Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Следы

Я в двухтысячных пилил лес - это было в Мурманской области, нас трое было: я с другом со Штилями и человек, который нёс бензин, масло, воду. Мы шли по просеке и распиливали спиленные деревья и сучья, выкладывая их аккуратно в центре просеки.

Дело было в августе, уже полярный день заканчивался и ночью были сумерки.
Набрели мы на ЛЭП, которая стояла на песчаной отсыпке, а вокруг камни, и на краю отсыпки на песке я заметил след босой человеческой ноги и медвежий след.
След свежий, как у человека один в один, но размер ноги! Я поставил рядом свою ногу 43-го размера в резиновом сапоге и она заняла лишь 50% от босого следа! Медвежий след тоже был огромный! Я практически уместил свою ногу в него.

Напоминаю: сумерки, мы в лесу одни, дул ветер, а тут он внезапно стих и стало очень тихо и как будто кто тяжело дышал, но далеко, а мы это дыхание слышали. Не знаю, как это описать.

Потом дыхание стало приближаться, но всё ещё казалось далеко, мы руки в ноги и тикать, не то чтобы побежали, но пошли быстрым шагом. Под ногами сучья трещат, ветки о ветровки бьют - шумно, короче, но дыхание мы слышали! Потом оно всё тише и тише и пропало совсем.
Вот такое вот такое.


Автор - Electromajor.
Источник.

Сегодня, 07:08 by ЛетягаПросмотров: 489Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Лес сумерки следы дыхание

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 07:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2151|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 523
То есть, у прошедшего там одна нога человечья, а одна медвежья что ли?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Vologodskaya
Сегодня, 07:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 426
Цитата: Talisha
То есть, у прошедшего там одна нога человечья, а одна медвежья что ли?

или друг за друга держались снежный человек и снежный медведь
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 07:37
+5
Группа: Посетители
Репутация: (778|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 199
Следы должно быть очень свежие, долго на песке они не сохранятся...
Медведь доедал первую группу лесорубов на ужин, как внезапно появился ещё и завтрак! Хотел было посмотреть, что "приготовили", но трудно было двигаться ему, дышал очень тяжело! И как на зло, ещё и завтрак быстро сматывался!
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 09:11
+4
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2989|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 203
Нога большая значит и шаг большой, просто вторая нога уже не на песок ступила. А медведь может следом шел, ну или это бигфутова домашняя зверушка) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (778|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 199
Цитата: Tigger power
Нога большая значит и шаг большой, просто вторая нога уже не на песок ступила. А медведь может следом шел, ну или это бигфутова домашняя зверушка) +

Не шаг большой - бег быстрый!
Ноо.. Ведмедь, мне кажется, всё ж таки быстрее оказался
Тигры, ещё быстрее ведмедей! Тигры рулят!)
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 13:25
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2989|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 203
Цитата: ПИК НИК
Тигры рулят!)

Это да smile
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#7 написал: Aldes
Сегодня, 16:52
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 24
или друг за друга держались снежный человек и снежный медведь


Ага, как же, держались друг за друга smile

Тайга. Зима. Лютый мороз. На поляне стая волков - сидят, хвосты поджали, мёрзнут.
Тут один волк подаёт голос:
— Вожак, блин, замёрзнем же нахрен! Думай как согреться!
Вожак:
— Да думаю я, думаю!
Другой волк:
— А если хозяйство отморозим? Писец потомству!
Вожак:
— О, придумал! Хозяйство мы друг у друга в зад..цах согреем! Заодно и сами согреемся.
Волки:
— Ты чё, вожак, не дай бог кто увидит, на весь лес раструбят! Тогда точно сдохнем - не от холода, так от позора!
Вожак:
— Мы же стая! Порвём любого!
Волки:
— Порвём!!!
На том и порешили.
Тут на поляну забегает лось:
—Ни фига себе! Волки пи...асы!
И бежать.
Вожак:
— Порвём гниду рогатую!!! В погоню!!!
И ломанулись всей стаей за лосём. Пол часа бегут - нет лося нигде. Голос из стаи:
— Мужики, давайте хоть в ногу бежать, а то не погоня, а е..ля какая-то получается!!!
Зарегистрирован: 27.02.2013
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.