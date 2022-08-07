Что вы сказали?

Sanset Shimmer24 Просмотров: 389 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 07:15 by

Как-то раз пришла я к тёте на могилу. Пока шла, увидела плачущих мужчину и женщину (рядом ещё стояла пожилая женщина). Я подошла поближе. Совсем маленькая могилка. Павел Александрович 12.06.2022-12.06.2022. Бедняжка.Я выразила свои соболезнования родителям. Они кивнули. "Он прожил всего 15 минут" сказала женщина и зарыдала ещё сильнее. Мужчина обнял её чтобы успокоить. Я уже собиралась уйти, как услышала голос пожилой женщины (цитирую):- Было бы из-за чего рыдать, родите ещё одного ребёнка, назовите Пашей, - сказала она с недовольством. Я впала в шок.- Что вы сказали?- То и сказала, нехрен рыдать из-за ребёнка.Я хотела возразить, но ничего не сказала. Придя домой я рассказала эту историю бабушке.- Я её знаю, она иногда ко мне приходит.После той ситуации прошла неделя. Я уже и забыла об этом инцидент,е как вдруг к бабушке в гости пришла та самая пожилая женщина. Сидим за столом, пьём чай, она вдруг говорит- Паша мне приснился.Бабушка тут-же спрашивает:- Это твой внук умерший?- Да, говорил, что я в ад попаду, что буду страдать вечно, плакал, спрашивал меня, как я могла про него такое сказать.Мы с бабушкой удивились, но виду не подали. Через 2 недели мы узнаём, что та самая женщина умерла. Связано ли это с её словами на кладбище и сном?

Ключевые слова: Кладбище ребёнок женщина сон авторская история

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