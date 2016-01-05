Ночная смена

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сергей 76 Просмотров: 1 061 Комментарии: 6 +20 Вчера, 15:36 by

Этот случай произошел со мной пару лет назад. Я тогда замещал одного заболевшего сотрудника, работающего на водонапорной станции, которую у нас называют "Второй подъем". Станция эта находится вне черты города, на его окраине, и граничит с прилегающей лесополосой. Должен сказать, что, согласно занимаемой должности, я обычно не замещаю других работников, временно выбывших из строя, только в исключительных случаях. В тот день выдался именно такой случай.Сразу следует отметить, что находясь на ночных дежурствах, согласно должностной инструкции, спать работнику запрещается. Для этого ему специально выделяются "отсыпные" дни. Правда, в моем случае, все было несколько иначе.Итак, я заступил на дежурство около восьми часов вечера. Все шло как обычно, дежурный шум насосов, снятие контрольных показаний КИПа, периодический обход территории, рутина… Так продолжалось до двух часов ночи.В начале третьего я стал чувствовать, что меня сильно клонит в сон. И не просто клонит, а рубит с невероятной силой. Даже не могу припомнить, чтобы когда-то в бессонные ночи со мной наблюдалось нечто подобное. Это бессилие в борьбе со сном даже начало раздражать меня. Ничего не помогало, ни книги, ни телевизор, ни интернет, ни даже умывание холодной водой, глаза просто неконтролируемо закрывались, и я отключался.В дежурке в дальнем углу стоял старый диван. Впрочем, "диван" это несколько громко сказано, самодельный каркас из тонкостенных крашеных трубок, на который, в местах сидений и спинки, закреплены подушки, обтянутые порепанным красным дерматином. Помучившись еще какое-то время, я не выдержал, и, послав все к чертовой матери, просто рухнул на него.Скорее всего, все испытывали это странное промежуточное состояние между сном и явью. Состояние, когда жужжание мухи усиливается и превращается в рокот мотора, треск и гудение трансформатора, или аналогичные неестественные звуки, а тиканье часов может измениться до неузнаваемости, став нечто шипяще-скрежетащем и пугающим. Окунувшись в это состояние, обычно не замечаешь ничего особенного, поскольку оно, как правило, мимолетно, и быстро переходит в более глубокую фазу сна. Но то ли из-за нового места, тревожного состояния, или же других причин, в тот раз что-то пошло не так.Я как будто застрял в этой фазе и был вынужден слушать изменившиеся до неузнаваемости рокот и рев насосов, какие-то непонятные шорохи и шумы, раздававшиеся с разных сторон. Да все бы ничего, но подо мной начал оживать диван. Он стал слегка раскачиваться, а за моей спиной, со стороны спинки, раздалось невнятное глухое бормотание, чавканье и кряхтение. Было очень похоже на то, что там пробудилось, заворочалось, некое существо, бормочущее непонятные слова, и выражающее свое крайнее недовольство моим присутствием. Потом меня начали толкать в спину, причем толчки все нарастали, пока не превратились в уже откровенные удары. А я ничего не мог сделать, поскольку находился во власти сонного паралича. И вот, после одного из таких особо сильных ударов, я наконец очнулся.Состояние у меня было совершенно разбитое, как будто меня действительно дубасили чем-то тяжелым. Но главное - что меня охватил какой-то непонятный страх, поскольку ничего подобного со мной ранее не происходило, либо я уже напрочь забыл о тех случаях. Я даже подумал о том, что за чертовщина тут происходит. Сейчас воспоминание о том пробуждении вызывает у меня что-то вроде улыбки, но тогда, поверьте, мне было не до смеха. Посмотрев на часы, я увидел, что сейчас половина четвертого, я спал, ну или где я там находился, чуть больше получаса. Придя в себя и успокоившись, я прогулялся по маш.залу, умылся и вернулся к своим обязанностям.Оставшаяся часть смены прошла без каких-либо происшествий. После четырех часов в сон уже так не тянуло, в любом случае, укладываться на этот диван у меня не было никакого желания, а к утру так и вовсе все почти сошло на нет.Я не стал таиться и коротко, опустив некоторые подробности, рассказал подошедшему сменщику о ночном происшествии. Он рассмеялся.- Это, Серега, тебя домовой толкал, чтобы ты не спал…С тех пор прошло прилично времени, но я стараюсь избегать ночных смен на этом объекте. Возможно действительно этому месту я не понравился, возможно это был домовой или водяной, а возможно причина кроется в обычной переработке и нервном напряжении. В любом случае, повторения испытывать мне не хочется.

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