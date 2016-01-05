Чертова деревня

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

lama_kate Просмотров: 894 Комментарии: 8 +5 Вчера, 15:32 by

Историю рассказал друг дяди моего парня. На момент истории ему было лет 30. Далее от его лица, как он рассказывал.Заблудившись в лесу, заметил вдалеке свет, подумав, что это, возможно, какая-нибудь деревня, я пошел в сторону света, и, когда дошел, постучался в один из домов и, войдя, увидел старушку чертиху. Она же, заметив меня, начала говорить, мол, что ты тут делаешь, это же опасно, прячься за печь и сиди тихо. Только вымолвила - в дом зашли её дети. И один из них ей говорит, что в доме пахнет человеком. Она же, отшучиваясь, ему ответила: "Ой, ходишь среди людей, а потом жалуешься, что человеком пахнет". Они как раз собирались идти на собрание, где должны собираться все черти. Она своих детей отправила, сказав, мол, вы идите, а я вас догоню.Когда те вышли, она наказала мне: "Когда я выйду, ты, проводя руками по окнам и двери, читай молитву. А когда мы придем и будем стучаться - не вздумай нам открывать, как бы мы ни просили. Мы идём на собрание, на котором наш главный будет нам говорить, что надо людям делать плохо; я не хочу делать плохого людям, но мы не в силах спорить с главным".Как только она вышла, я всё сделал, как она наказала, и, когда они пришли, они начали стучать, просить открыть дверь и окна. Я сидел тихо, и мне было очень страшно. Когда наступило утро, стихли и стуки в дверь.Немного погодя, я, открыв дверь, вышел на улицу и заметил, что я выходил не из дома, а из горы, и остальных домов в округе уже не было.P. S. Дядин друг для себя сделал вывод, что нечисти появляются только по ночам, поэтому людям в большинстве своем никогда не узнать, что творится по ночам и кто обитает ночью.Вот такая вот история.

Ключевые слова: Черти деревня нечисть мистика

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