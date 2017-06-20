Шаги по снегу

RussPolDriver Просмотров: 580 Комментарии: 2 +11 Вчера, 10:24 by

Когда я ещё встречалась со своим мужем, он был сторожем на машинно-тракторной станции. Я частенько ходила на дежурство с ним, в ночь.Что представляет из себя сторожка? Небольшое отапливаемое помещение, примерно 3*3 метра, вокруг которого на сотни метров чистое поле и десятки единиц сельскохозяйственной техники, три фонарных столба и железный забор вокруг всего этого с железной скрипучей калиткой.Так вот, по ночам и зимой и летом там происходит вот что: сперва ты слышишь, как хлопает калитка, через секунд 20 слышны шаги по снегу, приближающиеся к сторожке. И вот каждый раз спросони я подлетела к окну посмотреть, кто идёт, но, естественно, никого никогда не было. И так по несколько раз за ночь.Что интересно, такой же звук слышен и летом, когда снега нет. Однажды я сидела в не закрытом почему-то к700-те, и увидела эту картину под другим углом: уже знакомый звук хлопающей калитки, а калитка не открывалась! То есть звук был, а действия - нет. (А звук калитки я узнаю из 1000, так как не по одному разу в день ходила через неё). Не знаю, что это, но первые разы было жутко, а потом привыкла и как будто всё норм.Муж говорил, что в той сторожке, находясь на смене, умер сторож от сердечного приступа. Так может быть это он всё на работу ходит, даже после смерти? Ответственный, однако.

Ключевые слова: Странный звук призрак калитка сторожка авторская история

Другие, подобные истории: