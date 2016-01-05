Игрушка

ebegen31 Просмотров: 981 Комментарии: 8 +18 Вчера, 11:24 by

Случилось это месяца полтора назад. Я возвращался домой с прогулки. Было около десяти вечера, и уже окончательно стемнело. Погода - не очень приятная (ветер, сыро), следующий день был рабочим, так что за всю прогулку мне встретились лишь два-три человека, выгуливавших перед сном собак, да ещё - пара-тройка машин. На пути к дому надо было пройти мимо школы. На площадке перед входом горели фонари, но в школе уже никого не было, и здание позади ярко освещенной территории по контрасту казалось совсем тёмным и мрачным. Вдруг я заметил, что вдоль школьного крыльца проехало что-то маленькое и светящееся. Это был ребёнок на детском велосипеде, колеса которого мелькали при вращении разноцветными огоньками. Огоньки загорались и на ботинках ребёнка. Ничего особенного - такие велосипеды и такая обувь давно в продаже, но...Первой мыслью, заставившей меня насторожиться, было: "Что здесь делает ребёнок в десять вечера, в темноте и на холоде, один?" А в следующую секунду я понял, что ребёнок и его велосипед настолько малы, что это больше напоминает куклу, которая едет на игрушечном велосипеде. Я оглядел ближайшие окрестности: нет ли здесь кого-то с пультом радиоуправления, кто мог бы её запустить. Нет, вокруг - ни души. Только окна светились в ближайших домах. Ещё через пару мгновений я отметил, что видимая мной странная картина не сопровождается никакими звуками. Ребёнок в полной тишине делал перед школой одинаковые восьмёрки, не отклоняясь от траектории и не меняя скорости. "Как заводная игрушка", - подумал я.Стало как-то не по себе, даже немного страшно. Я быстро пошёл к ближайшему дому. Свернул за угол, чтобы меня не было видно со стороны школы. Через некоторое время оглянулся: к счастью, за мной никто не шёл и не ехал.

Ключевые слова: Вечер школьный двор ребёнок велосипед огоньки авторская история

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