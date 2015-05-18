Следы

Летяга Просмотров: 489 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 07:08 by

Я в двухтысячных пилил лес - это было в Мурманской области, нас трое было: я с другом со Штилями и человек, который нёс бензин, масло, воду. Мы шли по просеке и распиливали спиленные деревья и сучья, выкладывая их аккуратно в центре просеки.Дело было в августе, уже полярный день заканчивался и ночью были сумерки.Набрели мы на ЛЭП, которая стояла на песчаной отсыпке, а вокруг камни, и на краю отсыпки на песке я заметил след босой человеческой ноги и медвежий след.След свежий, как у человека один в один, но размер ноги! Я поставил рядом свою ногу 43-го размера в резиновом сапоге и она заняла лишь 50% от босого следа! Медвежий след тоже был огромный! Я практически уместил свою ногу в него.Напоминаю: сумерки, мы в лесу одни, дул ветер, а тут он внезапно стих и стало очень тихо и как будто кто тяжело дышал, но далеко, а мы это дыхание слышали. Не знаю, как это описать.Потом дыхание стало приближаться, но всё ещё казалось далеко, мы руки в ноги и тикать, не то чтобы побежали, но пошли быстрым шагом. Под ногами сучья трещат, ветки о ветровки бьют - шумно, короче, но дыхание мы слышали! Потом оно всё тише и тише и пропало совсем.Вот такое вот такое.Автор - Electromajor.

Ключевые слова: Лес сумерки следы дыхание

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