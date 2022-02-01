Летние каникулы у двоюродной бабушки

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:48 by

У меня истории будут короткие. В детстве летние каникулы я проводил у двоюродной бабушки. А соседи про бабушку эту говорили, что ее любят мертвые. Ну т.е. она часто видела мертвых, они с ней постоянно взаимодействовали. И пока я там жил, со мной тоже происходили очень странные дела.У этой бабушки был муж. Он умер. И меня привезли с братом к ней в деревню, ну чтобы ее одну не оставлять. И вот мы сидим на веранде, строим космические корабли из коробок от обуви. И понадобились вторые ножницы. Брат мне и говорит - иди к бабушке в комнату, там на стене, на крючке висят ножницы, принеси их. А дом был мрачный. Потому что перед окнами росли деревья и кусты, из-за чего дневной свет плохо попадал, да и сам дом был старый, без фундамента, и как бы на половину под землей. Ну так вот, открываю я дверь в сени, смотрю вперед и вижу, как из-за печки выглядывает умерший дед и улыбается. У меня чуть сердце не остановилось. И он как бы головой махнул, типа иди сюда, не бойся. Естественно я бросился обратно к брату. Рассказал эту историю бабушке - она сказала, что не прошло 40 дней, дед приходил попрощаться.Эта история произошла не со мной, а как раз с бабулей, но тронула она меня до глубины души.У этой бабушки была дочка. Эта дочка вела разгульный образ жизни, выпивала, гуляла. И вот она пропала. Пошли в милицию, сказали ждите. Нагуляется и вернется. А бабуля себе места не находит, переживает...и слышит, что во дворе заскулила собака, да так жалостливо. Выхожу, говорит, во двор и вижу: мужик лезет через забор. Я испугалась, но все равно говорю, ты что же, ирод, делаешь? У меня брать нечего. А мужик оборачивается и видит она, что это муж ее покойный. И что-то лопочет не по нашему, одно слово она только поняла - "Маша". Это имя пропавшей дочки. Бабушка начала молиться и муж исчез. А с утра дочка вернулась, она встретила нового хахаля, и они сделали лежанку себе на сеновале и там бухали. И этой ночью ей приснился отец умерший и сказал возвращаться домой. Бабушка сказала, что муж к ней пришел, чтобы намекнуть, что с дочкой все хорошо.Возможно это не мистическая история, но тоже загадочная для меня.Что еще примечательно, то дом этот находился на окраине. Заканчиваются огороды и дальше идет ручей, весь в камыше, а за ручьем росло огромное дерево. Ну или мне оно казалось огромным. И повадились мы с братом и другом туда ходить. Место тихое, рядом никого. Сделали там типа шалаша. И там стояла 3-хлитровая банка. Ну мы начали в нее камешками бросать, кто попадет. Бросаем, камни от нее отскакивают. Мы еще удивились, какая крепкая. Прошла пара минут, мы уже своими делами занимаемся, пацаны в шалаше снизу сидят, я залез на дерево, у нас там был типа второй этаж. И слышим звук бьющегося стекла. Смотрю, банка разлетелась на мелкие кусочки. Я перевожу глаза на шалаш, а пацаны уже бегут сломя голову, только пятки сверкают. Я прыгаю сверху вниз, кубарем разламываю нашу постройку, и бегу за ними. Слышу за собой тяжелое дыхание, оборачиваюсь и вижу какое-то существо, все лохматое, как снежный человек, которое бежит за мной. Было очень страшно, но тут уже виднеются огороды, делаю последний рывок и прыгаю в картошку! Оборачиваюсь - никого нет. И вот что это было? Рассказал бабушке, она сказала, это, наверное, вас кто-то пугнул из алкашей. В шубе? Летом?Автор - abstraqt.

Ключевые слова: Бабушка деревня пацаны умершие

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