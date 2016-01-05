Не показалось

venistone322 Просмотров: 741 Комментарии: 15 +9 Вчера, 11:20 by

Доброго вечера всем. Вы знаете, я сейчас пишу, и у меня до сих пор трясутся руки, мне очень страшно. Я хочу выйти на улицу, но там очень холодно, поэтому я сижу с закрытой дверью.Вы скажите почему? Сейчас я вам всё расскажу. Дело было так: Я, как обычно, пришёл домой из школы. Мама на работе, папа с младшим братом гуляют (как раз вчера каток открыли).Я пришёл домой, сделал все свои дела, взял в холодильнике яблоко и сижу в своей комнате, делаю уроки. Время было 16:25 по московскому времени, начало смеркаться, на улице уже зажглись фонари. Сразу скажу, как устроена наша квартира. У меня небольшая комната, от неё идёт коридор, поворачивает и выходит в прихожую. Оттуда налево кухня, прямо большая комната, направо входная дверь. Мой стол стоит так, что если я поверну голову налево, то увижу окно, а если направо, то увижу коридор, причём видно только поворот, а дальше не видно. Кошка в моей комнате спит под столом (вроде всё описал). Короче, сижу, делаю уроки и вдруг слышу, что на кухне один раз как будто стукнулись друг об друга ложки (вы, наверное, слышали этот звук когда сахар размешиваешь ложкой в чае).Я сразу думаю - кошка. Потом понимаю, что она спит под столом. Короче, набрался смелости, мол, я всё таки у себя дома, и пошёл на кухню смотреть что это. Прихожу на кухню и вижу, что ложек на столе и на самой кухне не лежит. Думаю, что за фигня. Но потом понимаю, что просто где-нибудь в кухонных ящиках кастрюля завалилась и издала такой звук. Пришёл обратно в комнату, сел за стол. На улице уже совсем стемнело. Тут мне позвонил папа и сказал, что они ещё в магазин зайдут, за хлебом. Ну я продолжил делать уроки. Вдруг в большой комнате что-то упало, звук как будто большое что то (это похоже на то, как большая куртка падает с вешалки), я себя успокаиваю, думаю - соседи, но звук явно шёл из квартиры! Ещё и кошка насторожилась и поглядывает в сторону коридора. В тот момент я очень испугался. Господи, я не знал, что меня ждёт дальше!Вдруг я услышал медленные тяжёлые шаги из большой комнаты, будто 150 килограммовый человек идёт. Я (сразу извиняюсь за выражение, но по другому не выразишь!) сильно пересрался. Тем временем шаги миновали прихожую и уже звучат в коридоре, но источника я пока не вижу. Я приготовился увидеть что-то страшное и взял ручку в руки (первое, что пришло мне в голову) и вдруг всё затихло. Я сижу, не двигаюсь, и вдруг из-за угла поворота коридора выставляется нога (она была точно такая же, какую я видел ночью, и высунулась только коленка и часть ниже и стопа, повторяюсь, самая обычная нога, в этот раз мне удалось разглядеть её лучше). В это же мгновение я не выдержал и закрыв глаза с криком с силой захлопнул дверь в комнату и спрятался под стол и сидел там до прихода папы с братом. Я пытался начать снимать сидя под столом, чтобы запечатлеть что-то, но больше ничего не было. Я сейчас пишу и у меня дрожат руки, не знаю как буду сегодня спать. Родителям рассказывать не буду, всё равно не поверят. Выкладывать смысла не вижу, всё равно не удалось что-то заснять.Короче, оставляю вам обдумывать эту историю, обязательно пишите комментарии, что это могло быть и как от этого избавиться, я тоже пока буду искать в интернете похожие случаи. Вы скажете что я вру, но это правда было. Мне правда было страшно:( Я на связи, если что-то ещё произойдёт, я обязательно напишу.

Ключевые слова: Кухня коридор комната шаги нога авторская история

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