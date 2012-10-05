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Истории из жизни

Страсти о кошке и ее компании

Здравствуйте, уважаемые подписчики 4stor! Расскажу вам свою историю из жизни.
Со своей семьей живу я на первом этаже дома сталинских времен. С нами живет кошка. Главный герой этой истории.

В коридоре у нас стоит датчик на движение, включается свет.
Ночь. Этой ночью я плохо спала, вертелась, после работы, после цифр и бумаг голова не успокаивалась, думала об одном, о другом. Уснула. Просыпаюсь от голоса, да, именно от голоса из тишины ночи. И хочу заметить, с возрастом стала скептически относиться ко всему мистическому, стала искать всему оправдание, что это все домыслы, и так далее, и тому подобное, что ничего такого и нет.
Вернусь в ту ночь, слышу голос, а именно шёпот, громкий шёпот, так сказать: "Кошка!!! Кошка!! Иди, иди, иди... иди..."
Вижу свою кошку, она идет по коридору мимо нашей спальни, включается свет, так как датчик. Кошка прошла и спокойно села и сидит, и на кого-то смотрит, хочу заметить - спокойно сидит.
Тот, кто говорил, как будто заметив, что я слышу это и вижу, стал тише и тише говорить и совсем утих в тишине ночи.
Товарищи, что же это или кто...


Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 13:08
Причина: Стилистика и синтаксис автора сохранены.
Сегодня, 13:08 by VologodskayaПросмотров: 307Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Кошка ночь голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Сегодня, 18:46
+2
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Комментариев: 546
Не знаю, что это, но - на всякий случай - берегите кошку.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 20:27
0
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Репутация: (190|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 848
Дедушка домовой заскучал, только "громкость" не рассчитал, а потом понял, что его слышно и затих) blush +
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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