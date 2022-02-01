Сектанты какие-то

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

lukery Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 23:17 by

История написана со слов друга, непосредственного участника событий.В то лето я не сдал на права, не закрыл без взятки сессию и получил исправительный срок отбывания у деда в деревне. Мама так решила, что строгий дед Миша меня, безотцовщину, быстро на путь истинный наставит.А дед уж если за что брался, то железно. Большую часть лета я провел помогая деду по хозяйству, друзей видел только через забор.Время идёт ко дню деревни в соседнем селе, наше-то совсем маленькое, даже ДК нет, а там праздник, мы каждый год с друзьями туда ходили-ездили. Я грущу по этому поводу отчаянно, но тихо.В нужный день с утра делами загрузил меня, обедать сели, дед положенную стопку махнул и говорит: "Пойдешь чтоль гулять сегодня?" - Я сразу же на его условия согласился: явиться трезвым и к полуночи, - "Иначе сени запру, бушь с коровой спать в сарае". С Манькой спать совсем не хотелось, характер у нее был бычий!Поехали мы в деревню на праздник на "ниве" товарища. Погуляли, время возвращаться. Дорога грунтовая, с одной стороны поле, с другой редкий пролесок - березы. Ночь лунная, звёзды рассыпаны, красота. Видно вокруг все достаточно хорошо. Пробираемся тихонько, в машине музыка гремит, мы песни орём. Не знаю с чего так раздурился, видимо опьянел от свободы, но вот я уже еду животом на капоте, песни пою, отыгрываю, как в клипе снимаюсь. Ребята ржут, Леха - водитель уже рукой машет: "Заканчивай, сцепление сожгу, батя *** даст (очень сильно наругает). Я вроде как поудобнее на кочке ухватиться собрался и так вышло, что голову в сторону леса повернул. А там, в редких березках люди стоят в капюшонах и странно так - в одну линию. Подумал сначала - показалось, пригляделся - и правда стоят. Я от неожиданности по капоту рукой стукнул, "стой" кричу и пальцем в сторону леса тычу. Леха в указанном направлении посмотрел и оттормозился. Я с капота спрыгнул, обернулся, но не заметил уже никого. Тут Лёха заорал: "Быром! Быром в машину давай!". Нива двухдверка так быстро не залезешь, надо с переднего сидения, чтобы пассажир вылез, сидушку откинуть...Я так торопился, что даже сланцы, по моде на носки надетые, на дороге потерял.До деревни ехали в тишине. Леха музыку выключил и на ребят шипел, чтобы молча сидели, как мог быстро нас по ухабам домчал. Добрались, друзья стали расспрашивать, что случилось, откуда паника. Я им, что видел рассказал, а Леха от себя добавил: "В линию стояло много человек покрытых, не знаю как далеко растянулись, за светом фар спереди не разобрать. Ты с капота спрыгнул, а они в это время шагнули, непонятно куда то ли назад то ли вперед, синхронно, и нет их".Дед хоть дверь не закрыл, как грозился, я немного опоздал, только спросил: "Где штиблеты?" Я ему кратко рассказал с утра (опуская свое выступление на капоте), думал, может какая байка будет местная, но он только головой покачал: "А *** (нечего) шататься где ни попадя лоботрясам".Мы с ребятами потом так и решили, наверное сектанты какие-то.Я в свою очередь у друга спросила, может кладбище там рядом или во время ВОВ какие были сражения? Но до тех мест немцы не дошли, да и кладбище в другой стороне. А до особых примет людей среди берёз, он сказал, что когда увидел силуэты, то первое, что пришло в голову - люди в плащах, как рыбаки или грибники ходят. Только очертания, фигур он описать не может, ему тогда не до этого было: "Знал бы, что ты потом такая любопытная за мной конспектировать будешь, то, конечно же, подольше бы там на капоте полежал, порассматривал..."По времени где-то двадцатые числа августа 2006(07) года.

Ключевые слова: Дорога лес фигуры авторская история

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