Первый опыт со спиритической доской

Birmanka Просмотров: 108 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:10 by

Подростком бывала на спиритических сеансах, но никогда ничего не происходило. Всегда в этом обвиняли меня, я уходила, тогда, со слов очевидцев, сеанс у них проходил как нужно.Буквально вчера, 19 ноября 2022, вернулась к этой практике. У меня опять так ничего не произошло. Планшетка не двигалась на доске. Попробовала маятником, он мотался как бешенный. Нормально показывал только "да" и "нет".Когда я начала вызов, ощутила в своем горле, по центру шеи, мужские пальцы. Они сдавливали внутри. Мне было тяжело дышать и голос начал хрипеть.Когда я останавливалась,что бы отдышаться, мужская рука проводила от лба по центру головы, до макушки. Эта полоса нагревалась (кожа и волосы) и ощущение было как после хорошего массажа. Такое на голове уже происходило. Так бывает, когда берусь делать что-то новое. Например, так было, когда я осваивала ритуалы с таро, хотя раньше не делала. Или мои ритуалы стали более сложными. Было такое и среди рабочего дня, когда я не могла понять клиента и особенно сильно на него настраивалась, чтобы понять, в чем он мне врет. Потом просила коллегу, увлекающуюся мистикой, потрогать мои волосы. Они чётко в прямоугольнике шириной сантиметром 8 от лба до темечка были горячими. И всегда я ощущала, как мужские пальцы проводили по этому месту. И всегда на коже оставалось ощущение, как после хорошего массажа.Вчера, когда в перерывах между призывами пыталась отдышаться, было тоже самое.Под конец горения свечи, а это минут сорок,я хрипела как покойники. У меня кот умер от сердечного приступа, наглотался воздуха перед смертью. И,когда, его тело забирали, воздух выходил с жутким хрипом. Вот и я вчера в конце говорила примерно также, пытаясь пересилить эти сжимающие что-то в горле пальцы и все таки сказать вызов.После сеанса голос действительно охрип, а горло болело. Болит до сих пор, хотя уже меньше. Попросила подругу, которая прекрасно работает со спиритической доской и ответы у нее всегда четкие и правдивые, узнать почему не получилось. Ответ был, что я еще не готова (ожидаемо) и демон, который, оказывается, стоит на страже (демон на страже! Это что-то новое) моей души не дал мне это сделать. Назвала его имя. Причем она же еще и засняла свой сеанс, где было видно этот ответ.После того, как свеча сгорела, я попрощалась с духом и попросила его уйти, горло отпустили. Я наконец-то смогла отдышаться. Взяла привычные таро, что бы прояснить свои вопросы. Карты работали прекрасно. Только в этот раз, когда я делала себе расклады, мужские пальцы тыльной стороной периодически нежно гладили меня по голой ножке ниже колена, когда я про себя возмущалась, как все просто, почему с доской не пошло.Ночью сперва снился обычный сон, который не запоминается, потом возникло ощущение, что меня выдергивают и я оказываюсь в рабочем офисе. Похоже, что это переделанная под офис промпостройка. Там была воодушевляющая и радостная атмосфера. Из огромных промышленных окон лился светящийся изнутри, яркий белый свет. Белые стены тоже светились белизной изнутри. Люди все молодые, лица идеальные, отфотошоплены, приятные, улыбаются, их одежды, кожа, глаза тоже светились белизной. Все это было очень красиво и невероятно душевно приятно. Я стояла и все это рассматривала. Как только в моей голове проскользнула мысль: "Как здорово - ангелы мне спектакль показывают", - некто в образе моего директора по продажам подбежал и начал ругать, мол я тебе так помогаю, где твои сделки. Дальше я выслушала монолог, как он много лет помогает мне выйти на тот уровень дохода, который я хочу, как он помогает подвести меня в лучшее время и на лучших условиях, без конкурентов, потерь и прочих "прикрас" алкогольного бизнеса. Сколько он всего для меня много лет делает, а я работаю в 1/5 своей силы. И "планшетка, двигающаяся по доске, это не то, чем ты должна сейчас заниматься". В момент его выговора все эти красивые, светящиеся белизной люди, собрались полукругом возле нас и слились в огромный шар, в котором образами показали мою жизнь с того момента, как меня посетило желание заняться алкоголем. В конце он опять повторил, как много для меня делает, а я ленюсь работать в полную силу, "где твои сделки?!"После выговора шар вырос в размерах и мы с "директором" оказались внутри него. Там события развивались очень-очень быстро, и мы были внутри них. Я только поняла, что это связано с моей социальной реализацией и некто в образе директора снова помогает, что-то переделывает, где-то говорит в чем мне ему помочь. Когда он закончил с переделкой, мы оказались в моей спальне, под одеялом.В этой моей спальне так же все светилось белизной, как и в том офисе. Только лежала я не на своем месте, а на соседнем, а он на моем. Опять напомнил, как он мне во всем помогает и где же мои сделки. Уточнил, что бы я не увольнялась из агенства недвижимости, в котором работаю (даже произнес его название), когда алкогольный бизнес встанет на ноги. Две работы я вывезу, это нужно мне, а не ему. У него мол и без меня все хорошо. Потом взял за обе руки, поднял с кровати и сказал, что мне пора возвращаться, в 11.00 утра показ в Коммунарке.Я моментально проснулась уже в своей настоящей спальне, секунды через две заорал будильник. На удивление, я так хорошо отдохнула за сегодняшнюю ночь. Состояние до сих пор легкое, радостное, воодушевленное состояние, как было там. И действительно, я сейчас еду на показ в Коммунарке.Спасибо, что дочитали до конца. Очень хотелось поделится этим опытом, но писать на эзотерических форумах или в чатах не хотелось, т.к. там обрывают личку подростки, а женщины, требующие вернуть мужа/увести из семьи чужого мужа, после отказа заваливают проклятьями.

Ключевые слова: Спиритизм доска сеанс таро сон авторская история

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