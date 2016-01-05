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Истории из жизни

Игрушка

Случилось это месяца полтора назад. Я возвращался домой с прогулки. Было около десяти вечера, и уже окончательно стемнело. Погода - не очень приятная (ветер, сыро), следующий день был рабочим, так что за всю прогулку мне встретились лишь два-три человека, выгуливавших перед сном собак, да ещё - пара-тройка машин. На пути к дому надо было пройти мимо школы. На площадке перед входом горели фонари, но в школе уже никого не было, и здание позади ярко освещенной территории по контрасту казалось совсем тёмным и мрачным. Вдруг я заметил, что вдоль школьного крыльца проехало что-то маленькое и светящееся. Это был ребёнок на детском велосипеде, колеса которого мелькали при вращении разноцветными огоньками. Огоньки загорались и на ботинках ребёнка. Ничего особенного - такие велосипеды и такая обувь давно в продаже, но...

Первой мыслью, заставившей меня насторожиться, было: "Что здесь делает ребёнок в десять вечера, в темноте и на холоде, один?" А в следующую секунду я понял, что ребёнок и его велосипед настолько малы, что это больше напоминает куклу, которая едет на игрушечном велосипеде. Я оглядел ближайшие окрестности: нет ли здесь кого-то с пультом радиоуправления, кто мог бы её запустить. Нет, вокруг - ни души. Только окна светились в ближайших домах. Ещё через пару мгновений я отметил, что видимая мной странная картина не сопровождается никакими звуками. Ребёнок в полной тишине делал перед школой одинаковые восьмёрки, не отклоняясь от траектории и не меняя скорости. "Как заводная игрушка", - подумал я.

Стало как-то не по себе, даже немного страшно. Я быстро пошёл к ближайшему дому. Свернул за угол, чтобы меня не было видно со стороны школы. Через некоторое время оглянулся: к счастью, за мной никто не шёл и не ехал.

Вчера, 11:24 by ebegen31Просмотров: 981Комментарии: 8
+18

Ключевые слова: Вечер школьный двор ребёнок велосипед огоньки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ernesta
Вчера, 13:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1547|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 1 128
Вроде ничего ужасного не произошло, но как-то жутко. Так, подумалось, а может нечесть какя заманивала. Проверка на любовь к халяве, например. Вот так люди и пропадают...
А ещё в голову пришёл "кошелёк на верёвочке", как в детстве ребетня развлекалась, пошёл игрушку дормовую хапнуть, а там кирпич из-за угла прилетел, ограбят, обчистя тихо и быстро, никто и не заметит.
+
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#2 написал: Ramalinga
Вчера, 19:15
+15
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 42
У меня был случай - не спалось в зимнюю ночь. Посмотрела фильм, поворочалась в теплой постели, потом решила за чайком с медом сходить на кухню, не включая свет - Луна светила в мороз ярко. Стою, чаек попиваю, смотрю в окошко на заснеженный двор, на елки в инее - как в сказке. Часа 4 ночи, никого, тишина. А напротив моих окон, через садик и спортивную площадку, - окна школы. И вдруг на 4 этаже школы в одном из классов включается свет, т.е. загораются три окошка, и начинают мигать, как будто кто-то их включает/выключает очень быстро. Следом у одного окошка появляется темная маленькая фигурка, которая, опираясь ладонями о подоконник, начинает как будто подпрыгивать вверх/вниз, ну так казалось, что она меняет положение то выше, то ниже при переключении света. Первая мысль была - у охранника ребенок шалит. Но тогда кто включает свет? Их двое? И как ответ на мою мысль все замерло, свет застыл, фигурка застыла у окна, и у меня появилось странное ощущение, что весь этот пефоменс для меня, Оно знает, что я смотрю, и смотрит на меня. С Этим в гляделки играть себе дороже, я штору резко задернула- и в постель, под одеяло с головой, как в детстве. Но настоящий ужас накатил, когда представила, что там, на первом этаже, сидит охранник, и Оно совсем рядом..
Зарегистрирован: 2.10.2020
#3 написал: Psyozz
Сегодня, 05:23
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 81
Цитата: Ramalinga
У меня был случай - не спалось в зимнюю ночь.

История неплоха...

Хотя, подобные фокусы может выкидывать, например, неисправный выключатель. Я уже наблюдал нечто похожее, когда расхлябанная кнопка коротит и вызывает подобные кратковременные замыкания. Могут быть еще причины, связанные с электрикой, проводкой и т.д.
Зарегистрирован: 8.05.2011
#4 написал: Talisha
Сегодня, 09:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2156|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 558
Согласна с комментарием от Эрнесты выше, примерно то же самое хотела написать 418

Цитата: Ramalinga
У меня был случай - не спалось в зимнюю ночь.

История супер! Можно отдельно опубликовать. Может, охранник решил с кем-то подурачиться? Хочется, чтоб именно так было, иначе реально за него страшно.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Hecate
Сегодня, 15:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 18
Цитата: Ernesta
У меня был случай - не спалось в зимнюю ночь. Посмотрела фильм, поворочалась в теплой постели

История написанная в комментарии понравилась.
Зарегистрирован: 7.08.2022
#6 написал: Ramalinga
Сегодня, 18:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 42
Цитата: Psyozz
Цитата: Ramalinga
У меня был случай - не спалось в зимнюю ночь.

История неплоха...

Хотя, подобные фокусы может выкидывать, например, неисправный выключатель. Я уже наблюдал нечто похожее, когда расхлябанная кнопка коротит и вызывает подобные кратковременные замыкания. Могут быть еще причины, связанные с электрикой, проводкой и т.д.


Вы правы, у меня такая же первая мысль была, она даже дальше пошла: может пожар начаться, а охранник не видит, куда звонить .... Но потом поняла, что выключатель всегда коротит неравномерно, часто лампочки то тусклее, то ярче, то совсем не горят. В этом же переключении было что-то механическое, раз-два, раз-два, очень быстрое. И эта фигурка у окна подпрыгивала точно в такт, что-то было в этом нечеловеческое, что ли..

Цитата: Talisha
Согласна с комментарием от Эрнесты выше, примерно то же самое хотела написать 418

Цитата: Ramalinga
У меня был случай - не спалось в зимнюю ночь.

История супер! Можно отдельно опубликовать. Может, охранник решил с кем-то подурачиться? Хочется, чтоб именно так было, иначе реально за него страшно.


Спасибо вам за комментарий! Охранники у нас в школе - женщина и мужчина в возрасте за 40, поэтому вряд ли они так станут дурачиться. Им на 4 этаж-то не так легко подняться, думаю, ночью вообще спят
Зарегистрирован: 2.10.2020
#7 написал: Ramalinga
Сегодня, 21:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 42
Цитата: Hecate
Цитата: Ernesta
У меня был случай - не спалось в зимнюю ночь. Посмотрела фильм, поворочалась в теплой постели

История написанная в комментарии понравилась.


Спасибо!:)
Зарегистрирован: 2.10.2020
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 21:52
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2994|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 232
Цитата: Ramalinga
У меня был случай - не спалось в зимнюю ночь.

Вот это прямо страшно +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
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