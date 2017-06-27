Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Это ты приходила?

Приветики! Хочу рассказать одну свою историю. Небольшое пояснение, у меня была тётя, но она умерла в 2005 году (что-то связаное с сердцем). Совершенно недавно я ночевала у бабушки и дедушки. Я сплю в зале, на диване. Но в этот раз сон ко мне вообще не шёл, и я просто лежала, смотря в потолок.
В какой-то момент я услышала звуки, доносившиеся из детской. Звук был похож на плачь или тихий стон боли (голос явно женский). Я сначала подумала что это бабушка. Но дело в том, что дверь спальни, где она спала, находится прямо рядом с диваном, на котором сплю я, и если бы бабушка пошла в другую комнату, то я бы это увидела. Дома, кроме нас троих, никого нет. Мне стало страшно.
Вдруг я услышала тихие шаги, двигающиеся в сторону зала. Я нырнула под одеяло и, в конечном счёте, уснула.
Когда я проснулась то уже было утро. Я зашла на кухню где бабушка готовила блинчики.

- Поль, а ты, что ночью вставала и плакала?
- Я не вставала.
- Ну как? Я слышала как кто-то в детской плачет или скулит, а потом в зал идёт (звукоизоляции нет вообще) и на диван содится (диван старый, и любое движение на нём можно услышать).
Я лишь пожала плечами и пошла в ванную. Через час мы заметили, что одна из фотографий мой тёти с моим папой, бабушкой и дедушкой пропала. Так мы её и не нашли, а звуки прекратились. До сих пор думаю, что это была тётя.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:41
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:41 by Sanset Shimmer24Просмотров: 277Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Ночь диван шаги авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 06:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (780|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 204
Вот накрутила! Целый детектив) Женщина умерла от неизвестной болезни сердца ещё в далёком 2005м году и ждала целых семнадцать лет! чтобы однажды посреди ночи умыкнуть у родственников старый фамильный снимок. И всё бы ничего, но то ли от волнения и переполнявших чувств, то ли ещё от Бог знает чего, она вдруг в последний момент разрыдалась, стоя посреди комнаты с фотографией под мышкой, чем немало напугала всех жильцов дома.... включая соседей, а после исчезла вместе с фото и поминай, как звали.
А по утру, юными и не очень криминалистами ( в лицах бабушки и внучки) по имеющимся уликам, в виде скрипа дивана и ни то плача, ни то скулежа, был определён и мотив и виновник ночного визита - тётя приходила за своими вещами...
Не, я не со зла и не ради посмеяться пишу сейчас этот ком. Просто слабо верится в подобный расклад. Зато хорошо верится в плачущую соседку и в плохую шумоизоляцию ... А если не спать по ночам, то можно ещё и не такое услышать! (Звукоизоляции нет вообще!)
Не накручивайте себя)
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#2 написал: Talisha
Сегодня, 12:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2153|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 544
А может и приходила, но о чем-то посетовать, предупредить. Никто не умирал/страдал сразу после?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Sanset Shimmer24
Сегодня, 13:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1
[quote=Talisha] Папа в аварию попал через несколько дней после этого (с ним всё хорошо)
Зарегистрирован: 20.07.2022
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.