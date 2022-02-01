Оранжевое нечто

Летяга Просмотров: 203 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 10:30 by

Со мной всякая жуть приключалась именно в деревне, где я прожила до 17 лет. Истории короткие, но до сих пор не могу найти им какое-то разумное объяснение. Расскажу про самую для меня жуткую и загадочную.Я и моя подруга, нам тогда было лет по 12-13, пошли (за частные дома, за огороды) перекатить большой поролоновый кусок(?) на ее улицу, чтобы на нем играть, потому что прошлый такой кусок уже стал грязным. Решили обновить, так сказать. Не знаю, что это были за поролоновые штуки, больше я их нигде не видела.Так вот, наша цель была за огородом ее бабушки, эти огороды примыкали к лесу, дальше улиц не было. Был обычный летний солнечный день. Мы уже пересекли огород, вышли к лесу, подошли к этой штукенции, как вдруг боковым зрением я заметила какое-то движение на свеженапиленном горбыле (что-то типа досок, если кто-то не знает), он лежал в метрах десяти от нас. Я, естественно, повернулась посмотреть. Не знаю как точно описать, что мы увидели – это было что-то или кто-то по форме напоминающее худощавого человека, оно сидело на корточках наверху этой кучи. Оно было полностью оранжевым, будто в сплошном костюме оранжевого цвета. Ни лица, ни каких-либо подробностей. Мы смотрели на него около полминуты, нам не было страшно, пока оно не начало спускаться по доскам все так же на корточках. Вот тогда мы жутко испугались, забыли про этот кусок и рванули обратно в огород. Пока мы бежали в огород, оно побежало на двух ногах в лес. Самое интересное, что оно как будто немного «светилось» изнутри.Автор - cheshkovna.

Ключевые слова: Деревня поролон огороды лес существо

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