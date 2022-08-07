Что вы сказали?Как-то раз пришла я к тёте на могилу. Пока шла, увидела плачущих мужчину и женщину (рядом ещё стояла пожилая женщина). Я подошла поближе. Совсем маленькая могилка. Павел Александрович 12.06.2022-12.06.2022. Бедняжка.
Я выразила свои соболезнования родителям. Они кивнули. "Он прожил всего 15 минут" сказала женщина и зарыдала ещё сильнее. Мужчина обнял её чтобы успокоить. Я уже собиралась уйти, как услышала голос пожилой женщины (цитирую):
- Было бы из-за чего рыдать, родите ещё одного ребёнка, назовите Пашей, - сказала она с недовольством. Я впала в шок.
- Что вы сказали?
- То и сказала, нехрен рыдать из-за ребёнка.
Я хотела возразить, но ничего не сказала. Придя домой я рассказала эту историю бабушке.
- Я её знаю, она иногда ко мне приходит.
После той ситуации прошла неделя. Я уже и забыла об этом инцидент,е как вдруг к бабушке в гости пришла та самая пожилая женщина. Сидим за столом, пьём чай, она вдруг говорит
- Паша мне приснился.
Бабушка тут-же спрашивает:
- Это твой внук умерший?
- Да, говорил, что я в ад попаду, что буду страдать вечно, плакал, спрашивал меня, как я могла про него такое сказать.
Мы с бабушкой удивились, но виду не подали. Через 2 недели мы узнаём, что та самая женщина умерла. Связано ли это с её словами на кладбище и сном?
Сегодня, 07:15 by Sanset Shimmer24Просмотров: 389Комментарии: 2
Ключевые слова: Кладбище ребёнок женщина сон авторская история