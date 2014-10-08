Кошка Машка

Летяга Просмотров: 367 Комментарии: 6 +21 Вчера, 16:20 by

Расскажу историю своей подруги.У них кошка была, Машка. Подруга кошку любила, а вот муж эту кошку не то, чтоб не любил, но так... терпел.Каждое лето подруга с семьёй уезжала на весь сезон в деревню. Машку, понятное дело, брали с собой. Машка ехала в машине под креслом, не в переноске, а сама забивалась и всегда до точки выгрузки сидела тише мыши.И вот очередное лето, подруга за рулём, рядом муж, на заднем сидении сын, Машка ныкается где-то внизу. Скоростная трасса, довольно загруженная, впереди фура, которую хочется обогнать, но пока нет возможности.И вдруг Машка впервые за много лет поездок выскакивает из-под сиденья, запрыгивает на колени к подруге, дико орёт и лезет ей лапами в лицо.Приходится притормозить, запарковаться на обочине и успокаивать кошку.Кошку утихомирили, она снова водворилась под сиденьем. Подруга огребла от мужа ("Твоя грёбаная кошка совсем охренела, ты её разбаловала"), кошка от него тоже огребла, не физически, к счастью, но словесно. На всякий случай огрёб и сын, профилактически, чтобы воспитывал "эту вашу кошку".Наконец тронулись.И в двухстах метрах впереди увидели картину маслом.У той самой фуры на полном ходу отвалился грузовой отсек.У легковушки, которая в тот момент ехала прямо за фурой, была снесена вся верхняя часть, машина была полностью под прицепом. Вряд ли там кто-то выжил. Следующая машина тоже была почти всмятку.Всю оставшуюся до деревни дорогу подружкин муж извинялся перед Машкой. Каялся, что он дурак, и не так её понял.Машка молчала под сиденьем.Можете принять за сказку. История произошла лет пятнадцать назад, рассказываю со слов подруги. Машки давно нет, зато подруга с семьёй здравствуют. Вероятно, благодаря Машке.Автор - CBOEBPEMEHHOCTb.

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