Стук в дверь

Летяга Просмотров: 428 Комментарии: 2 +18 Вчера, 17:19 by

Поделюсь своей историей.Сидела в счастливом (нет) втором декрете, старшему ребетёнку было годика 2, чуть меньше, малой – около 4 месяцев.Квартира однокомнатная на тот момент была, не расширились еще, и приходилось в целом материально несладко, неприятности валились одна за одной, дети болели, операции – наркозы, дтп, но как-то выживали, муж таксовал. И в тот вечер/ночь был на смене. С детьми дома одни, темно.Укачала малую, старший еще что-то копошился в кроватке.Стирки было, естессно, дофига, 2 детей, один из них грудной, и машинка в тот вечер бодро стирала очередную партию пеленок, ползунков, и прочего зассанного и не только разнообразия.Я почти сплю, горит ночник.И тут слышу ощутимый такой стук в дверь, что аж метал об металл заскрежетал слегка (дверь старая железная).Я хотела проигнорить. Ждать нам некого, у мужа ключ, да и рано еще ему возвращаться.Лежу дальше, думаю, да показалось, поди. Стук повторяется. Пишу, и мурашки бегают, отвечаю.И тут старший мне почти сквозь сон бормочет что-то типа: «Стучат в дверь». Говорил еще плохо, дословно не помню.Думаю, ляяяя, не показалось, надо идти, и тут меня прошибает мысль: а вдруг машинка дала дубу и протекла? И это соседи снизу, у которых течет на голову… С этими нелегкими мыслями поднялась, пошла.Кто, спрашиваю.Ответа нет.Немного под дверью потерлась, открывать не стала, думаю, ну и как хотите, пошла дальше засыпать.И тут до меня доходит. А машинка-то не стирает. Звуков из ванной нет.Захожу проверить – а у нее дымит вилка, вставленная в удлинитель, он уже насквозь прогорел и оплавился… Не встань я – уснула бы крепким сном, и гори оно все синем пламенем.К слову, ванная в планировке нашей квартире находилась рядом со входом, и разгорись там, через дверь нам не выйти. С обратной стороны – выход с 9-го этажа…Вот и думай, кто там и зачем стучал… И слышала не только я…Автор - easy.rider.

Ключевые слова: Стиральная машинка усталость стук в дверь возгорания предупреждение

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