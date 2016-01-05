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Истории из жизни

Не показалось

Доброго вечера всем. Вы знаете, я сейчас пишу, и у меня до сих пор трясутся руки, мне очень страшно. Я хочу выйти на улицу, но там очень холодно, поэтому я сижу с закрытой дверью.

Вы скажите почему? Сейчас я вам всё расскажу. Дело было так: Я, как обычно, пришёл домой из школы. Мама на работе, папа с младшим братом гуляют (как раз вчера каток открыли).

Я пришёл домой, сделал все свои дела, взял в холодильнике яблоко и сижу в своей комнате, делаю уроки. Время было 16:25 по московскому времени, начало смеркаться, на улице уже зажглись фонари. Сразу скажу, как устроена наша квартира. У меня небольшая комната, от неё идёт коридор, поворачивает и выходит в прихожую. Оттуда налево кухня, прямо большая комната, направо входная дверь. Мой стол стоит так, что если я поверну голову налево, то увижу окно, а если направо, то увижу коридор, причём видно только поворот, а дальше не видно. Кошка в моей комнате спит под столом (вроде всё описал). Короче, сижу, делаю уроки и вдруг слышу, что на кухне один раз как будто стукнулись друг об друга ложки (вы, наверное, слышали этот звук когда сахар размешиваешь ложкой в чае).

Я сразу думаю - кошка. Потом понимаю, что она спит под столом. Короче, набрался смелости, мол, я всё таки у себя дома, и пошёл на кухню смотреть что это. Прихожу на кухню и вижу, что ложек на столе и на самой кухне не лежит. Думаю, что за фигня. Но потом понимаю, что просто где-нибудь в кухонных ящиках кастрюля завалилась и издала такой звук. Пришёл обратно в комнату, сел за стол. На улице уже совсем стемнело. Тут мне позвонил папа и сказал, что они ещё в магазин зайдут, за хлебом. Ну я продолжил делать уроки. Вдруг в большой комнате что-то упало, звук как будто большое что то (это похоже на то, как большая куртка падает с вешалки), я себя успокаиваю, думаю - соседи, но звук явно шёл из квартиры! Ещё и кошка насторожилась и поглядывает в сторону коридора. В тот момент я очень испугался. Господи, я не знал, что меня ждёт дальше!

Вдруг я услышал медленные тяжёлые шаги из большой комнаты, будто 150 килограммовый человек идёт. Я (сразу извиняюсь за выражение, но по другому не выразишь!) сильно пересрался. Тем временем шаги миновали прихожую и уже звучат в коридоре, но источника я пока не вижу. Я приготовился увидеть что-то страшное и взял ручку в руки (первое, что пришло мне в голову) и вдруг всё затихло. Я сижу, не двигаюсь, и вдруг из-за угла поворота коридора выставляется нога (она была точно такая же, какую я видел ночью, и высунулась только коленка и часть ниже и стопа, повторяюсь, самая обычная нога, в этот раз мне удалось разглядеть её лучше). В это же мгновение я не выдержал и закрыв глаза с криком с силой захлопнул дверь в комнату и спрятался под стол и сидел там до прихода папы с братом. Я пытался начать снимать сидя под столом, чтобы запечатлеть что-то, но больше ничего не было. Я сейчас пишу и у меня дрожат руки, не знаю как буду сегодня спать. Родителям рассказывать не буду, всё равно не поверят. Выкладывать смысла не вижу, всё равно не удалось что-то заснять.

Короче, оставляю вам обдумывать эту историю, обязательно пишите комментарии, что это могло быть и как от этого избавиться, я тоже пока буду искать в интернете похожие случаи. Вы скажете что я вру, но это правда было. Мне правда было страшно:( Я на связи, если что-то ещё произойдёт, я обязательно напишу.

Вчера, 11:20 by venistone322Просмотров: 741Комментарии: 15
+9

Ключевые слова: Кухня коридор комната шаги нога авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ernesta
Вчера, 14:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1547|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 1 128
Вся нечесть боится русского мата. Дело в том, что это древние языческие обережные заклинания, но церковь их перевела в разряд ругательств, чтоб легализовать "отче наш" и тому подобное. Даже простое "Чур меня" очень действенно. Чур - это древний языческий бог, его вся нечесть боится, как огня. Этими словами ты его призываешь на помощь, надо заметить помогает моментально.
Пюс поставила, я ещё и не такое вижу, но с годами страх прошёл и теперь я в роли "пахана".
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#2 написал: Black Bagira
Вчера, 14:43
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1289|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 708
Нога в обуви была? Или босая? Коленка в штанине? просто интересно. все может быть...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:29
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 129
Комментариев: 7 008
Держи нас в курсе. Похоже, ты вошёл во вкус crazy
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Jako tako
Вчера, 20:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (268|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 187
Цитата: Black Bagira
Нога в обуви была? Или босая? Коленка в штанине? просто интересно. все может быть...

smile

Так может уже квартиру почистить? Чтобы ноги не вываливались?
Чем больше Вы, автор, боитесь, тем больше Вам это будет показываться. Я так полагаю.
Почему папа не взял обоих своих детей на каток?! Что за дискриминация по возрасту?
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: Волк Ольшанский
Вчера, 22:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 96
Цитата: Ernesta
Вся нечесть боится русского мата. Дело в том, что это древние языческие обережные заклинания, но церковь их перевела в разряд ругательств, чтоб легализовать "отче наш" и тому подобное. Даже простое "Чур меня" очень действенно. Чур - это древний языческий бог, его вся нечесть боится, как огня. Этими словами ты его призываешь на помощь, надо заметить помогает моментально.
Пюс поставила, я ещё и не такое вижу, но с годами страх прошёл и теперь я в роли "пахана".

Чур это пращур, предок, родоначальник..!
В роли "пахана" кого.?! Низших духовных сущностей, как их здесь многие называют..?
Что поделаешь, всяк мудрит, от "ветра главы своея"...

Цитата: Jako tako
Цитата: Black Bagira
Нога в обуви была? Или босая? Коленка в штанине? просто интересно. все может быть...

smile

Так может уже квартиру почистить? Чтобы ноги не вываливались?
Чем больше Вы, автор, боитесь, тем больше Вам это будет показываться. Я так полагаю.
Почему папа не взял обоих своих детей на каток?! Что за дискриминация по возрасту?

Уроки надо делать ему... Какая дискриминация? Дожили до "ювенальной юстиции"...
Зарегистрирован: 20.12.2018
#6 написал: Jako tako
Вчера, 23:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (268|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 187
Цитата: Волк Ольшанский

Уроки надо делать ему... Какая дискриминация? Дожили до "ювенальной юстиции"...

Вот я ещё людям свой сарказм не объясняла…
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#7 написал: Hecate
Сегодня, 06:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 18
Вопросы возникли те же самые: нога была босая, в обуви.. звук шагов был от босых ног или тяжелой обуви... как повела себя кошка при появлении ноги... почему не рассказать родителям? Возможно они и поверят и чувствовали что-то подобное или видели ? Ну или как вариант помогут Вам избавиться от этого страха ...
Зарегистрирован: 7.08.2022
#8 написал: Talisha
Сегодня, 09:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2156|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 558
Если ты это видишь, значит, можешь видеть и многое другое. Надо учиться не бояться, пока не стал кормушкой для сущностей. Главное понять, что сделать тебе они не могут ничего, только пугать и забирать так энергию. А если бояться сильно - может произойти и физический контакт
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#9 написал: venistone322
Сегодня, 09:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 13
Цитата: Ernesta
Вся нечесть боится русского мата. Дело в том, что это древние языческие обережные заклинания, но церковь их перевела в разряд ругательств, чтоб легализовать "отче наш" и тому подобное. Даже простое "Чур меня" очень действенно. Чур - это древний языческий бог, его вся нечесть боится, как огня. Этими словами ты его призываешь на помощь, надо заметить помогает моментально.
Пюс поставила, я ещё и не такое вижу, но с годами страх прошёл и теперь я в роли "пахана".

Ужас. Сочувствую тебе, про мат намёк понял

Цитата: Black Bagira
Нога в обуви была? Или босая? Коленка в штанине? просто интересно. все может быть...

босая, коленка босая, всё босое. короче голая нога

[quote=Jako tako][quote=Black Bagira]Нога в обуви была? Или босая? Коленка в штанине? просто интересно. все может быть...[/quote]
smile

Так может уже квартиру почистить? Чтобы ноги не вываливались?
Чем больше Вы, автор, боитесь, тем больше Вам это будет показываться. Я так полагаю.
Почему папа не взял обоих своих детей на каток?! Что за дискриминация по возрасту?
Просто брату 4 года мне 13 и у меня много уроков и гулять хожу обычно вечером. Мне не показалось я в здравом уме, ты бы сам мной побыл испытал. Насчёт квартиры сразу скажу что в ней некто не умирал и вообще вроде чистая квартира. Очень странно
Зарегистрирован: 2.12.2022
#10 написал: venistone322
Сегодня, 10:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 13
Цитата: Hecate
Вопросы возникли те же самые: нога была босая, в обуви.. звук шагов был от босых ног или тяжелой обуви... как повела себя кошка при появлении ноги... почему не рассказать родителям? Возможно они и поверят и чувствовали что-то подобное или видели ? Ну или как вариант помогут Вам избавиться от этого страха ...

Нога была босая, звук шагов был от босых тяжёлых ног, при появлении шагов у кошки расширились зрачки и она вздыбилась смотря в коридор. Врядли поверят, они ещё на первую историю сказали мол надо меньше играть в игры. Я конечно их не обвиняю они очень хорошие. Да подобное и у них было. Мне папа в 10 лет рассказывал что когда я был маленький и мы жили в квартире(которая тоже странная оказалась почитайте предыдущие истории) так вот он мне рассказывал что когда мне было 2 года он ходил в эту квартиру брать какие то вещи(просто у нас 2 квартиры с самого начала было, одна в которой я сейчас, вторая откуда мы переехали) и вот папа уже хотел выйти из квартиры но случайно посмотрел в зеркало и увидел какой то белый силуэт позади себя(свет уже был выключен) короче он решил не всматриваться и не обращать внимания и ушёл. Но ведь это было так давно и после этого подобного никогда не было

Цитата: Talisha
Если ты это видишь, значит, можешь видеть и многое другое. Надо учиться не бояться, пока не стал кормушкой для сущностей. Главное понять, что сделать тебе они не могут ничего, только пугать и забирать так энергию. А если бояться сильно - может произойти и физический контакт

А как не бояться, откуда я знаю что они мне сделают. У меня итак проблем погорло ещё и дома что то:(
Зарегистрирован: 2.12.2022
#11 написал: Sola
Сегодня, 10:32
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
Мужская нога или женская?
Зарегистрирован: 27.06.2022
#12 написал: Jako tako
Сегодня, 11:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (268|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 187
Цитата: venistone322

Просто брату 4 года мне 13 и у меня много уроков и гулять хожу обычно вечером. Мне не показалось я в здравом уме, ты бы сам мной побыл испытал. Насчёт квартиры сразу скажу что в ней некто не умирал и вообще вроде чистая квартира. Очень странно

Я написала «показываться» в смысле «делаться видимым», а не «казаться». Он показал свою ногу. Не надо мне говорить «ты бы сам мной побыл». Я уже чего только не видела. И мистического, и жизненного. И вот это жизненное как правило оказывается страшнее мистического. Например, близкий родственник, умирающий от рака. Да и любой умирающий родственник в принципе.
Я уже какому-то мальчику здесь подобное писала, но ещё Вам напишу. Дай Бог, чтобы это было самое страшное событие в вашей жизни.
В квартире не обязательно кому-то умирать, чтобы в ней что-то завелось. И мертвые - это не всегда плохое.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#13 написал: venistone322
Сегодня, 13:54
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 13
Цитата: Sola
Мужская нога или женская?

Не скажу точно. Волос покрайней мере не было. Нога взрослого
Зарегистрирован: 2.12.2022
#14 написал: Ernesta
Сегодня, 14:07
0
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Репутация: (1547|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 1 128
Цитата: Волк Ольшанский
Что поделаешь, всяк мудрит, от "ветра главы своея"...

Всяк, да не всяк. Вы же не знаете кто и чем занимается и знать не можете и у кого какие способности тоже не вкурсе.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#15 написал: venistone322
Сегодня, 15:31
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 13
Кстати если хотите со мной пообщаться вбейте в ютубе venistone322 и ищите такой канал так вот это я. Ещё если кто играет в бравл старс я там тоже есть. аккаунт хороший 22к кубков 54 бойца из 63. кидайте запрос в друзья ник venistone322 а адрес #9L9R28LQ8 с удовольствием пообщаюсь обсудим что за нога)
Зарегистрирован: 2.12.2022
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