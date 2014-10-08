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Истории из жизни

Стук в дверь

Поделюсь своей историей.

Сидела в счастливом (нет) втором декрете, старшему ребетёнку было годика 2, чуть меньше, малой – около 4 месяцев.
Квартира однокомнатная на тот момент была, не расширились еще, и приходилось в целом материально несладко, неприятности валились одна за одной, дети болели, операции – наркозы, дтп, но как-то выживали, муж таксовал. И в тот вечер/ночь был на смене. С детьми дома одни, темно.

Укачала малую, старший еще что-то копошился в кроватке.

Стирки было, естессно, дофига, 2 детей, один из них грудной, и машинка в тот вечер бодро стирала очередную партию пеленок, ползунков, и прочего зассанного и не только разнообразия.

Я почти сплю, горит ночник.

И тут слышу ощутимый такой стук в дверь, что аж метал об металл заскрежетал слегка (дверь старая железная).

Я хотела проигнорить. Ждать нам некого, у мужа ключ, да и рано еще ему возвращаться.
Лежу дальше, думаю, да показалось, поди. Стук повторяется. Пишу, и мурашки бегают, отвечаю.

И тут старший мне почти сквозь сон бормочет что-то типа: «Стучат в дверь». Говорил еще плохо, дословно не помню.

Думаю, ляяяя, не показалось, надо идти, и тут меня прошибает мысль: а вдруг машинка дала дубу и протекла? И это соседи снизу, у которых течет на голову… С этими нелегкими мыслями поднялась, пошла.

Кто, спрашиваю.

Ответа нет.

Немного под дверью потерлась, открывать не стала, думаю, ну и как хотите, пошла дальше засыпать.

И тут до меня доходит. А машинка-то не стирает. Звуков из ванной нет.

Захожу проверить – а у нее дымит вилка, вставленная в удлинитель, он уже насквозь прогорел и оплавился… Не встань я – уснула бы крепким сном, и гори оно все синем пламенем.

К слову, ванная в планировке нашей квартире находилась рядом со входом, и разгорись там, через дверь нам не выйти. С обратной стороны – выход с 9-го этажа…

Вот и думай, кто там и зачем стучал… И слышала не только я…


Автор - easy.rider.
Источник.

Вчера, 17:19 by ЛетягаПросмотров: 428Комментарии: 2
+18

Ключевые слова: Стиральная машинка усталость стук в дверь возгорания предупреждение

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 17:38
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 727
Какой-то "неведомый" Х.. постучал в дверь чтобы стиралку проверили.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#2 написал: Talisha
Вчера, 21:37
0
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Репутация: (2152|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 543
Домовой стучал
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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