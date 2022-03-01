Нога

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

venistone322 Просмотров: 88 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 18:43 by

Это произошло в октябре 2022 года. В семье нас четверо: мама, папа, мой младший брат и я. мне 13 лет. Я со своей семьей живу в двухкомнатной квартире. Так вот, моя кровать в доме расположена так, что рядом с ней стоит комод, чуть выше кровати. И когда спишь на левом боку, то упираешься лицом в комод.Это была обычная ночь, всё как всегда. Я, как обычно, уснул на этой кровати. Где то в 2 часа ночи я проснулся (такое бывает, что ночью просыпаешься и засыпаешь снова) Я, обычно, когда просыпаюсь, глаза не открываю и сразу засыпаю, но в этот раз я зачем-то открыл глаза, о чём я жалею.В полудрёме открыв глаза, я увидел, что на комоде лежит нога, самая обычная нога (та часть, которая до колена, где бедро, лежала на комоде, а часть ноги ниже колена, вплоть до ступни, свисала с комода). На ноге не было крови, ничего, самая обычная нога взрослого человека. Ногу ещё и освещал лунный свет, поэтому я смог разглядеть её хорошо. Я спросонья не понял что это и закрыл глаза на несколько секунд, и потом открыл. И что вы думаете, нога исчезла, её больше не было. Мне стало не по себе, и я отодвинулся подальше от комода, пытаясь не издавать звуков, и в итоге уснул.Утром я рассказал об этом родителям но они сказали, мол, тебе приснилось, наверное. Но я-то в сознании видел её!Короче, вот такая история до сих не могу понять что это было, с того момента прошло 2 месяца, и за это время произошло ещё кое что. Короче, комод передвинули оттуда, И на днях мне купили новый компьютер! Мощный. Но я не об этом. В тот день я играл на новом компьютере допоздна, а после пошел спать.И вот, опять я посреди ночи проснулся. От какого-то звука. Я решил, не буду открывать глаза и усну. Но вдруг я услышал то, от чего сон как рукой сняло! Я услышал как кнопка на клавиатуре моего нового компьютера сама нажалась. Вот тогда мне стало страшно. Я слушал, звуков больше не было. На этом всё. Кстати, я с этой клавиатуры пишу вам.Вот такие две истории, вы скажете, что неправда, но за правдивость клянусь всем, что у меня есть. Это правда было. Чтож пишите комментарии, чтобы это могло быть, если что-то еще будет, я вам обязательно расскажу.

Ключевые слова: Нога паранормальное призрак авторская история

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