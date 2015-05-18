Заколдованное место в центре города

ninikka Просмотров: 100 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 08:41 by

Снимаем офис, который находится в здании бывшего НИИ. Здание старое, еще сталинской постройки, высота потолков более 5 метров, огромные двери и окна. Кстати, НИИ хоть и развалился, но вывеска осталась. Огромная входная ярко-красная дверь и над ней крупными золочеными буквами название, которое вечером подсвечивается. Стоит НИИ на красной линии, практически на автобусной остановке. Там же рядом парковка. Внутри круглосуточно сидит вахтер, который каждого входящего спрашивает: К кому? И чуть не за ручку доводит до нужного офиса.К чему я это так подробно рассказываю? А к тому, что есть категория людей (к счастью, малочисленная), для которой так же сложно прийти в наш офис, как и верблюду пролезть в игольное ушко.Они раз пять обойдут вокруг, забредут в соседний жилой дом, постучатся во все подъезды, и когда, наконец, зайдут в НИИ, то каким-то чудом проскользнут мимо вахтера и мимо лифта и долго и нудно блуждают по этажам, одолевая меня звонками. Каждый раз вспоминаю известную сцену из к/ф «Чародеи». Там тоже житель «солнечного Кавказа» умудрился заблудиться в НИИ.Последний клиент, чуть не рыдая, кричал мне в трубку: "Я не могу Вас найти! Здесь нет никакого входа!!!"Пришлось мне спускаться и выходить на улицу.И, вау! Балбес стоял прямо на пороге! Спросила, почему не зашел?Ответ просто бомба: "А я не видел эту дверь"…И вот, что я заметила, даже если такой человек и доберется до офиса, то толку не будет. Или цены ему не понравятся, или сроки, или придет с таким заказом, который мы выполнить не можем. Выходит, не просто так какие-то силы их не пускают.

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