Подслушано - 13

Летяга Просмотров: 395 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 11:06 by

***Были семьей проездом в родном городе, заехали на кладбище проверить, все ли в порядке (было сильное штормовое), да и просто навестить.Пока я прибиралась на могилках, сын спал в машине, муж сидел с ним (оставить ребенка было некому). Когда я села, сын проснулся и начал махать рукой в сторону могил: "Привет, баба!" Памятников с изображениями он видеть не мог, баба, да и моя мама умерла задолго до рождения сына. Поехали к выходу, сын продолжал кому-то махать и говорить: "Привет!" У меня волосы встали дыбом, когда он начал хлопать по сиденью рядом с собой и говорить кому-то: "Садись". До ворот я просто боялась обернуться. Муж, не верующий во все мистическое, признался, что видел в зеркале заднего вида темную тень на заднем сиденье. Теперь я, кажется, поняла, почему детей не берут на кладбище. Сыну 2 года.***Вот все такие сильные, ничего не боитесь, не верите в мистику, привидений. Я тоже раньше был таким. Переехал в новую квартиру, на удивление цена была очень низкой. Первая ночь, кое-как устроился, лег спать. Наутро просыпаюсь, иду умываться и вижу на руке огромный человеческий укус. В квартире я один, замки менял, ключи только у меня. Продал еще дешевле, чем купил.***В 96 году переехали в другой город с родителями, сняли квартиру. Ночью мама проснулась и вдруг раздаётся её душераздирающий крик. Как успокоилась, сказала, что около ванны стояла старая женщина в ночнушке в пол, с распущенными волосами и пыталась закинуть ногу туда. Позже соседи рассказали, что жила там бабушка, по описанию похожая на ту, что видела мама, и они помогали ей мыться, т.к. тяжело ей было забраться в высокую ванну. А разбирая вещи, наткнулись на шкаф в кладовке, где лежали те самые сорочки в пол.***Наступила чёрная полоса: в семье скандалы на пустом месте, до развода; всё из рук валится, дети болеют, машина ломается, расходы из ниоткуда, деньги как вода в песок. Устал от этого так, что не передать. Сел, задумался, и вдруг меня прошибает. Вспоминаю момент, с чего всё началось: ехал на машине, на дороге увидел красивый нож, подобрал его и забыл. Нашёл его в багажнике, потом вышел на улицу и воткнул в дерево. Всё наладилось быстрее, чем я думал.***Было это несколько лет назад. Мы с подругой шли по улице, разговаривали, когда я вдруг остановилась, не помню зачем, а подруга и не заметила и уже прошла несколько метров вперёд. Я громко крикнула: "Стой!" Даже мне мой голос показался каким-то не моим в тот момент. К счастью, она меня услышала и замерла на месте, а через секунду рядом с ней упал кусок балкона размером с большой грейпфрут. Мы стояли в оцепенении. До сих пор вспоминаем с ней этот случай и думаем, что нас кто-то уберёг от смерти/травмы.***Связала из ниток домового см 25 по размеру. Случайно увидела малюсенькие очки в игрушках дочки и нацепила ему на нос. Через пару дней проходил мимо окна сосед и я увидела, что домовой очень на него похож получился. Открыла окно и подарила ему. Он усмехнулся, но взял. Прошел месяц. Встретила его жену, и она говорит: "Представляешь, нечто необычное стало в доме происходить. Вещи падать, ключи то пропадают, то появляются. Пока не додумались конфеты положить возле домового. С тех пор все прекратилось".***Хорошо ли, хреново ли, но из "наследства" у меня только часть прапрадедовских способностей. В деревне его опасались — боялись сглаза. Вдаваться в подробности жизни предка не буду — "не от мира сего" был, а сейчас бы его экстрасенсом называли.Я чувствую постороннее присутствие. Почти везде и всегда, а ярче всего там, где много людей умирает. Вроде привыкла уже, но никак не свыкнусь с тем, что в морге (а я волею судеб по работе с ним связана) "пусто" и спокойно. Жутко очень.Авторы анонимны

Ключевые слова: Подслушано короткие истории кладбище квартира домовой

Другие, подобные истории: