Это ты приходила?Приветики! Хочу рассказать одну свою историю. Небольшое пояснение, у меня была тётя, но она умерла в 2005 году (что-то связаное с сердцем). Совершенно недавно я ночевала у бабушки и дедушки. Я сплю в зале, на диване. Но в этот раз сон ко мне вообще не шёл, и я просто лежала, смотря в потолок.
В какой-то момент я услышала звуки, доносившиеся из детской. Звук был похож на плачь или тихий стон боли (голос явно женский). Я сначала подумала что это бабушка. Но дело в том, что дверь спальни, где она спала, находится прямо рядом с диваном, на котором сплю я, и если бы бабушка пошла в другую комнату, то я бы это увидела. Дома, кроме нас троих, никого нет. Мне стало страшно.
Вдруг я услышала тихие шаги, двигающиеся в сторону зала. Я нырнула под одеяло и, в конечном счёте, уснула.
Когда я проснулась то уже было утро. Я зашла на кухню где бабушка готовила блинчики.
- Поль, а ты, что ночью вставала и плакала?
- Я не вставала.
- Ну как? Я слышала как кто-то в детской плачет или скулит, а потом в зал идёт (звукоизоляции нет вообще) и на диван содится (диван старый, и любое движение на нём можно услышать).
Я лишь пожала плечами и пошла в ванную. Через час мы заметили, что одна из фотографий мой тёти с моим папой, бабушкой и дедушкой пропала. Так мы её и не нашли, а звуки прекратились. До сих пор думаю, что это была тётя.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:41
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:41 by Sanset Shimmer24Просмотров: 277Комментарии: 3
Ключевые слова: Ночь диван шаги авторская история