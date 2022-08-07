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Истории из жизни

Что вы сказали?

Как-то раз пришла я к тёте на могилу. Пока шла, увидела плачущих мужчину и женщину (рядом ещё стояла пожилая женщина). Я подошла поближе. Совсем маленькая могилка. Павел Александрович 12.06.2022-12.06.2022. Бедняжка.

Я выразила свои соболезнования родителям. Они кивнули. "Он прожил всего 15 минут" сказала женщина и зарыдала ещё сильнее. Мужчина обнял её чтобы успокоить. Я уже собиралась уйти, как услышала голос пожилой женщины (цитирую):

- Было бы из-за чего рыдать, родите ещё одного ребёнка, назовите Пашей, - сказала она с недовольством. Я впала в шок.

- Что вы сказали?

- То и сказала, нехрен рыдать из-за ребёнка.

Я хотела возразить, но ничего не сказала. Придя домой я рассказала эту историю бабушке.

- Я её знаю, она иногда ко мне приходит.

После той ситуации прошла неделя. Я уже и забыла об этом инцидент,е как вдруг к бабушке в гости пришла та самая пожилая женщина. Сидим за столом, пьём чай, она вдруг говорит

- Паша мне приснился.

Бабушка тут-же спрашивает:

- Это твой внук умерший?

- Да, говорил, что я в ад попаду, что буду страдать вечно, плакал, спрашивал меня, как я могла про него такое сказать.

Мы с бабушкой удивились, но виду не подали. Через 2 недели мы узнаём, что та самая женщина умерла. Связано ли это с её словами на кладбище и сном?

Сегодня, 07:15 by Sanset Shimmer24Просмотров: 389Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Кладбище ребёнок женщина сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Hecate
Сегодня, 09:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 16
Сначала подумала, что встретившаяся бабушка провидица или ведунья, котороя хочет успокоить родителей и сказать, что врпереди лучшие времена и обязательно будут детишки.
Но видимо она, просто так сказала, возможно от того, что раньше дела с беременностью и родами обстояли иначе. Мне бабушка моя рассказывала, что после войны работала она на фабрике, а сёстры в колхозе. Тяжелый труд матери и условия не редко приводили к смерти младенцев (так называемый диагноз внезапной смерти « младенческая») или выкидышам. И женщины жили дальше. Детей в семьях было много.
А потом просто совесть и раскаяние , вот и вылилось все в сон.
Вообще истории про детей самые душераздирающие и страшные сами по себе.
Зарегистрирован: 7.08.2022
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|-9)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 548
Вообще, злободневная тема этой истории в нашем обществе. Потому плюс.
Ещё семь тысяч лет назад в племени людей Чинчорро существовала практика мумификации умерших. А ведь из покон веков помимо взрослых молодых и престарелых, умирали, и дети, и младенцы. Так вот, когда умирал младенец в этом племени от какой-то болезни, его череп помещался в череп более старшего умершего ребёнка. Почему? Да потому что родители боялись за маленького, а старший в этом случае являлся что-то по типу проводника для маленького в бесконечности. Страх за умершего, жалость, горе утраты и безвозвратность случившегося от начала времён терзает родителей и близких. Очень и очень жаль, что такое случается.
А теперь с точки зрения энергии: Ребёнок, в большинстве случаев ничего не помнит до трёх летнего возраста - это, своего рода защита его самого от злой памяти и генетическое свидетельство, что в древности очень и очень много детей умирали до этого возраста.
Взрослый по сравнению с ребёнком обладает большей энергетической ёмкостью своего поля и большим производством биологической энергии, но он больше и теряет. Ребёнок больше теряет только в одном случае: если попадает по случаю обмана взрослым или по вине взрослого человека в ужасающие условия существования, когда выжить практически невозможно. В этой категории имеется два фактора: глупость ребёнка и глупость взрослого. У первого имеется нужда в новом случае, как необходимости для адаптации или как необходимости для появления сознания, а у второго отсутствие сознательности по причине невежества. Для всех случаев у нас имеется социум, что-то по типу, и жить не дадут и умереть не дадут. Врачи, "скорая помощь", милиция, различного рода службы опеки, экономические рычаги. Казалось бы, всё стремится к лучшему. Но в медицине успешно внедряют применение гормонов, что ухудшает состояние эндокринной системы: лучше станет практически мгновенно, но надпочечники будут желать лучшего, что в общем и целом будет влиять на обмен веществ и продолжительность жизни. Постоянное реформирование правоохранительных органов указывает, что не всё хорошо там. Службы опеки тоже реформируются, раньше парили, что в детдомах хорошо, сейчас сироты пошли в семьи, есть ли уверенность, что сиротам и в семьях хорошо, при нынешнем отсутствии сознательности у взрослых, скажем так, у большинства?..
В астрале новичок очень зависит от своей вечности и его способности определяются его же достижениями из прошлых жизней, потому, или подросток вышел в первый раз в астрал или взрослый - нет разницы в уровнях, потому что у подростка может быть больше возможностей, чем у взрослого, но, конечно же, не факт. Так и со смертью. Мы все там младенцы, кто умер младенцем, и кто умер взрослым, всё определяется вечностью каждого и в конечном счёте так. Энергия человека является необходимой составляющей каждого живого человека, совершенно никто этого не учитывает в социуме, а тут ведь здоровье, сознание, долголетие, возможности существования в различных ужасающих условиях, отсутствие вредных привычек, добрый мир, улавливание непредвиденных ситуаций и избавление от них и так далее.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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