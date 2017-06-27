Это ты приходила?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sanset Shimmer24 Просмотров: 277 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 04:41 by

Приветики! Хочу рассказать одну свою историю. Небольшое пояснение, у меня была тётя, но она умерла в 2005 году (что-то связаное с сердцем). Совершенно недавно я ночевала у бабушки и дедушки. Я сплю в зале, на диване. Но в этот раз сон ко мне вообще не шёл, и я просто лежала, смотря в потолок.В какой-то момент я услышала звуки, доносившиеся из детской. Звук был похож на плачь или тихий стон боли (голос явно женский). Я сначала подумала что это бабушка. Но дело в том, что дверь спальни, где она спала, находится прямо рядом с диваном, на котором сплю я, и если бы бабушка пошла в другую комнату, то я бы это увидела. Дома, кроме нас троих, никого нет. Мне стало страшно.Вдруг я услышала тихие шаги, двигающиеся в сторону зала. Я нырнула под одеяло и, в конечном счёте, уснула.Когда я проснулась то уже было утро. Я зашла на кухню где бабушка готовила блинчики.- Поль, а ты, что ночью вставала и плакала?- Я не вставала.- Ну как? Я слышала как кто-то в детской плачет или скулит, а потом в зал идёт (звукоизоляции нет вообще) и на диван содится (диван старый, и любое движение на нём можно услышать).Я лишь пожала плечами и пошла в ванную. Через час мы заметили, что одна из фотографий мой тёти с моим папой, бабушкой и дедушкой пропала. Так мы её и не нашли, а звуки прекратились. До сих пор думаю, что это была тётя.

Ключевые слова: Ночь диван шаги авторская история

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