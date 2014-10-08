Комментарии в ютубе - 2

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зелёное яблочко Просмотров: 653 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 13:19 by

1.@minajaazizbekova9835Я верю в мистику, потому что со мной много раз случались события, которые можно назвать мистическими. Однажды я пошла в лес за грибами - лисичками, знала, где их можно найти, но сколько я не искала ни одного не нашла, а уже дело к вечеру шло. Я стала просить духа леса дать мне хотя бы дюжину лисичек и через секунду увидела перед собой лисичек и ровно 12 штук там, где я уже смотрела и их тогда не было на том месте. Я их собрала и подумала, что надо было 15 штук попросить- тогда бы хватило на тот рецепт блюда, который я хотела приготовить на ужин и тут же опять на пустом до этого месте увидела еще три штуки и стало 15 лисичек. Я поклонилась духу леса с благодарностью и пошла домой. В другой раз мы с мужем проходили через незнакомый лес к озеру, где хотели устроить пикник. Когда мы вышли к озеру я обнаружила, что выронила в лесу свои любимые солнцезащитные очки и очень расcтроилась. Муж решил искупаться, а я решила пойти и поискать свои очки, хотя надежды не было, но решила далеко не уходить и посмотреть только часть пути, по которому мы шли, боясь заблудиться. Я шла медленно, тщательно рассматривая землю, заглядывая под каждый валун и поваленное дерево, шла пока озеро не скрылось- дальше идти не решилась, повернула назад и грустная пошла обратно. Стала просить духа леса, чтобы помог мне найти мои очки, хотя надежда совсем угасла- я же шла обратно и эту дорогу уже хорошо просмотрела - и тут я остановилась не веря своим глазам- передо мной на самом видном месте лежали очки- я поразилась, потому что их там до этого не было. Разве это не мистика! А самое мистическое случилось с моим мужем. Лет восемь назад он получил лицензию охотника, накупил все для охоты- несколько ружей, всяких патронов на разное зверье, спецодежду и вот собравшись на первую охоту и экипировавшись как спецназовец сделал большую ошибку - предложил мне пойти с ним и посмотреть как он завалит лося или косулю. Я шла следом за ним и просила духа леса, чтобы сегодня ему не пришлось убивать какого-либо зверя- мне было их жаль и я на это смотреть не хотела. И что вы думаете, если до этого лес полный звуков птиц, насекомых, деревьев вдруг замер - ни одного звука - полная тишина, аж жутко стало! Мы шли как будто по мертвому лесу больше часа и эта тишина давила на психику - муж не выдержал - повернул домой, удивляясь и не понимая, что происходит - куда делись птицы и насекомые?! Я молчу в тряпочку и довольная иду домой. И вот уже 8 лет каждый раз одно и то же - он не может подстрелить даже зайца, потому что когда он с ружьем в лесу - исчезают все звери и птицы, но стоит ему пойти без ружья, он постоянно натыкается нa косуль, оленей, лосей, глухарей , куропаток, зайцев. Вот такая история.2.@irynakhomenko2904Мне сейчас 68... Когда была школьницей, моя мама рассказала мне историю из своей жизни... Моя бабушка Ярина умерла, когда маме было 3 года, а моей бабушке 30 лет...Когда моя мама подросла, отец рассказывал, что ее мама Ярина, которая умерла, по ночам приходила и брала мою маму на руки и качала, и что-то напевала... Так продолжалось некоторое время, пока маме не исполнилось полных 3 года. Не верить своей маме я не могу, мама была честным и порядочным человеком, да и дедушке я доверяю, он был садовником, дошел с нашей армией до Берлина в Великую Отечественную войну и вернулся с пулевым ранением в горло... Жил с металлической трубочкой в горле. И я точно знаю, что мои родные говорили чистую правду. Её и я вам пересказала...3.@lillieichmann7015Спасибо вам за очень интересные мистические истории. Я лично во все это верю.В моей жизни были случаи, где я была на грани смерти, и кто-то меня оттуда всегда вытаскивал.Было это в Сибири, летом, в школьном лагере, мне 10 лет, и мы играли в войну за зданием школы, где было сложено много парт, белые против красных.Меня поймала Оля и подвела к двери и стала бить кулаком по двери, пытаясь узнать от меня пароль. А двери были высокие и в верхнем окошке был осколок стекла и при ударе кулаком, он выскочил и полетел острием внизПрямо мне на макушку головы.Ольга это видит и быстро отскакивает назад,А мне в этот момент кто-то наклоняет мою голову вправо и осколок стекла прорезает мне руку на 15 см. Боли я не чувствовала, но увидела, как льётся кровь, и я побежала у учительскую, там мне наложили жгут и повезли в больницу, где мне наложили 12 швов.Я верю, что с нами всегда рядом кто-то есть.4.@my_dream_white_houseНе могу сказать, что я 100% верю в мистику, но 95% - это точно! 😌👍👍👍Мы купили себе участок с двумя домами, старыми, и месяц назад начали активную деятельность по благоустройству участка и небольшому ремонту домов) когда в доме убрали трубу дымоход, но печь не разбирали - я наступила на ржавый гвоздь, да так, что пришлось ехать в больницу, делать чистку со всеми вытекающими последствиями и делать прививку от столбняка😂, когда мы разобрали вторую трубу на втором доме, опять же печь не ломали - я с ведром мусора с чердака свалилась с лесов, хорошо, только синяки остались😅 рассказала это своей маме, а она мне в ответ - ваш домовой сердится! Поставьте ему угощение😌 и как я забыла про домового, ума не приложу🙈 в общем, поставили ему на окошко в домах угощение, я попросила у него прощения за доставленные неудобства и всё - работа пошла как по маслу😅5.@user-eq1ez5hl8pСо мной тоже много разных приключений происходило. И в прошлое попадала, и видела разных сущностей, и терялась во времени. Вот один случай произошёл.Мы с сыном, сын за рулём, поехали на машине в Москву по делам. Освободились поздно вечером, ночевать не остались, поехали домой. До нашего городка ехать часов 5. Проехали примерно часа 2-2,5. Глубокая ночь, кругом густой тёмный лес, ни одного населённого пункта. Дорога узкая, всего 2 полосы.Едем не очень быстро, 80-90 км. И вдруг я вижу на противоположной стороне по ходу машины идёт, как мне показалась бабушка. В правой руке палка, в левой корзинка. Я Игоря попросила, чтоб притормозил, может подвезём бабулю.Пока к ней ближе подъезжали, я рассмотрела в чём она одета. Длинная тёмная юбка в клетку, чёрная куртка и чёрный платок, обувь не видно было. Когда машина с ней поравнялась, Игорь нажал на тормоз, бабуля, видимо услыхав, что около неё остановилась машина, повернула голову в нашу сторону. И тут у меня внутри похолодело. Эта бабуля копия баба яга. Особенно мне в глаза бросился нос, длинный и крючком. Сын посмотрел в её сторону, ни слова не говоря педаль в пол и помчался как сумасшедший. Минут через 15 был поворот, пришлось притормозить и опять эта баба яга идёт по обочине, но только уже с моей стороны. Почему я подумала, что этот же человек? Потому, что та же одежда, палка и корзина. Игорь опять педаль в пол и до самого города скорость не снижал. До самого дома не проронили не слова. А дома уже рассуждали, а что бы было, если мы вышли бы из машины?Авторы разные.

Ключевые слова: Старуха лес грибы охота домовой спасение мама дорога домой

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