Коммментарии в ютубе

зелёное яблочко Просмотров: 29 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:51 by

1.@MrEntropus80е годы ХХ века Ленинградская область, ныне освоенная, была совсем другой. Даже на Карельском перешейке простирались дикие безлюдные места. Я был юн, очень любил в одиночку бродить по лесам. Когда ходишь один, без внешней и внутренней болтовни, замечаешь то, что обычно не воспринимается. В лесу были места, где спокойно и уютно, и такие, которые хотелось преодолевать бегом, либо просто обойти. Там неведомо откуда накрывал беспричинный страх. Ощущение, что если бы у меня была шерсть, то она бы вздыбилась по хребту. Бывали и другие ощущения, которые трудно передать. Например, ощущение приходит, и тут же из-под ног взлетает тетёрка, или с ветки срывается рябчик. Вероятно, так чувствует лес собака. Потом наши леса начали осваиваться, строиться садоводства и коттеджные посёлки. Появилось много народа. И лес стал... Как бы это сказать, однородным, что ли. Духовно плоским. А может быть, я утратил "чуйку"2.@user-fo4rd1ek4yМистика есть и будет, открываются неожиданно порталы в разные времена, но люди порой видят, но думают, что им приснилось. Мы жили на берегу озера в 20км от г. Тюмени, был 1991г, дети спали после обеда, я убирала разбросанные игрушки, и вижу муж пришёл на обед, говорю, что снимай полушубок, мой руки, налью тебе суп, смотрю, а это незнакомый человек, который поворачивается ко мне спиной и уходит. Минут 5стояла в оцепенении, подхожу к двери, а замок закрыт и крючок наброшен... Вечером приехал муж, рассказала увиденное, оказывается в этом месте раньше было болото, его засыпали песком, землёй, чтобы поставить дома, место было гиблое, пропадали люди, но рядом трассу построили и вдоль озера насыпали грунт, построили дома. Много необъяснимого и тайного на Земле, Русь всегда славилась своими ведунами, магами, лечебными старушками, способными молитвами, заговорами поставить на ноги безнадежного больного и травы у нас, и лес волшебный! И в других странах тоже есть мистика-- Тибет, Гаити и др.места (Бермуды и. т. д.).3.@user-ru9nh2ml3rЛет 14 было мне, пошли с дедом по чернику в кузнецком Алатау, пока шли через дебри, пробивали дорогу с помощью мачете.Когда шли по натоптаной тропе, я баловался этим мачете и косил как "самурай" все пихты и прочие стебли. Дед все говорил: не надо попросту портить растения. Я не обращал внимания и делал дальше. Когда пришли к избе я с братьями пошел за дровами. Помою рубил топором валежник и рука резко пошла не в деревяху, а в ногу. Рубанул хорошо, быстро перетянули меня, и унесли в избу. Дед пока перевязывал, напомнил мне что нечего было рубить все подряд.4.@user-ys6rz6vr56Моя бабушка рассказывала мне, что у них в деревне, по-моему Урское, Кемеровской обл., жила девочка, фамилия её Зяйкина была. И друг у неё был - невидимка-свистун. Все о нём знали. Он всегда был с ней: и в школу с ней ходил, за печкой сидел и так жалобно посвистывал, не любил школу, а когда в тайгу она шла, то свист по всей деревне разносился, весёлый, задорный, любил в тайге с ней гулять. Иногда мужики приглашали его на свои посиделки и просили спеть, и он насвистывал разные песни. Мой отец подтвердил рассказ бабушки и говорил, что с мальчишками пытались всё поймать невидимого, но так и не смогли ни разу, а он играл радостно с ними. Девочка выросла и вышла замуж и уехала и свистун пропал. Ещё рассказывала некоторые случаи и не верить ей оснований не было. Совсем не сказки.5.@user-yz8lini7iВ 90 годах было большое увлечение чем то мистическим, не понятным. Купила я себе книгу заговоры или советы Сибирской целительницы, точно не помню. И после этого начались мне кошмары сниться. В этот период по телевизору шла передача "НЛО - необъявленный визит". И там рассказывали разные истории, подняли тему о том, как избавиться от таких снов и ведений. Нужно было купить новые карты и отнести их с определенным заговором или под мост, или на чердак, где обычно водятся сущности.Жили мы в частном доме со свекровью.Пришла я в один день раньше с работы и купила колоду карт. Думаю, пока никого нет дома отнесу на чердак. Я шустренько поднялась, только на чердаке меня охватил какой-то страх, в углу чердака лежала куча сухого сена. Я тихонько подошла в тот угол и на балки от крыши положила колоду карт. Сказала заговор и быстро развернулась, что бы уйти. И слышу, что карты упали в сено. Я хотела вернуться и поднять их, но что то мне так страшно стало, какая то звенящая тишина. И бегом с чердака.Через час пришел муж и сказал, что сегодня будем резать свинью ( мы держали свиней). И что шмалить в этот раз не газовой горелкой будем, а соломой. Когда он полез за соломой, я ему сказала , что бы он поискал колоду карт. Так вот! Никакой колоды карт там не было. Куда она делась за несколько часов ....Да, и сны такие прекратились.Авторы разные.

Ключевые слова: Лес друг муж чердак Карты мистика

Другие, подобные истории: