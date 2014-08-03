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Истории из жизни

Подслушано - 13

***
Были семьей проездом в родном городе, заехали на кладбище проверить, все ли в порядке (было сильное штормовое), да и просто навестить.
Пока я прибиралась на могилках, сын спал в машине, муж сидел с ним (оставить ребенка было некому). Когда я села, сын проснулся и начал махать рукой в сторону могил: "Привет, баба!" Памятников с изображениями он видеть не мог, баба, да и моя мама умерла задолго до рождения сына. Поехали к выходу, сын продолжал кому-то махать и говорить: "Привет!" У меня волосы встали дыбом, когда он начал хлопать по сиденью рядом с собой и говорить кому-то: "Садись". До ворот я просто боялась обернуться. Муж, не верующий во все мистическое, признался, что видел в зеркале заднего вида темную тень на заднем сиденье. Теперь я, кажется, поняла, почему детей не берут на кладбище. Сыну 2 года.
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***
Вот все такие сильные, ничего не боитесь, не верите в мистику, привидений. Я тоже раньше был таким. Переехал в новую квартиру, на удивление цена была очень низкой. Первая ночь, кое-как устроился, лег спать. Наутро просыпаюсь, иду умываться и вижу на руке огромный человеческий укус. В квартире я один, замки менял, ключи только у меня. Продал еще дешевле, чем купил.
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***
В 96 году переехали в другой город с родителями, сняли квартиру. Ночью мама проснулась и вдруг раздаётся её душераздирающий крик. Как успокоилась, сказала, что около ванны стояла старая женщина в ночнушке в пол, с распущенными волосами и пыталась закинуть ногу туда. Позже соседи рассказали, что жила там бабушка, по описанию похожая на ту, что видела мама, и они помогали ей мыться, т.к. тяжело ей было забраться в высокую ванну. А разбирая вещи, наткнулись на шкаф в кладовке, где лежали те самые сорочки в пол.
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***
Наступила чёрная полоса: в семье скандалы на пустом месте, до развода; всё из рук валится, дети болеют, машина ломается, расходы из ниоткуда, деньги как вода в песок. Устал от этого так, что не передать. Сел, задумался, и вдруг меня прошибает. Вспоминаю момент, с чего всё началось: ехал на машине, на дороге увидел красивый нож, подобрал его и забыл. Нашёл его в багажнике, потом вышел на улицу и воткнул в дерево. Всё наладилось быстрее, чем я думал.
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***
Было это несколько лет назад. Мы с подругой шли по улице, разговаривали, когда я вдруг остановилась, не помню зачем, а подруга и не заметила и уже прошла несколько метров вперёд. Я громко крикнула: "Стой!" Даже мне мой голос показался каким-то не моим в тот момент. К счастью, она меня услышала и замерла на месте, а через секунду рядом с ней упал кусок балкона размером с большой грейпфрут. Мы стояли в оцепенении. До сих пор вспоминаем с ней этот случай и думаем, что нас кто-то уберёг от смерти/травмы.
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***
Связала из ниток домового см 25 по размеру. Случайно увидела малюсенькие очки в игрушках дочки и нацепила ему на нос. Через пару дней проходил мимо окна сосед и я увидела, что домовой очень на него похож получился. Открыла окно и подарила ему. Он усмехнулся, но взял. Прошел месяц. Встретила его жену, и она говорит: "Представляешь, нечто необычное стало в доме происходить. Вещи падать, ключи то пропадают, то появляются. Пока не додумались конфеты положить возле домового. С тех пор все прекратилось".
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***
Хорошо ли, хреново ли, но из "наследства" у меня только часть прапрадедовских способностей. В деревне его опасались — боялись сглаза. Вдаваться в подробности жизни предка не буду — "не от мира сего" был, а сейчас бы его экстрасенсом называли.
Я чувствую постороннее присутствие. Почти везде и всегда, а ярче всего там, где много людей умирает. Вроде привыкла уже, но никак не свыкнусь с тем, что в морге (а я волею судеб по работе с ним связана) "пусто" и спокойно. Жутко очень.
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Сегодня, 11:06 by ЛетягаПросмотров: 395Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Подслушано короткие истории кладбище квартира домовой

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 11:08
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12752|-4)
Публикаций: 1 085
Комментариев: 9 759
Цитата: Kreisleiter13
Маловато будет историй. +

Я исправилась)) На 10 историй в подборке как-то ругались, что слишком много))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Tengu
Сегодня, 12:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (88|0)
Публикаций: 78
Комментариев: 1 335
Ну это надо было додуматься — чужой нож с дороги подобрать.

Насчет морга — а там и должно быть пусто и спокойно. Кажется, это как сброшенная шкурка змеи. Огонь уходит. Не знаю, как правильно этот огонь называется, но он есть.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#3 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 13:03
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 706
Цитата: Летяга
Цитата: Kreisleiter13
Маловато будет историй. +

Я исправилась)) На 10 историй в подборке как-то ругались, что слишком много))

Может у некоторых терпения не хватает по многу читать.)))
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#4 написал: Talisha
Сегодня, 15:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (2151|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 529
Побольше бы историй в подборке, вот как-то 30 было... heart_eyes
Про морг согласна, там реально тихо.
Про кладбище - дети их видят. Мой сын говорил, что из памятников люди смотрят. Я думала, он фото имеет в виду, пока он не показал на надгробие без фото и изображений...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Luminary
Сегодня, 17:08
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 15
Комментариев: 1 731
Сын первой героини экстрасенс, далеко не все дети видят привидений в 2 года. 5 история прям пункт назначения (то как погиб Алекс).
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
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