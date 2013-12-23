Повстречал "нечто" в наряде

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

shadow Просмотров: 1 126 Комментарии: 10 +24 Вчера, 15:51 by

Давно хотел поделиться этой историей из своей жизни, как я встретил необъяснимое явление во время армейки. В то время я служил в пограничной службе, летом 2019 года. У нас застава была прям рядом с границей, а последняя проходила мимо села другого государства. Соответственно на одном участке границы, забор окружал кладбище. Было первое время жутко нести наряды, особенно ночные возле могил, но ко всему привыкаешь. Плюс условия сами по себе были тяжелые, так что ты думаешь только о выживании.Но ладно, перейду сразу к этому случаю.Однажды мы с моим сослуживцем вышли в ночной наряд. Всех тонкостей писать не буду, но, грубо говоря, часовыми стоять на определенном участке границы.В память вбивается тогдашнее звездное небо. Мы подошли к пограничной вышке и там же остановились. Была такая тишина, спокойная, безмолвная. Мой полчан - (прим. однополчанин), был сонным и облокотился на лестницу этой вышки. Я пожалел его, в любом случае, я сам не был сонным. Вдруг тишину нарушил мой полчан.- Ты это слышал?Я ему говорю, что ничего не слышал, и тут прислушиваюсь ко всем звукам. Словно глухие стуки было слышны у этой вышки, как будто кто-то поднимался по ней. Но это невозможно, если только не нарушитель государственной границы. Я резко посветил фонариком, но на вышке никого не было. Люк был закрыт. Мы немного отошли и начали светить на окна вышки и тут дверь "сквозняком" распахнулась. Полчан вздрогнул, но а я, как старший наряда, не подавал виду. Списал все это на то, что ветер в степи сильный и поэтому каким-то образом все сдуло, либо предыдущий наряд забыл закрыть за собой дверь. В общем, мы там несколько часов еще покараулили участок границы без происшествий и начали возвращаться на заставу.Помню, словно это было вчера, как луна ярко светила над нами и освещала маленькую тропинку, ведущую к заставе. Вокруг этой тропинки были сорняки и прочее, поэтому мы шли друг за другом, чтобы не попасть в этот мусор. И тут я уже начал немного засыпать, пока не стукнулся в спину полчана.- Ты что совсем, ох#4л? - вырвалось у меня- Ты это тоже видишь? - Спросил у меня полчан.Я со злобой взял его и оттолкнул в сторону, так как он перегородил весь обзор.И тут я просто обалдел от жизни. До ближайшего здания было примерно 60-80 метров расстояния. Но на расстоянии 30-40 метров, прям на тропинке стояло "оно". Я не мог поверить своим глазам, мы просто стояли как вкопанные и смотрели на это "нечто". Я пытался разглядеть его, метров 150 см ростом, белое, полупрозрачное стояло. На вид мне показалось, словно большая собака там стоит. Моему полчану (это по его словам, когда мы обсуждали этот момент после инцидента) показалось, что это маленькая девочка.- Если оно на нас нападет, то стреляй, - сказал я полчану, не обдумав последствий.Пограничники всегда вооружены: один вопрос, когда речь идет о вооруженном нападении, но нанесет ли урон автомат "этому" или пули просто прострелят здание либо шальной кого-нибудь заденет. В общем, выбора особо не было, надо в любом случае было придти на заставу и уже поспать быстрее, перед очередным нарядом.Не думая ни о чем другом, я правой рукой достаю фонарик и про себя думаю:- Что будет, если я на него посвечу? Спровоцирую ли я его?И медленно поднимая фонарь, я собрался с духом и быстро начал светить в ту сторону.Луч фонарика насквозь просветил нам оставшейся путь. Но знаете что, от него и след простыл. Я выключил фонарик, и все было абсолютно пусто. Исчезло с лучом света моментально.Мы пришли на заставу, и там было еще двое парней, которые не спали - дежурные. Мы это им рассказали, и только я подумал, что над нами будут угорать, но они подтвердили, что тоже такое замечали.Прошло время, мы стали реже это вспоминать и тогда уточнили у контрактника, слышал ли он об этом явлении. На что он ответил, что однажды ночью, он тоже видел в той стороне, как маленькая девочка пробегала по полю и исчезла...Знаете, меня иногда спрашивали - боялся ли я тогда этого "призрака", на что вам отвечу. Нет, не боялся, я просто не понимал всей ситуации. И да, после этого случая, либо вообще после службы - что страх полностью пропал. Даже фильмы ужасов уже не приносят холодную дрожь... Вот, как-то так.

Ключевые слова: Приведение армия служба в армии необъяснимое явление авторская история

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