. После в газете было опубликовано, что на той электричке, какую они пропустили, ехал маньяк, убивший двух женщин.Значит, все эти несуразицы их спасли от смерти. Какая-то невидимая сила их отталкивала от поездки. Если бы они сели в тот вагон, то могли оказаться вместо тех убитых несчастных женщин…

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