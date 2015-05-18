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Истории из жизни

Голоса за печкой

Мои родители, особенно мама, всегда были очень привязаны к земле. Не жилось им в душных многоэтажках, постоянно тянуло в деревню. Но, в итоге, обстоятельства заставили их вернуться в город, и первое, что они сделали – купили домик с садом.

Место это по красоте своей чудесное: деревня Борщино, на берегу Волги в 40 км от Костромы. Домик, правда, оказался настолько старый и покосившийся, а сад такой запущенный и заросший, что я сначала даже испугалась. Но, зная способности своих родителей по ведению сельского хозяйства, вскоре успокоилась. И действительно, через пару лет домик приобрел вполне себе жилой вид, а вокруг раскинулся ухоженный и цветущий оазис.

В домике этом есть старая маленькая печка, такая маленькая, что не дает достаточно тепла для обогрева всех комнат. Поэтому родители используют его только как летнюю дачу. И вот, около 10 лет назад, практически сразу после покупки дома, из-за этой самой печки они услышали голоса.

Сперва подумали – голоса доносятся с улицы и не обратили внимания. На следующий день все повторилось. Родители вышли на улицу – никого. Вернулись в дом – за печкой кто-то разговаривает.

Мама моя, Алевтина Анатольевна, женщина общительная, сразу же завела себе кучу друзей в деревне, знала почти всех. Голоса же были незнакомые. Говорили двое – мужчина и женщина. Слов было не разобрать, но, казалось, вели они обычный разговор на спокойных тонах.
Слышали их мама и папа с тех пор каждый день. Лишь две перемены в разговоре произошли однажды. Первый раз говорящие как будто ссорились или спорили из-за чего-то, а второй раз к ним присоединился еще один женский голос, будто гостья пришла. Все остальное время было слышно только два голоса, ведущих спокойную беседу.

Мои родители всегда верили во всякого рода мистику, особенно папа. Он увлекается и рассказами про инопланетян, и теориями о существовании параллельных миров. Любит поговорить и на тему потусторонней жизни, и обсудить какое-либо сверхъестественное явление. Поэтому голоса за печкой мама и папа восприняли, как нечто «нормальное». Ведь жил же кто-то раньше в этом старом доме, а теперь вот их души продолжают цепляться за наш мир или что-то в этом роде.

Закралось к ним лишь однажды маленькое сомнение. А вдруг все это им мерещится. Хотя, как известно, с ума поодиночке сходят… Но все же решили проверить. Позвали соседку.

Бедная женщина так испугалась, что до сих пор без особой нужды близко не подходит к дому, хотя родители и подготовили ее как могли: подробно обо всем рассказали, объяснили, что будет происходить и что хотят убедиться – голоса слышат не только они.

Убедились. Соседка тоже услышала голоса.
Они исходили как бы из-за стены и из-под пола одновременно. Но у дома нет подвала! Голоса доносились откуда-то из-под угла дома. Из-под земли!

Через какое-то время голоса исчезли. Я расспрашивала маму, чей это был дом, кому он раньше принадлежал, не было ли связано с этим местом какой-нибудь трагической истории. Но мама ничего не знала. Дом они нашли по объявлению, приехали, приценились и купили. Живут там до сих пор каждое лето, но той пары, что вела у них за печкой беседы, больше не слышат.

Ольга С.
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Сегодня, 06:55 by максик83Просмотров: 734Комментарии: 3
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Ключевые слова: Деревня домик печка голоса

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 07:50
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Интересно, о чем говорили, или было не разобрать?
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#2 написал: Kreisleiter13
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Может какой-то "запечный" или "застенный" с неведомыми гостями о жизни разговаривал.
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#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 20:40
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Комментариев: 2 536
Цитата: Kreisleiter13
Может какой-то "запечный" или "застенный" с неведомыми гостями о жизни разговаривал.

Я бы сказал, беспечный и застенчивый. 407
Были же магнитофоны уже в то время, можно было записать на плёнку и поработать со звуком. Ни у кого интереса не было что ли, либо страх, либо скрытность. В Китае есть рукотворные пещеры Лонгью и Хуашань и много ещё каких. Просто миллионы кубометров породы выбраны внутри скалы, в результате получились огромные помещения, о которых узнали в только в восьмидесятых годах двадцатого века. Накой фиг такие огромные комнаты были нужны древним??? Боже мой, сколько труда вложено в гигантскую пустоту.
Сейчас известно, что носителем информации может быть не только бумага, но и пластик, древесина, магнит, металл. А что если древние знали, как внедрить информацию в воздух. У них носителем информации служила пустота. Эти пещеры могут быть библиотекой... . Только там не книги листали с картинками, а умели выуживать записанную на воздух информацию в виде прошлых рассказов и видео.
И вот если хорошенько порассуждать под этой историей, то можно предположить, что за печкой случайно возникли условия для записи информации прошлого времени, а когда дом купили и сидели в нём тихо, случайно "включили" воспроизведение записанного и пожалуйста - эффект тихого разговора за печкой, который записался в далёком прошлом.
А вот почему эти голоса прекратились, скорее всего, потому что не использовали "включение", как раньше. То есть, что надо сделать сейчас для "включения", надо делать так, как делали раньше, когда слышали голоса. Плюсанул.
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