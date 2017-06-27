Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Лиса на дороге

Подержите моё мороженое.

Было это в 90-е. Таксовать тогда пробовал.

Так вот, еду я из города в посёлок, километров так 15 до него. Со мной пассажир чуть под шофе. Ночь, около двух часов.
Про шипы тогда не знали, а так как гололед, притормозил перед поворотом. И чувствую, что как-то не по себе, бывает так, когда на тебя смотрят.
Сидит здоровенная лиса на обочине и смотрит на меня. А я офигеваю и смотрю на неё. И так медленно качусь, пока свет фар позволял - смотрели мы друг на друга.

Проехал и не могу осознать, что за хрень мне привиделась. Высадил мужичка. Еду обратно. И вижу ,что на том самом месте, где сидело ЭТО, торчит зад "Волги", только фонари горят. Торможу и вижу картину, как вылезают два парня, руками машут, на эмоциях. На вопрос, что случилось и нужна ли им помощь рассказали, что как только повернули - выскочила лиса ростом чуть ли не с барана, и под колёса. По инерции по тормозам и итог в кювете. Тонкости опущу.

Я-то думал, мне всё показалось, что лиса такая большая. Думал - собака. И ещё, пока пассажира высадил, минут 10-15 прошло. Сколько лет прошло, а объяснить, что это было, не могу.


Автор - siva70.
Источник.

Вчера, 17:55 by ЛетягаПросмотров: 677Комментарии: 2
+12

Ключевые слова: Такси ночь дорога гололёд лиса

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:00
+5
Группа: Посетители
Репутация: (779|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 201
Класс!)
Люблю подобные стори. Сам могу рассказать нечто от первого лица. Недавно случилась ( ну, как недавно... точно не помню, с весны до середины лета примерно) одна. У меня много ночных поездок по области, где только не приходится ездить. И вот значит, еду я в сторону Кировской трассы, мимо озера Светлояр, только проехал поворот, вдруг слышу: Сбрось скорость. Помедленнее!
А ночь, я в машине один, скорость чуть за сотню. Ну, я человек такой, что мне не нужно два раза объяснять. По тормозам. Скорость сбрасываю. А в этот момент мой авто, как раз поравнялся с началом местного кладбища, его не видно с дороги из за деревьев ,но оно буквально впритирочку тянется с трассой. Я то знаю. И вдруг, с кладбища вылетает здоровенная сова! Вы сов видели? Нет, не сплюшек, нормальных таких сов? К тем кто видел, вопросов нет), кто не видел, посмотрите в интернете для понимания сравните с чем-то привычным для вас, чтобы понимать о чём я. И вот, эта птаха, вылетает совершенно внезапно и неожиданно с кладбища и прямиком мне под машину! Я ессесно слегка тормоз дожал и дыхание замерло...
От столкновения спасло то, что я сбросил заблаговременно скорость, иначе б его не избежать. Чем это могло закончиться неизвестно, но вполне возможно, что ничем для меня и автомобиля хорошим.
Вот тебе и лиса на дороге и разного рода предупреждения!
Возможно и та Волга, что съехала в кювет в истории, по сути была спасена от чего-то более страшного в скором времени.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#2 написал: Talisha
Вчера, 21:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2152|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 543
Лиса там, как ограничитель скорости. Кто-то ехал медленно и нормально проехал, а кто несся, на того кинулась, чтоб тормозил! Иначе за поворотом мог и улететь.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.