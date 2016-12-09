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Истории из жизни

"У страха глаза велики", знаете такую поговорку?

Когда мне было лет 12, меня впервые оставили на сутки (чуть больше) дома одного, родители поехали по делам в соседний город, а я гордо остался кормить живность и приглядывать за подворьем.

День прошел легко и непринужденно, я сходил куда-то погулять с друзьями, не наведываясь домой при этом, задержался прям допоздна. Поужинал чем-то очень вредным, купленным в магазине по дороге домой. Порубился в сегу (или в денди, не помню что именно у меня тогда была за приставка). И лег спать, довольно поздно лег спать.

Я совершенно не боялся, но в полудреме услышал его.. Стук с чердака, схожий с шагами, который приближался ко мне. Чтоб вы понимали, чердак наш не использовался много лет, он служил эдаким "складом бати", куда отправлялись все вещи с "диагнозом" - когда-нибудь пригодиться, не выбрасывать же. Дверь на чердак располагалась вне дома, на крыше, последний раз туда поднимались с полгода назад, она была закрыта на замок, и по логике там никто не мог ходить. Меня не обуял страх, нет, не было какого-то оцепенения. Просто легкий холодок пробежался по спине, и я, укутавшись в одеяло, стал ждать. Спустя минуту стук повторился, и его источник, судя по звуку, был прямо надо мной.Напомню вам, что я был в полудреме, потому, предпринимать какие-то активные действия по сути не мог (сейчас я уже понимаю, что это был аналог сонного паралича). Но моё воображение сыграло со мною злую шутку. Оно начало рисовать картинки, на которых на меня прямо с потолка спускается нечто, желающее меня убить/поглотить/уничтожить, и вот тогда меня атаковал страх, я прочувствовал его в полной мере.

Затем, я почему-то, абсолютно не задумываясь выпалил: "тебе наверное одиноко.. спокойной тебе ночи!", глядя при этом на потолок. В ту же секунду я услышал стук, четко над своей головой, но такой мягкий, не грузный, не пугающий как раньше. А еще минутой позже, "шаги" пошли на удаление от моей кровати, в другую сторону дома по чердаку, очень аккуратные, вовсе не тяжелые, будто кто-то не желал нарушать мой сон. Страх отступил, воображение остановилось, и я уснул в ту же секунду, правда проспал часов 14 и проснулся уже "за обед".

Бабушка тогда сказала мне, что это был домовой.. Но что-то подсказывает мне, что домовые не бывают такими грозными и не имеют такой "комплекции", для того чтоб так тяжело шагать..


Автор - elijahku17.
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Сегодня, 10:19 by ЛетягаПросмотров: 270Комментарии: 1
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Ключевые слова: Один дома подворье игры ночь страх

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 13:35
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Живность не передохла интересно)) +
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