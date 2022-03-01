Кошмарные сны

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Uroboros Просмотров: 42 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:42 by

В последнее время мне вдруг почему-то довольно часто стали сниться кошмары. В чем причина - не знаю, может, сказываются последствия ненормированного рабочего дня. И все бы ничего, но я заметил, что увиденное мною в ночных кошмарах имеет свойство сбываться наяву.Как-то раз мне приснился сон следующего содержания: купается в озере мужик, барахтается, а навстречу ему то ли русалка, то ли кикимора плывет; хвостом бьет, лопочет что-то, заливается смехом неестественным, лающим. От нее круги по всему озеру расходятся. Мужик тонуть начинает, а она к нему подплывает, вроде как с собой забрать хочет…Я вздрагиваю, просыпаюсь, понимаю, что это всего лишь сон; поворачиваюсь на другой бок и засыпаю опять. Честно говоря, до недавнего времени я обычно сны, как хорошие, так и плохие не запоминал, и значения им не придаю. Так вот, через неделю где-то, когда я уже совершенно про этот сон забыл, решаем мы на выходные с друзьями на рыбалку съездить, с ночевкой, культурно отдохнуть, так сказать. С собой взяли все необходимое: удочки, сети, водку, закуски, палатки, в общем, все как полагается.Рыбалка прошла как надо – наловили ведро карасей, даже несколько окуней попалось. Стали мы отмечать все это дело и, спустя какое-то время, Семен - один из тех мужиков, с кем я на рыбалку поехал, решил пойти искупаться. Мы все поддатые сидим, байки травим, как вдруг видим, что он издалека барахтается, руками размахивает, вопит. Мы все, конечно, стали суетиться и пытаться его вытащить, но были в такой кондиции, что помочь, по сути, ничем не могли. Пока думали, как и что делать - он уже утонул.К сожалению, это не единственный случай в таком роде. Недавно я во сне увидел, как огромный, со спаниеля размером, клыкастый черный кот с горящими глазами, гоняется в сарае за гусями и курами, задирает их и рвет на части. Весь сарай - в перьях, пуху и лужах крови. После такого я довольно долго не мог заснуть - не люблю смотреть на мучения животных. А вскоре у меня непонятно от чего стала дохнуть скотина (я живу в селе и держу скот, кто деревенский наверняка знают такое явление, как падёж) - массово начала умирать птица, также умерло несколько кроликов + кто-то отравил мою сторожевую собаку. Все это, конечно, было крайне неприятно да и хозяйству большой ущерб… Так что до сих пор вспоминаю.Как уже говорил, все эти случаи и заставили меня задуматься о значении снов и даже сделали немного суеверным. Все последнее время с ужасом жду, когда мне приснится очередной кошмар…

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