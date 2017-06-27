Лиса на дороге

Лиса на дорогеПодержите моё мороженое.
Было это в 90-е. Таксовать тогда пробовал.
Так вот, еду я из города в посёлок, километров так 15 до него. Со мной пассажир чуть под шофе. Ночь, около двух часов.
Про шипы тогда не знали, а так как гололед, притормозил перед поворотом. И чувствую, что как-то не по себе, бывает так, когда на тебя смотрят.
Сидит здоровенная лиса на обочине и смотрит на меня. А я офигеваю и смотрю на неё. И так медленно качусь, пока свет фар позволял - смотрели мы друг на друга.
Проехал и не могу осознать, что за хрень мне привиделась. Высадил мужичка. Еду обратно. И вижу ,что на том самом месте, где сидело ЭТО, торчит зад "Волги", только фонари горят. Торможу и вижу картину, как вылезают два парня, руками машут, на эмоциях. На вопрос, что случилось и нужна ли им помощь рассказали, что как только повернули - выскочила лиса ростом чуть ли не с барана, и под колёса. По инерции по тормозам и итог в кювете. Тонкости опущу.
Я-то думал, мне всё показалось, что лиса такая большая. Думал - собака. И ещё, пока пассажира высадил, минут 10-15 прошло. Сколько лет прошло, а объяснить, что это было, не могу.
Автор - siva70.
Источник.
Вчера, 17:55 by ЛетягаПросмотров: 677Комментарии: 2
Ключевые слова: Такси ночь дорога гололёд лиса