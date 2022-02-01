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Истории из жизни

Нетринадцатый этаж.

Посидели мы недавно со старым другом в баре, поговорили за жизнь и разъехались по домам. Для начала: пьяной я не была. Выпила я в тот вечер где-то примерно треть высокого пивного стакана с сидром, взяла такси и поехала домой. Зашла в подъезд, вызвала лифт... обратила внимание, что лифт едет как-то неровно, к тому же медленней обычного. Подумала: вот сейчас только застрять не хватало. Время позднее, первый час ночи, диспетчер, может, вообще спит.

Однако лифт на полпути не застрял: выпустил меня на моем... на моем??.. точно? Я вышла из лифта и остановилась в недоумении. Этаж был не мой. Знаете это чувство, когда заходишь в подъезд к соседям, и там все так же, как в твоем собственном, но неуловимо по-другому? Это было оно. Тут надо понимать, что по соседским дверям там не сориентируешься: квартиры расположены за общей железной дверью с кодовым замком. А на лифтовой площадке – собственно лифты, узкое окно и эта самая дверь. Все. Вот этот аскетичный интерьерчик меня и озадачил. Из мелочей вроде оттенка электрического света, дизайна замка и двери, какой-то легкой непривычности в пропорциях помещения родилось стойкое впечатление, что я заехала куда-то не туда. Здесь все чужое.

Я перепутала этаж? Да нет, вон номер на стене написан. Тогда, получается, я перепутала... подъезд?

Дальше я сделала глупость. Я подошла к двери, хотела проверить код – если не сработает, значит, точно не туда заехала, а если сработает, то вопрос будет снят. Но это был очень поздний час, предположительно чужой подъезд... мне ужасно не хотелось ничего проверять. Мне хотелось развернуться и уехать, да побыстрее. Прямщас!!! Я развернулась – и уехала обратно на первый этаж. С большим, надо сказать, облегчением.

Первый этаж. Никаких странностей, это мой подъезд. Для очистки совести я даже на улицу выглянула, в осеннюю ночь. Разумеется, и снаружи подъезд -- мой. Ощущая себя полной идиоткой, я снова вызвала лифт – на сей раз выбрала другой, в том тормознутом желания подниматься не было – и приехала... на свой этаж. Я не могу сказать, что он переменился в мгновение ока, перекрасился в розовый цвет, отрастил цветочки на подоконниках и замостился новой плиткой. Нет. Просто теперь это был мой этаж. И свет лампочки там был знакомый, и оттенок стен, и дверь та... Я набрала код, он сработал. Вроде кнопки на кодовом замке были более расхлябанные? Я ухватилась за эту мысль: о! Наверное, пока меня не было дома, замок на двери поменяли, поэтому она показалась мне такой незнакомой! Ну что сказать... замок не меняли. Я потом выясняла.

Что же это все-таки такое было? Мне вообще нельзя пить, меня дезориентирует даже кока-кола? А почему тогда чувство "ХДЕ Я?" возникло у меня на этаже и пропало, как только я оттуда смылась? Я всегда думала, что дезориентированный человек в этом состоянии пребывает не пять минут как по часам, а более протяженно во времени и пространстве. Но сравнить мне не с чем, я пьяной до потери ориентации никогда не бывала. Вообще странные эпизоды с этой лифтовой площадкой уже бывали. В прошлом доме у меня была странная квартирка, где вещи пропадали необъяснимо, в этом -- квартира ок, зато -- вот. Пожалуйста.

Когда я все это переваривала, уже сидя на кухне с чаем, у меня в памяти всплывали фосторовские же истории типа той, про радио "Маяк", где мальчик пришел домой со школы и услышал через дверь собственной квартиры, что там работает это самое радио. Вот он тоже не стал ломиться в неизведанное -- ретировался, а со второй попытки уже все в норму вернулось. Да и вообще это все такое общее место -- лифты, этажи... сколько фильмов снято, игр сделано. Кстати, лифт. На следующий день он уже работал с нормальной скоростью, не подвисал. И что это было??

Сегодня, 06:51 by TenguПросмотров: 14Комментарии: 0
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Ключевые слова: Лифт этаж замок авторская история

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