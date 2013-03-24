Прогулка по кладбищу

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

voidinmyheart Просмотров: 50 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:18 by

Устав от городской суеты, я часто ищу себе место, где можно было бы уединиться, и наслаждаться природой и одиночеством. В моем городе таких мест почти нет, так что приходится гулять либо в лесу, либо на кладбище. Там иногда бывает мало людей, но не бывает полного их отсутствия. В тот вечер пятницы я решил прогуляться по кладбищу, в надежде, что буду там в полоном одиночестве. Людей видеть категорически не хотелось, как и слышать любые звуки цивилизации. В нашем городе кладбищ несколько, в тот день я выбрал самое дальнее. То, что находилось в сосновом лесу. Нужно было еще минут двадцать идти по лесу, чтобы дойти до пункта назначения. Я не боялся идти по темному вечернему лесу в одиночестве, такое путешествие приносило мне только спокойствие и расслабление. Я гулял так по кладбищам много раз, но конкретно это посещал впервые, так как оно самое дальнее. Я выбрал именно его, так как оно было самое одинокое по количеству людей. Там практически не делали новые захоронения, люди стараются хоронить своих родственников на новых и ухоженных кладбищах нашего города, а это было старое и всеми забытое.Я шел по лесу, слушая звуки птиц и шум машин вдалеке, все дальше уходя от цивилизации в массу темного соснового леса. Наконец я увидел вдалеке первые могилы. У этого кладбища есть одна особенность - там нет абсолютно никаких звуков. Если я, идя по лесу рядом с дорогой, слышал звуки птиц, то подойдя к кладбищу они и правда замолчали. Я думал, что это выдумка, которую придумала моя бабушка, что это кладбище абсолютно немое. Оказалось, так и есть. Мне не было страшно. В конце концов, по мировоззрению я скорее скептик, и, гуляя по таким местам, я искал одиночества и природы, а не мистики и страха. Говорят, это кладбище имеет негативную атмосферу. Что там не пробудешь и десяти минут - захочется убежать и спрятаться. Что люди чувствуют себя там будто энергетически отравленными. "Жутко до тошноты" - такие отзывы я слышал об этом месте.Но меня уже давно не пугали никакие фильмы ужасов, и человек я в принципе не чувствительный, так что я без задней мысли стал прогуливаться по проходам между могилами. Осматривая их и вглядываясь в лица на старых, выцветших фотографиях на памятниках и крестах, я чувствовал какую-то тоску и грусть за них, что их забыли, оставили, и все родственники уже давно умерли, наверное, и некому больше заботиться даже об их могиле. Это были очень старые захоронения. Было много заброшенных могил, где уже нет ни фотографии, ни деревянного креста. Или он лежит на земле, и только несколько пластиковых цветов, втоптанных в землю, и покрытых листьями, напоминают, что здесь когда-то была чья-то могила.Посетителей на кладбище я не видел совсем. Даже ветра не было - воистину "мертвое" место. Я вглядывался в промежутки между деревьями, в надежде увидеть хоть кого-нибудь, но нет. Я был в полном одиночестве, как и хотел. Мне до сих пор не было страшно, скорее какая-то грусть накатила, тоска, я будто почувствовал себя стариком, стал размышлять, что и я когда-нибудь растворюсь в небытие, и моя могила будет среди таких же, заброшенных и забытых. В общем, типичные мысли, которые могли бы возникнуть в таком месте. Постепенно начинало темнеть, было полшестого вечера, атмосфера становилась еще тоскливее. Я устал ходить, и присел на лавку рядом с одной из могил. Стал прислушиваться к тишине. Через время я услышал еле слышные шорохи. Осмотрелся, но никого не увидел. Встал с лавки, продолжил прогуливаться между могилами. Вижу, сидит бабушка рядом с одной из могил. Сидит на лавке перед деревянным крестом, скошенным набок, с облупившейся голубой краской. Ну, думаю, хоть какие-то посетители у этого кладбища есть. Вот только старики и навещают эти брошенные места.Она сидела спиной ко мне, маленькая, худая, в платке темно-зеленого цвета и старой одежде. Я решил её не тревожить, и продолжил свою прогулку.Уже достаточно стемнело, и я решил, что надо выходить ближе к дороге, ведь уже зашел сильно глубоко в старую часть кладбища. В полумраке мне уже становилось как-то тошно, не страшно, а именно депрессивно, тоскливо, отрезано от мира, хотелось, чтобы кто-то меня отсюда забрал. Я грустил как маленький брошенный ребенок, которого забыли в лесу.Сам уже не знал, где я иду. На секунду подумал, что слегка заблудился в темном многообразии крестов и деревьев. Отгоняя от себя негативные мысли, я успокаивал себя, что, в крайнем случае, позвоню другу, и он приедет и заберет меня. И тут я прошел мимо чего-то белого, что ярко выделялось среди темного фона леса. Я обернулся. Опять эта бабка. Она выглядела жутко в этом полумраке. Но я же не ребенок, и не верю в мистику. Это просто бабка, просто пришла навестить могилы, мне-то какое до неё дело?"Чего смотришь?" - тихо сказала она, я сначала и не понял, что она сказала, так как звук был приглушенным и скрипучим. Она была очень бледная и худая. Белые волосы висели из-под платка, и были растрепанными. Её глаза казались во тьме темными и маленькими, смотреть на неё было немного жутко. Но это же просто старый человек, вот и выглядит болезненно, чего я тут себе придумываю?"Ничего не смотрю", - промямлил я, - "просто гуляю". После чего я поспешил неловко удалиться, чувствуя неприятный холодок жути. Меня вдруг немного замутило, "проголодался что ли?" - подумал я, чувствуя неприятное ощущение в пищеводе и желудке. Вдруг стало еще темнее. Я перешел на быстрый шаг. Стало холодно, и хотелось домой. Я быстро шел, иногда переходя на бег, в полной тишине, и только мое движение, и шуршание ветровки создавали единственный шум. Было тревожно."Смотрит он!" - послышался скрипучий голос где-то слева и сзади. Я просто придумываю. Мне же это просто послышалось? Это же игра воображения? Успокаивал я себя, но в глубине души я знал, что вру себе. Я слышал это. И это было сказано мне. Окончательно перейдя на бег, я с бешеными глазами бежал между могилами. Летел, забывая себя от страха, выплевывая сердце. Увидев вдалеке свет машин, я решил сделать секундный перерыв, успокоившись, что выход уже в поле зрения, и осталось немного. Я с опасением оглянулся по сторонам. Никого не было, конечно. Не станет же бабка бежать за мной. Мое успокоение длилось недолго, так как мой взгляд упал на памятник рядом со мной. В темноте фото было не разглядеть особо, но я готов поклясться, что это была её могила. Той самой бабки. Имя я успел запомнить. Тамара какая-то там. Тот самый платок, и белые волосы.Меня там не было уже через секунду. Выбежав на дорогу, я пешком бежал по траве рядом с проезжей частью, путаясь в ней, и матерясь. Добежав до остановки, я сел на первый автобус, который увидел, и доехал до улицы рядом с моим домом. Успокаивал себя, говорил себе, что все сам придумал, и что это просто воображение так сыграло. Выпил успокоительных, лег спать. Наутро все рассказал другу. Он посмеялся конечно, задал очевидные вопросы по типу принимал ли что-нибудь, был ли трезвым, и так далее. Конечно я был трезвым тогда, но лучше бы я выпил и ничего не помнил. До последнего надеюсь, что на той могиле была другая женщина, а не та бабка. Что мне просто показалось. Что и голоса никакого не было, что это были галлюцинации или воображение. В любом случае на том кладбище я больше не гуляю. Иногда лучше сходить в лес с другом, чем одному нарушать покой людей, что захоронены на забытом кладбище в сосновом лесу, которых все забыли, и они хотят тишины и покоя. А тут я со своими прогулками. Вскоре я совсем потерял желание гулять в одиночестве, и стараюсь теперь выходить в походы на природу только с друзьями.

Ключевые слова: Кладбище из жизни реальная история авторская история

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