Горькая конфета

lukery Просмотров: 216 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 09:51 by

Текст будет длинным, сократить до сухих фактов морально не смогла. Спасибо.Мама родилась в глубинке Горьковской области в конце пятидесятых годов.Ей десять лет, она в гостях у своей бабушки. Святочная неделя. На улице зима, сугробы, мороз, темнеет быстро. Вроде только пришла, помогла старушке по дому, попили чаёк, а за окном уже темень хоть глаз коли, да и снег повалил, завьюжило. Бабушка внучку одну побоялась отпускать, но и оставить на ночь никак, родителей не предупредила, в то время им по телефону не сообщишь, решила проводить до дома, идти то чуть больше километра.Вышли, внучка впереди, стежку уже заметать начало, но по пути следы глубокие мужские, пробраться можно.Отошли не так далеко, девочка вдруг нагнулась, поднять что-то и упала в снег. Бабушка внучку из сугроба отковыряла, а та опять заваливается, вся дрожит. Стала жаловаться на озноб, всю трясет как лихорадит. Кое как вернулись обратно.Домой зашли старушка внучку к себе прижала, а она вся горит, глаза стеклянные, температура!Дала ей из таблеток, что было, растерла ее, укутала, время идёт, а ребенку хуже. Что делать, побежала к женщине, что жила неподалеку."Вернулась бабушка с соседкой, древняя старушка уже, на деревне её знали, обращались к ней по определённым вопросам. Меня осмотрела и бабушку мою ругать принялась: "Куда ты внучку в такое время попёрла, сидели бы в избе! В след она Дедов пошла (мужик местный, его колдуном считали, очень глазливый к чужому добру был). Девка то у вас вон кака ладна, следить чай надо! Подняла чаво с тропки, ну?!" Я на шубу показала, в кармане фантик, с тропки подобрала, красивый. (Они раньше с сестрой увлекались поделками из фанатиков).Заохали, принесли таз с водой, свечи, шептали, читали надо мной в два голоса нараспев, я в сон провалилась, а когда проснулась ничего не беспокоило, бабка ругалась, настрого запретила с дорог чужие вещи подбирать..."Мама нас так и учила ничего чужого не брать. Не для нас лежит.Вторая история произошла со мной, в том же селе, много лет позже этих событий. Я ребенком была городским и от бабушки мы жили далеко, приезжали один раз в год на неделю-две, а тут меня привезли и оставили на всё лето. Такая жизнь была в новинку. Тогда ещё живая деревня, домики с яркими резными наличниками, а вокруг сплошной лес. И люди вокруг, как мне казалось, добрые. Всё норовят угостить чем или пригласить бедного городского ребенка живность посмотреть: кроликов, коз... Такое отношение меня быстро расслабило. По деревне мы детьми бегали свободно, всегда под присмотром местных старушек, что сидели на лавочках у полисадников.Как-то мы с местной подружкой отправились за конским щавелем, для какой-то скотины, на окраину. Подружка в гущу зашла, а я у края стояла. К нам подошла древняя старушка. И стала расспрашивать чья я, откуда, да принялась расхваливать. Подружка в зарослях затаилась, молчит. А я распелась соловьём, приятно же когда хвалят. Бабка из передника достала конфету одну мне, одну подружке, я свою сразу съела, для подружки в карман положила, та отказалась, старушка меня по голове погладила и ушла. Подружка из травы вышла и принялась меня ругать: "нельзя у этой бабки ничего брать, мне так мои говорят, ведьма она".Застращала меня ужас как, побежали по домам. Я еле дождалась пока бабушка с фабрики вернется. Всё ей выложила, она поохала, водой меня святой умыла, пошептала молитву. А через пару дней на утро я встала с больной ногой. Голень ниже колена распухла, горит вся, красной коркой покрылась. Ни следов от укусов ни царапин, ничего. В стопе не согнуть. Отзвонились матери, купили лекарств по наказу, мазей. Ещё несколько дней прошло, с ногой хуже. Бабушка запаниковала, меня под руки, на багажник велосипеда и в соседнюю деревню к женщине повезла. Встретила нас в обычном доме женщина средних лет. Осмотрела она мою ногу, принесла нож, воду и красное полотно. Стала надо мной читать, ножом водить, водой ногу обмывать, потом полотном обернула. Руками мое лицо обхватила и долго в глаза смотрела: "Рожа у ней на ноге, порча. Глазоньки то как открыты, так и будет то хороше, то плохо, как репей таскать...С покрытой ногой велели три дня ходить, бабушке на листке текст написала, который читать нужно и воды с собой дала. К вечеру краснота и отек сошли, еще через день осталась почти незаметная припухлость, к сожалению, она до сих пор со мной.Мне и правда на чудных (ударение от случая) людей везёт. Бывает, приходят в офис люди особые. Я их с порога уже чую, но, видимо, и они меня тоже, такие всегда мои клиенты. За годы практики тактику с подобным я выработала и "плохой репей" теперь цепляю редко.В свое время, любопытствуя относительно разницы между порчей и сглазом, я с удивлением обнаружила, что для части подобных явлений есть объяснение - разрушительные гипнотические инструкции.У меня остался один вопрос, какой прок от умышленной "порчи" малолетнего ребенка?

Ключевые слова: Порча сглазили деревня бабки авторская история

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