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Истории из жизни

Кошка Машка

Расскажу историю своей подруги.
У них кошка была, Машка. Подруга кошку любила, а вот муж эту кошку не то, чтоб не любил, но так... терпел.

Каждое лето подруга с семьёй уезжала на весь сезон в деревню. Машку, понятное дело, брали с собой. Машка ехала в машине под креслом, не в переноске, а сама забивалась и всегда до точки выгрузки сидела тише мыши.

И вот очередное лето, подруга за рулём, рядом муж, на заднем сидении сын, Машка ныкается где-то внизу. Скоростная трасса, довольно загруженная, впереди фура, которую хочется обогнать, но пока нет возможности.

И вдруг Машка впервые за много лет поездок выскакивает из-под сиденья, запрыгивает на колени к подруге, дико орёт и лезет ей лапами в лицо.

Приходится притормозить, запарковаться на обочине и успокаивать кошку.

Кошку утихомирили, она снова водворилась под сиденьем. Подруга огребла от мужа ("Твоя грёбаная кошка совсем охренела, ты её разбаловала"), кошка от него тоже огребла, не физически, к счастью, но словесно. На всякий случай огрёб и сын, профилактически, чтобы воспитывал "эту вашу кошку".

Наконец тронулись.

И в двухстах метрах впереди увидели картину маслом.

У той самой фуры на полном ходу отвалился грузовой отсек.

У легковушки, которая в тот момент ехала прямо за фурой, была снесена вся верхняя часть, машина была полностью под прицепом. Вряд ли там кто-то выжил. Следующая машина тоже была почти всмятку.

Всю оставшуюся до деревни дорогу подружкин муж извинялся перед Машкой. Каялся, что он дурак, и не так её понял.

Машка молчала под сиденьем.

Можете принять за сказку. История произошла лет пятнадцать назад, рассказываю со слов подруги. Машки давно нет, зато подруга с семьёй здравствуют. Вероятно, благодаря Машке.


Автор - CBOEBPEMEHHOCTb.
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Вчера, 16:20 by ЛетягаПросмотров: 367Комментарии: 6
+21

Ключевые слова: Кошка дорога фура прицеп авария предупреждение

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 17:33
+4
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Комментариев: 1 727
Нечего было мужу, раньше времени, животинку хаять.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#2 написал: Ramalinga
Вчера, 21:01
+1
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Комментариев: 38
Как всегда, супер-история от Летяги!
Зарегистрирован: 2.10.2020
#3 написал: Talisha
Вчера, 21:29
+1
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Репутация: (2152|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 543
Ух, Машка, молодчина!
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Fleur Delacour
Вчера, 21:38
+2
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Репутация: (596|0)
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Котики love heart_eyes
Хорошо, хоть извиниться мужик додумался.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#5 написал: Niko7
Вчера, 22:36
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Цитата: Fleur Delacour
Котики love heart_eyes
Хорошо, хоть извиниться мужик додумался.

Хорошо, что хоть вообще осознал, а то некоторым не докажешь, сказали бы совпадение и кошка ни при чём!

Животные могут больше чем мы думаем, и все они понимают, это мы их не понимаем...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#6 написал: Tanusha13666
Вчера, 22:47
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Определённо в лучшие истории сайта! Давно уже научно доказано, что перед страшными катастрофами, такими как землетрясения, цунами и так далее, животные будто с ума сходят. Они чувствуют малейшие колебания почвы. И это относится не только к кошкам. Отличная история!
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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