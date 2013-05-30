А ты единственная пришла...

Sanset Shimmer24 Просмотров: 387 Комментарии: 2 +10 Сегодня, 10:07 by

Было это давно. Я ещё совсем маленькой была. Где-то 2008-2009 год.Мы всей семьёй приехали на новогодние праздники (примерно после 1 января) к бабушке и дедушке.А до этого у моей мамы умерла бывшая одноклассница. Мама ходила к ней на похороны.Через два дня, когда все уже спали, мама мучилась от бессонницы. Вдруг в окно постучались. Мама начала рассматривать того, кто пришёл так поздно, но человек стоял спиной к маме и лица не было видно.Мама подумала, что приехала её сестра. Вышла на улицу, а там никого.Прошлась немного, осмотрелась, никого не нашла и отправилась домой. Но только она открыла ворота, ей как будто на ухо кто-то прошептал:"А ты единственная пришла... Не забыла меня... Спасибо".Мама от страха подпрыгнула, оглянулась, но никого не увидела. Пулей домой забежала, вся бледная как мел.На следующее утро мама вспомнила, что единственная пришла на похороны одноклассницы, больше из их класса никто не пришёл.

Ключевые слова: Ночь стук похороны авторская история

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