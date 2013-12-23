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Истории из жизни

Повстречал "нечто" в наряде

Давно хотел поделиться этой историей из своей жизни, как я встретил необъяснимое явление во время армейки. В то время я служил в пограничной службе, летом 2019 года. У нас застава была прям рядом с границей, а последняя проходила мимо села другого государства. Соответственно на одном участке границы, забор окружал кладбище. Было первое время жутко нести наряды, особенно ночные возле могил, но ко всему привыкаешь. Плюс условия сами по себе были тяжелые, так что ты думаешь только о выживании.

Но ладно, перейду сразу к этому случаю.
Однажды мы с моим сослуживцем вышли в ночной наряд. Всех тонкостей писать не буду, но, грубо говоря, часовыми стоять на определенном участке границы.
В память вбивается тогдашнее звездное небо. Мы подошли к пограничной вышке и там же остановились. Была такая тишина, спокойная, безмолвная. Мой полчан - (прим. однополчанин), был сонным и облокотился на лестницу этой вышки. Я пожалел его, в любом случае, я сам не был сонным. Вдруг тишину нарушил мой полчан.
- Ты это слышал?

Я ему говорю, что ничего не слышал, и тут прислушиваюсь ко всем звукам. Словно глухие стуки было слышны у этой вышки, как будто кто-то поднимался по ней. Но это невозможно, если только не нарушитель государственной границы. Я резко посветил фонариком, но на вышке никого не было. Люк был закрыт. Мы немного отошли и начали светить на окна вышки и тут дверь "сквозняком" распахнулась. Полчан вздрогнул, но а я, как старший наряда, не подавал виду. Списал все это на то, что ветер в степи сильный и поэтому каким-то образом все сдуло, либо предыдущий наряд забыл закрыть за собой дверь. В общем, мы там несколько часов еще покараулили участок границы без происшествий и начали возвращаться на заставу.
Помню, словно это было вчера, как луна ярко светила над нами и освещала маленькую тропинку, ведущую к заставе. Вокруг этой тропинки были сорняки и прочее, поэтому мы шли друг за другом, чтобы не попасть в этот мусор. И тут я уже начал немного засыпать, пока не стукнулся в спину полчана.
- Ты что совсем, ох#4л? - вырвалось у меня
- Ты это тоже видишь? - Спросил у меня полчан.

Я со злобой взял его и оттолкнул в сторону, так как он перегородил весь обзор.
И тут я просто обалдел от жизни. До ближайшего здания было примерно 60-80 метров расстояния. Но на расстоянии 30-40 метров, прям на тропинке стояло "оно". Я не мог поверить своим глазам, мы просто стояли как вкопанные и смотрели на это "нечто". Я пытался разглядеть его, метров 150 см ростом, белое, полупрозрачное стояло. На вид мне показалось, словно большая собака там стоит. Моему полчану (это по его словам, когда мы обсуждали этот момент после инцидента) показалось, что это маленькая девочка.
- Если оно на нас нападет, то стреляй, - сказал я полчану, не обдумав последствий.
Пограничники всегда вооружены: один вопрос, когда речь идет о вооруженном нападении, но нанесет ли урон автомат "этому" или пули просто прострелят здание либо шальной кого-нибудь заденет. В общем, выбора особо не было, надо в любом случае было придти на заставу и уже поспать быстрее, перед очередным нарядом.
Не думая ни о чем другом, я правой рукой достаю фонарик и про себя думаю:
- Что будет, если я на него посвечу? Спровоцирую ли я его?
И медленно поднимая фонарь, я собрался с духом и быстро начал светить в ту сторону.
Луч фонарика насквозь просветил нам оставшейся путь. Но знаете что, от него и след простыл. Я выключил фонарик, и все было абсолютно пусто. Исчезло с лучом света моментально.
Мы пришли на заставу, и там было еще двое парней, которые не спали - дежурные. Мы это им рассказали, и только я подумал, что над нами будут угорать, но они подтвердили, что тоже такое замечали.
Прошло время, мы стали реже это вспоминать и тогда уточнили у контрактника, слышал ли он об этом явлении. На что он ответил, что однажды ночью, он тоже видел в той стороне, как маленькая девочка пробегала по полю и исчезла...

Знаете, меня иногда спрашивали - боялся ли я тогда этого "призрака", на что вам отвечу. Нет, не боялся, я просто не понимал всей ситуации. И да, после этого случая, либо вообще после службы - что страх полностью пропал. Даже фильмы ужасов уже не приносят холодную дрожь... Вот, как-то так.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:51 by shadowПросмотров: 1 126Комментарии: 10
+24

Ключевые слова: Приведение армия служба в армии необъяснимое явление авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:23
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 129
Комментариев: 7 008
А я ждала описание наряда этого. sweat
Печально, как по разному мы воспринимаем одни и те же слова sweat_smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Jako tako
Вчера, 20:28
+3
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 187
Тоже хотела написать, что фраза нести наряды мной воспринимается очень по-женски.
Страшнее армии не могут быть никакие девочки-призраки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Kreisleiter13
Вчера, 20:31
0
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Комментариев: 1 736
"Нечто" плохо описано.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#4 написал: Бастинда
Вчера, 22:01
+2
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 690
я тоже подумала, было, что это будет нарядное привидение. Но интересно всё равно.
Зарегистрирован: 22.06.2014
   
#5 написал: Psyozz
Сегодня, 05:14
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Комментариев: 81
Прочитал название и тоже подумал - где же описание наряда этого "нечто"? Наверное у многих появилась такая аналогия.

Цитата: Jako tako
Тоже хотела написать, что фраза нести наряды

Ну да, было бы лучше использовать фразу "ходить в наряды". Хотя, это тоже может запутать))
Зарегистрирован: 8.05.2011
#6 написал: Talisha
Сегодня, 10:10
0
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Репутация: (2156|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 558
И я о нарядах красивых подумала.
Да уж, призрак девочки - жесть, когда такие вещи касаются детей, всегда жутко! Может и с кладбища, хотя они обычно забор не покидают, но бывает и иное. Там, где я жила в детстве, кладбище было от нас отделено небольшой оградкой и жд путями, а все равно куча мертвяков ходила по квартирам дома
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: Sola
Сегодня, 11:18
+1
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Комментариев: 11
По названию, воображение уже нарисовало привидение, почему-то в богато расшитом русском народном сарафане joy joy . А тут армейская история .. Настрой на историю как-то, сразу, сбился.
Зарегистрирован: 27.06.2022
#8 написал: Кода
Сегодня, 12:13
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Публикаций: 8
Комментариев: 597
Наверное, я один сразу понял, что речь в названии о службе))
Мне история понравилась.
Как-то верится в нее. Не знаю, - и тот факт, что это "нечто" описано скупо, как раз, меня укрепляет в мысли о том, что что-то такое было...
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#9 написал: Eifersucht
Сегодня, 18:04
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Публикаций: 25
Комментариев: 2 553
Свет - это электромагнитное излучение. Свет является также удобством для нас - людей. Как только включается свет - всё становится ясным, то есть подключается наше поле в полном согласовании с нашим опытом.
Мы не знаем природу призрака, есть мнение именно в опытах, что призрак имеет электромагнитную природу. Но это всё недоказуемо.
Мне, конечно, не совсем понятно, пришли в наряд, никого не меняли, дверь открылась на вышке - не проверили, думали, что предыдущий наряд не закрыл дверь. Какой предыдущий наряд, никого ж не меняли... . Несколько часов покараулили и пошли на заставу... . Это как? И вас что ли никто не пришёл менять? Ребята, с таким порядком вы могли влипнуть по самые уши.
Я, естественно не в погранвойсках служил и мне потому и непонятно. Хотя бардак и разгильдяйство может и понятно. Но я верю, что у вас в части был порядок и служба. Объясните, пожалуйста.
Весьма подозрительны вот эти слова: "И медленно поднимая фонарь, я собрался с духом и быстро начал светить в ту сторону." Медленно поднимая..., быстро светить... . Это как? Медленно поднял, а светил со скоростью света? 41
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:12
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 129
Комментариев: 7 008
Цитата: Sola
По названию, воображение уже нарисовало привидение, почему-то в богато расшитом русском народном сарафане joy joy . А тут армейская история .. Настрой на историю как-то, сразу, сбился.

А я какое то стильное привидение ожидала.. Разнаряженное, по последнемк писку моды. И мой настрой тоже сбился 407
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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