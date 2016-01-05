Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Чертова деревня

Историю рассказал друг дяди моего парня. На момент истории ему было лет 30. Далее от его лица, как он рассказывал.

Заблудившись в лесу, заметил вдалеке свет, подумав, что это, возможно, какая-нибудь деревня, я пошел в сторону света, и, когда дошел, постучался в один из домов и, войдя, увидел старушку чертиху. Она же, заметив меня, начала говорить, мол, что ты тут делаешь, это же опасно, прячься за печь и сиди тихо. Только вымолвила - в дом зашли её дети. И один из них ей говорит, что в доме пахнет человеком. Она же, отшучиваясь, ему ответила: "Ой, ходишь среди людей, а потом жалуешься, что человеком пахнет". Они как раз собирались идти на собрание, где должны собираться все черти. Она своих детей отправила, сказав, мол, вы идите, а я вас догоню.

Когда те вышли, она наказала мне: "Когда я выйду, ты, проводя руками по окнам и двери, читай молитву. А когда мы придем и будем стучаться - не вздумай нам открывать, как бы мы ни просили. Мы идём на собрание, на котором наш главный будет нам говорить, что надо людям делать плохо; я не хочу делать плохого людям, но мы не в силах спорить с главным".
Как только она вышла, я всё сделал, как она наказала, и, когда они пришли, они начали стучать, просить открыть дверь и окна. Я сидел тихо, и мне было очень страшно. Когда наступило утро, стихли и стуки в дверь.
Немного погодя, я, открыв дверь, вышел на улицу и заметил, что я выходил не из дома, а из горы, и остальных домов в округе уже не было.

P. S. Дядин друг для себя сделал вывод, что нечисти появляются только по ночам, поэтому людям в большинстве своем никогда не узнать, что творится по ночам и кто обитает ночью.
Вот такая вот история.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:32
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:32 by lama_kateПросмотров: 894Комментарии: 8
+5

Ключевые слова: Черти деревня нечисть мистика

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Ernesta
Вчера, 16:45
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1547|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 1 128
Даже не знаю, что сказать, только то, что разделом ошиблись. Мне эта история одну сказку напоминает.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 19:33
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 736
На сказку похоже.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:46
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 129
Комментариев: 7 008
Цитата: Ernesta
Даже не знаю, что сказать, только то, что разделом ошиблись. Мне эта история одну сказку напоминает.

И не только вам.. Есть такая сказка народная, здесь может не так подробно и сказочно
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Terry18
Сегодня, 01:14
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
А собрание у чертей было квартальное или общегодовое? А вообще старуха-чертиха не права. У нее-то наверняка пенсия чертиная есть, а у детей KPI падает
Зарегистрирован: 4.12.2022
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 06:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 736
Цитата: Terry18
А собрание у чертей было квартальное или общегодовое?

Раз в "пятилетку" очередной план обсуждали. smiley
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#6 написал: Talisha
Сегодня, 09:58
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2156|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 558
И среди чертей бывают добрые:))) Ну сказка же. Или допился друг дяди до чертиков и уснул под горой stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: krux
Сегодня, 13:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 170
Старая сказка, ещё в детстве читал в каком-то детском сборнике сказок. Название за давностью лет не вспомню
Зарегистрирован: 24.04.2018
#8 написал: Nusena
Сегодня, 16:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 37
Разделом ошиблись точно)
Зарегистрирован: 10.09.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.