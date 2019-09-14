Не стучи в мою дверь

lukery Просмотров: 419 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 09:27 by

У меня двушка-хрущевка, крохотная кухня, зал и спальня (детская). Когда мы с мужем ждали дочь, я твердо настояла: нам нужен свой угол. Так случился кап ремонт, в результате которого в большой комнате (любовно именуемой мной залом), у окна было отгорожено пространство 2*3 метра. Туда и встала кровать. Около двух метров стена из гипсокартона, вторая часть - распашная дверь и фальш створка с прозрачным стеклом, чтобы пропускать дневной свет.Впервые в перегородку постучали ночью. Если вы имели дело с гипсокартоном, вы поймёте, что за звук, он звонкий, его не спутать. Я испугалась, проснулась и долго лежала прислушиваясь. Муж мирно спал рядом. Он ничего не слышал, ни тогда, ни после. Звук стал повторяться, два дня нет, потом опять, я перешла спать на сторону подальше от стены, но это не помогало.В первый раз это продолжалось несколько недель и пропало после новости о смерти близкого мне человека.Повторился стук уже на поздних сроках беременности, стучали часто, громко и зло, в одно и то же место. Спать крепко и так трудно с животом, а тут только задремлю - стучит. Продолжалось несколько недель, не каждую ночь, конечно. И как гром диагноз. Под угрозой наши с малышом жизни. До родов дома меня не было, чудом дотянули в больнице...Пока я была беременна, будил меня только звук ударов (они тоже разные: будто костяшками стучат, кулаком, а иногда ладонью). После родов, если я просыпаюсь в начале обхода, то это всегда сопровождается сонным параличом, если просто стукнет пару раз, то тело отзывается нормально. Мной замечено, когда грядущее событие сильно отзовётся на моей жизни, то обход обязательно будет, а если помельче, то может просто постучать. Обходом я называю, когда стукач проходит от стены (смежной с кухней), до стеклянных дверей перегородки (получается в сторону стены детской). Иногда стучит и в них. Первые разы я ждала, что увижу нечто такое, что заставит меня в ужасе сжечь квартиру, но там всегда пусто, только звук.Некоторое время после родов всё было тихо, я спала или в детской, или без задних ног, ничего не слышала.Позже, когда удалось чаще отдыхать в своей каморке, мог стукнуть днём или ночью если я засплю, а дочь проснется и решит куда-то влезть. Или громыхнет пару раз, проснусь, а сердце в горле колотится и - здравствуйте, мелкие проблемы. Сломается техника, приболеет кто из близких, перед моей ковидлой вот тоже тарабанил.Время шло, со звуками я свыкалась.Разгар буйства стукача случилось в то время, когда супружеская жизнь треснула. Нас. По макушкам...Муж переехал жить за стенку на диван малой залы =). С тех пор, в основном перед очередной вехой тихих ссор, я стала просыпаться от громких и хаотичных стуков по стене. Ударит сверху под потолком и сразу снизу у пола, потом в стекло двери. Я лежу, а пошевелиться не могу - паралич, страшно очень, слёзы текут, слюни, сопли... Но примечательно, если дочь в это время заплачет, отпускало меня мгновенно и я на неверных ногах бежала к ней, и оставалась спать в детской.Так продолжалось несколько месяцев. Когда раз в неделю, когда в две.Как-то сонный паралич в это время случался у мужа. В такие ночи стукач вел себя тихо и просыпалась я от того, что супруг громко, но невнятно мычит за стенкой. Закончилась эта история с нашим примирением и разводом. Квартиру муж оставил мне и дочери, хотя купил её сам, незадолго до женитьбы.Он по прежнему стучит, я иногда слышу сквозь сон удар или два, просто отворачиваюсь на другой бок, на работу всрань, а этому неймётся!В начале осени в будний день у меня выпал выходной. Дочку забрала мама, а мы с котом объявили день лени и завались поперек кровати, спать в обед. Проснулась как от толчка, солнце в окно светит, в комнате вроде всё также, но накатила паника - сонный паралич. А потом в стену-перегородку из гипсокартона постучали, тук-тук, звук двинулся от стенки к стеклянным дверям, тук-тук, я уже знала, что стукач дойдет до двери, но я его не увижу, может постучит в стекло дверного полотна и пойдет обратно. Стук был тихий, ленивый. За несколько лет это стало привычным: "успокойся, это сон, сейчас отпустит". Дождалась дребезжания стекла и обратного хода, наконец-то смогла пошевелить пальцами - паралич отступил.Раз опять стучит, значит что-то случится. Так и вышло, неожиданно ушёл из жизни родственник близкого мне человека.Прим. Стенка внутри пустая, на металлокаркасе, вот так сделали, не подумав, возводили ее при мне. Поэтому если стукнуть, даже легонько, звук получается звонким и достаточно громким. Обойные швы целы, двери не покосило. Кот на происходящее никак не реагирует. Во время ремонта в квартире было заменено всё - от проводки до полов. Всю домашнюю утварь и мебель также покупали новую. В квартире мы жили несколько лет до ремонта. Прежние хозяева, семейная пара с детьми, разменяли её на трёшку этажом ниже. Двушка была в хорошем состоянии, со свежим косметическим ремонтом. Никаких стуков при их жизни там не было. У меня имелась возможность поговорить об этом с соседкой. Так как моя дочь и их младшая ровесники, мы поддерживаем приятельские отношения.Поначалу меня в панике посещали идеи разобрать конструкцию, но тогда придется что-то думать с натяжным потолком, полом...в общем, это выльется в большой ремонт. А квартиру я люблю и коморку свою тоже, для таких затратных перемен не созрела.Из советов от близких:1)Квартиру после кап ремонта освящали.2)Сама неоднократно ходила со свечками по углам. Ничего не коптило, не трещало, стукач не верещал ни от злости, ни от смеха.3) Я особо не болтаю об этом, не приходится. Но многие из тех, кто слышал, говорят: "Это домовой! Покорми его и/или спроси: к добру или худу?" Да мне как-то боязно, пока я делаю вид, что всё нормально - всё нормально. Если я начну кормить и говорить с существом, которое слышу только я - это шиза. Потому даже не пробовала. И откуда домовой проявился после ремонта, в новой стене?Единственное, когда дочь приходит ко мне ночью, переползает спать от стены к краю и приходится следить, чтобы не свалилась. А когда была малышкой, показывала на стену и прикладывала палец к губам: тихо, мама. Перед сном гладила и целовала стенку =). Звуков она не слышит. Ни она, никто из гостей.Только я.А так дома тепло, уютно и светло. Никаких пугающих ситуаций ни до, ни после. Ну, кроме стукача, конечно.Я не понимаю, откуда взялись звуки и какой смысл от таких предупреждений, ведь ничего не исправить? И нужно ли что-то с этим делать? Может, это моя кукуха стучит, который год ремонтируя своё жильё, оттого звук пустой и звонкий...От автора: Стукач - слово мужского рода. Так хозяйка квартиры назвала источник звуков. Потому что они похожи на удары человеческой рукой. Но гендерно она их никак не определяет. И далее не хуманизирует.

Ключевые слова: Квартира ремонт гипсокартон стуки авторская история

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