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Истории из жизни

Тень

Как-то раз я пришла в гости к подруге, был вечер, зима, на улице темно.

Во всей квартире был включён свет, мы зашли в спальню, подруга готовила ребёнка ко сну, я устроилась в кресле, завязалась беседа. Дверь в комнате была с матовой стеклянной вставкой, не прозрачная, но силуэт за ней разглядеть можно. И вот в один момент за этой дверью проплыла тень, мы обе обратили на неё внимание. Обе посмотрели на дверь, подруга сказала :"Это муж пришёл".

Прошла пара минут, мы беседуем дальше. Потом ей что то понадобилось принести из кухни, она крикнула: "Вася!" В ответ тишина. Мы переглянулись, глаза наши, естественно, округлились.

Она взяла телефон, позвонила мужу, тот ответил, что он домой не приходил и вообще будет не скоро. Тут-то нас и накрыло. Адреналин бешеный, потому что мы обе видели, как кто-то прошёл по коридору.

Сидим, боимся, смотрим на дверь. Не знаю, сколько так продолжалось, но пока Вася не пришёл, мы не выходили. Уточню, что тень была точно не извне квартиры, коридор глухой, и, к тому же, везде был включён свет.

После подруга рассказывала, что по ночам слышала кашель на кухне, в промежуток от 4 до 6 утра, не могла спать, боялась пошевелиться. А в 6 вырубалась.

Вчера, 09:59 by RussPolDriverПросмотров: 529Комментарии: 2
+9

Ключевые слова: Тень силуэт дверь стекло авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 11:37
0
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призрак старого жильца
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Jako tako
Вчера, 13:13
+1
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Комментариев: 1 191
Shadow man. Как вариант. Или кто другой живет.
Знаю, что некоторые в Европе белым шалфеем окуривают помещения. Купила недавно пучок, думаю, окурю квартиру на всякий случай. Перед этим почитала комментариев кучу. Самый интересный на мой взгляд был о том, как все в семье таинственным способом перессорились после ритуала по глупым причинам. В тот же день.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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