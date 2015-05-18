Голоса за печкой

максик83 Просмотров: 734 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 06:55 by

Мои родители, особенно мама, всегда были очень привязаны к земле. Не жилось им в душных многоэтажках, постоянно тянуло в деревню. Но, в итоге, обстоятельства заставили их вернуться в город, и первое, что они сделали – купили домик с садом.Место это по красоте своей чудесное: деревня Борщино, на берегу Волги в 40 км от Костромы. Домик, правда, оказался настолько старый и покосившийся, а сад такой запущенный и заросший, что я сначала даже испугалась. Но, зная способности своих родителей по ведению сельского хозяйства, вскоре успокоилась. И действительно, через пару лет домик приобрел вполне себе жилой вид, а вокруг раскинулся ухоженный и цветущий оазис.В домике этом есть старая маленькая печка, такая маленькая, что не дает достаточно тепла для обогрева всех комнат. Поэтому родители используют его только как летнюю дачу. И вот, около 10 лет назад, практически сразу после покупки дома, из-за этой самой печки они услышали голоса.Сперва подумали – голоса доносятся с улицы и не обратили внимания. На следующий день все повторилось. Родители вышли на улицу – никого. Вернулись в дом – за печкой кто-то разговаривает.Мама моя, Алевтина Анатольевна, женщина общительная, сразу же завела себе кучу друзей в деревне, знала почти всех. Голоса же были незнакомые. Говорили двое – мужчина и женщина. Слов было не разобрать, но, казалось, вели они обычный разговор на спокойных тонах.Слышали их мама и папа с тех пор каждый день. Лишь две перемены в разговоре произошли однажды. Первый раз говорящие как будто ссорились или спорили из-за чего-то, а второй раз к ним присоединился еще один женский голос, будто гостья пришла. Все остальное время было слышно только два голоса, ведущих спокойную беседу.Мои родители всегда верили во всякого рода мистику, особенно папа. Он увлекается и рассказами про инопланетян, и теориями о существовании параллельных миров. Любит поговорить и на тему потусторонней жизни, и обсудить какое-либо сверхъестественное явление. Поэтому голоса за печкой мама и папа восприняли, как нечто «нормальное». Ведь жил же кто-то раньше в этом старом доме, а теперь вот их души продолжают цепляться за наш мир или что-то в этом роде.Закралось к ним лишь однажды маленькое сомнение. А вдруг все это им мерещится. Хотя, как известно, с ума поодиночке сходят… Но все же решили проверить. Позвали соседку.Бедная женщина так испугалась, что до сих пор без особой нужды близко не подходит к дому, хотя родители и подготовили ее как могли: подробно обо всем рассказали, объяснили, что будет происходить и что хотят убедиться – голоса слышат не только они.Убедились. Соседка тоже услышала голоса.Они исходили как бы из-за стены и из-под пола одновременно. Но у дома нет подвала! Голоса доносились откуда-то из-под угла дома. Из-под земли!Через какое-то время голоса исчезли. Я расспрашивала маму, чей это был дом, кому он раньше принадлежал, не было ли связано с этим местом какой-нибудь трагической истории. Но мама ничего не знала. Дом они нашли по объявлению, приехали, приценились и купили. Живут там до сих пор каждое лето, но той пары, что вела у них за печкой беседы, больше не слышат.Ольга С.

Ключевые слова: Деревня домик печка голоса

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