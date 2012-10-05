Страсти о кошке и ее компании

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 13:08

Причина: Стилистика и синтаксис автора сохранены.

Vologodskaya Просмотров: 307 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 13:08 by

Здравствуйте, уважаемые подписчики 4stor! Расскажу вам свою историю из жизни.Со своей семьей живу я на первом этаже дома сталинских времен. С нами живет кошка. Главный герой этой истории.В коридоре у нас стоит датчик на движение, включается свет.Ночь. Этой ночью я плохо спала, вертелась, после работы, после цифр и бумаг голова не успокаивалась, думала об одном, о другом. Уснула. Просыпаюсь от голоса, да, именно от голоса из тишины ночи. И хочу заметить, с возрастом стала скептически относиться ко всему мистическому, стала искать всему оправдание, что это все домыслы, и так далее, и тому подобное, что ничего такого и нет.Вернусь в ту ночь, слышу голос, а именно шёпот, громкий шёпот, так сказать: "Кошка!!! Кошка!! Иди, иди, иди... иди..."Вижу свою кошку, она идет по коридору мимо нашей спальни, включается свет, так как датчик. Кошка прошла и спокойно села и сидит, и на кого-то смотрит, хочу заметить - спокойно сидит.Тот, кто говорил, как будто заметив, что я слышу это и вижу, стал тише и тише говорить и совсем утих в тишине ночи.Товарищи, что же это или кто...

Ключевые слова: Кошка ночь голос авторская история

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