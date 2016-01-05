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Истории из жизни

Ночная смена

Этот случай произошел со мной пару лет назад. Я тогда замещал одного заболевшего сотрудника, работающего на водонапорной станции, которую у нас называют "Второй подъем". Станция эта находится вне черты города, на его окраине, и граничит с прилегающей лесополосой. Должен сказать, что, согласно занимаемой должности, я обычно не замещаю других работников, временно выбывших из строя, только в исключительных случаях. В тот день выдался именно такой случай.

Сразу следует отметить, что находясь на ночных дежурствах, согласно должностной инструкции, спать работнику запрещается. Для этого ему специально выделяются "отсыпные" дни. Правда, в моем случае, все было несколько иначе.

Итак, я заступил на дежурство около восьми часов вечера. Все шло как обычно, дежурный шум насосов, снятие контрольных показаний КИПа, периодический обход территории, рутина… Так продолжалось до двух часов ночи.

В начале третьего я стал чувствовать, что меня сильно клонит в сон. И не просто клонит, а рубит с невероятной силой. Даже не могу припомнить, чтобы когда-то в бессонные ночи со мной наблюдалось нечто подобное. Это бессилие в борьбе со сном даже начало раздражать меня. Ничего не помогало, ни книги, ни телевизор, ни интернет, ни даже умывание холодной водой, глаза просто неконтролируемо закрывались, и я отключался.

В дежурке в дальнем углу стоял старый диван. Впрочем, "диван" это несколько громко сказано, самодельный каркас из тонкостенных крашеных трубок, на который, в местах сидений и спинки, закреплены подушки, обтянутые порепанным красным дерматином. Помучившись еще какое-то время, я не выдержал, и, послав все к чертовой матери, просто рухнул на него.

Скорее всего, все испытывали это странное промежуточное состояние между сном и явью. Состояние, когда жужжание мухи усиливается и превращается в рокот мотора, треск и гудение трансформатора, или аналогичные неестественные звуки, а тиканье часов может измениться до неузнаваемости, став нечто шипяще-скрежетащем и пугающим. Окунувшись в это состояние, обычно не замечаешь ничего особенного, поскольку оно, как правило, мимолетно, и быстро переходит в более глубокую фазу сна. Но то ли из-за нового места, тревожного состояния, или же других причин, в тот раз что-то пошло не так.

Я как будто застрял в этой фазе и был вынужден слушать изменившиеся до неузнаваемости рокот и рев насосов, какие-то непонятные шорохи и шумы, раздававшиеся с разных сторон. Да все бы ничего, но подо мной начал оживать диван. Он стал слегка раскачиваться, а за моей спиной, со стороны спинки, раздалось невнятное глухое бормотание, чавканье и кряхтение. Было очень похоже на то, что там пробудилось, заворочалось, некое существо, бормочущее непонятные слова, и выражающее свое крайнее недовольство моим присутствием. Потом меня начали толкать в спину, причем толчки все нарастали, пока не превратились в уже откровенные удары. А я ничего не мог сделать, поскольку находился во власти сонного паралича. И вот, после одного из таких особо сильных ударов, я наконец очнулся.

Состояние у меня было совершенно разбитое, как будто меня действительно дубасили чем-то тяжелым. Но главное - что меня охватил какой-то непонятный страх, поскольку ничего подобного со мной ранее не происходило, либо я уже напрочь забыл о тех случаях. Я даже подумал о том, что за чертовщина тут происходит. Сейчас воспоминание о том пробуждении вызывает у меня что-то вроде улыбки, но тогда, поверьте, мне было не до смеха. Посмотрев на часы, я увидел, что сейчас половина четвертого, я спал, ну или где я там находился, чуть больше получаса. Придя в себя и успокоившись, я прогулялся по маш.залу, умылся и вернулся к своим обязанностям.

Оставшаяся часть смены прошла без каких-либо происшествий. После четырех часов в сон уже так не тянуло, в любом случае, укладываться на этот диван у меня не было никакого желания, а к утру так и вовсе все почти сошло на нет.

Я не стал таиться и коротко, опустив некоторые подробности, рассказал подошедшему сменщику о ночном происшествии. Он рассмеялся.

- Это, Серега, тебя домовой толкал, чтобы ты не спал…

С тех пор прошло прилично времени, но я стараюсь избегать ночных смен на этом объекте. Возможно действительно этому месту я не понравился, возможно это был домовой или водяной, а возможно причина кроется в обычной переработке и нервном напряжении. В любом случае, повторения испытывать мне не хочется.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:36 by Сергей 76Просмотров: 1 061Комментарии: 6
+20

Ключевые слова: Ночь сон диван авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ernesta
Вчера, 15:58
+1
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Репутация: (1547|-2)
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Комментариев: 1 128
Да уж, сначала Серёга усыпил, а потом отпинал. Есть такой феномен, засыпаешь мгновенно, просто отрубаешься, а потом впадаешь в это самое промежуточное состояние. Вы же по суте для него чужаком были, он наверное другог человека ожидал узреть, вот в сон вас и увлёк, чтоб попугать, избавиться от васв будущем. +
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 16:46
0
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Публикаций: 25
Комментариев: 2 553
Более склоняюсь к плюсу.
Думаю, что это была некая астральная сущность. К примеру, работал когда-то один дядька на вашем предприятии, вскоре он умер, а умерший так и продолжает ходить на работу и спать в ночные смены. Когда вы были в состоянии между сном и бодрствованием, вы эту сущность почувствовали, её недовольство и удары. Эта сущность так там и спала, когда от вас избавилась, а вы ходили по маш. залу и выполняли свои обязанности.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:32
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 129
Комментариев: 7 008
Когда клонит в сон в это время почти нормально.. Но для часа быка рановато.
Я всё таки склоняюсь к версии сновидения)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Psyozz
Сегодня, 04:45
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 81
А нефиг спать на рабочем месте, нужно инструкцию соблюдать)) Домовой на полставки подрабатывает, следит за дежурными.
Вполне жизненная ситуация, описана хорошо, поэтому +
Зарегистрирован: 8.05.2011
#5 написал: Talisha
Сегодня, 10:05
0
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Репутация: (2156|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 558
Да уж, пространство там на астральном плане видимо такое, что не то что нельзя спать по инструкции, но и не рекомендуется по здравому смыслу!:)
Я помню работала некоторое время на жд сторожем и там на территории рядом была котельная. Видимо, ее дежурному спать было нельзя, потому что мне-то было можно, а он ходил постоянно и мешал, будил хуже той сущности из рассказа, ибо от него было не скрыться и в яви sweat_smile
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: Пирожок с картошкой
Сегодня, 10:40
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Публикаций: 3
Комментариев: 10
Я тоже часто работаю в ночь, и подобная история у меня была, выкладывал. Полу-сплю, а меня за руку и за ногу тащат. Очнулся - возвратили на место. Спасибо, ёлки зелёные, чтоб я без вас делал! Зачем хватали только. Причём ощущение, что это хулиганство происходит именно при пересечении грани яви и сна. Это как выходишь с вокзала в город, а путь лежит через мост, а под мостом "несознательный элемент" сидит. Подножка, толкание, угроза, испуг - это у них мигом. Обычно всё спокойно, но иногда "попадаешь". Ощущение от этого - как от зла, но связанного. О, оно куда больше бы хотело, чем просто поиздеваться, но по какой-то причине не может. Остаётся только вот так подгаживать, как неблагополучное дитя улицы. С этими проявлениями "сил" я, как бывший озорной мальчишка, знаком с детства. Так же как и с другой неизвестной силой, которая внезапно появлялась, отводила беду и исчезала)
Зарегистрирован: 17.11.2019
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