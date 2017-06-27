30 необъяснимых случаев, которые допускают, что мы живем в Сумеречной зоне

Летяга Просмотров: 290 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 09:50 by

С вами когда-нибудь случалось что-то, что не поддавалось объяснению? Возможно, вас посещало чувство, что вы стали героем ​​«Сумеречной зоны»? А может, в вашей жизни был случай, в правдивость которого было сложно поверить даже самым близким друзьям?Не переживайте – вы не одиноки: на Reddit даже есть специальное сообщество, посвященное таким историям, под названием «Сбой в матрице». И, кстати, оно очень популярно.Мы в 1Gai.ru собрали несколько реальных сверхъестественных рассказов пользователей, от которых становится немного не по себе.В общем, это произошло на прошлой неделе… Поздно вечером мне позвонил мой сосед и спросил, могу ли я помочь перенести наверх кровать для его мамы. Якобы она больна и ей плохо спится. Конечно же, я бросился на помощь – мы же в хороших отношениях.Я приехал к нему – там был его друг священник, который тоже решил помочь. Вместе мы сообразили, как поднять матрас с кровати, чтобы перетащить его наверх по лестнице. Мы закончили и вернулись обратно. Сосед попросил перенести еще и шкаф. Так, заодно. Я не имел ничего против, мы вытащили шкаф из его туристического трейлера и начали поднимать его по парадной лестнице дома.В этот момент я умер. На парадной лестнице из 11 ступенек. Я держал шкаф в самом низу, примерно на 6-й ступени, когда сосед и его друг выронили шкаф (у него оторвалась ручка), он свалился на меня, а я упал спиной на тротуар.Я проснулся в своей столовой от телефонного звонка. Жена спросила, не хочу ли я ответить. Это был мой сосед – он спрашивал, смогу ли я помочь перетащить наверх кровать для его мамы...Я пошел к нему и снова встретился с его другом-священником, будто сделал это впервые. Я сказал, что могу помочь перетащить кровать, но не буду нести шкаф. Сосед спросил: «Как ты узнал о шкафе?». Тут-то я и рассказал им, что, кажется, только что умер.Следующий час я провел за разговором со священником – у него было слишком много вопросов. Мой сосед не верил, пока я в подробностях не описал спальню наверху, вплоть до металлического каркаса кровати и замысловатого изголовья, прислоненного к стене. А я никогда не был в той части дома.Священник спросил, что я видел после смерти. Но ведь я же так и не умер по-настоящему, я просто проснулся за обеденным столом.Получается, во сне я пережил свою смерть, а затем проснулся, чтобы спасти себе жизнь. –Однажды мы с мамой ехали по шоссе домой, а рядом с нами на переулке стоял грузовик. Внезапно он свернул на нашу полосу. К счастью, мама смогла уехать с дороги до того, как произошел удар, но после я стал чувствовать себя очень странно. Вся правая сторона моего лица стала горячей и липкой, я почувствовал вкус крови и очень резкий запах бензина. Потом у меня сильно заболели голова и правая рука, я перестал чувствовать ноги. Как только боль начала усиливаться, она резко прошла, сменившись холодным жутким ознобом. Я рассказал об этом своей маме, но она не смогла найти объяснения. Думаю, я почувствовал боль в какой-то параллельной вселенной, где маме не удалось избежать аварии. –Это произошло лет 7-8 назад. Однажды ночью мы с мужем лежали в постели и смотрели телевизор. Краем глаза в дверях нашей спальни я заметила ребенка. Будучи уверенной, что это наш единственный сын, я похлопала мужа и сказала: «Смотри, кажется, Коннор хочет нас напугать!». Муж повернулся, и мы оба наблюдали за тем, как ребенок вошел в нашу комнату.Не могу объяснить, это был очень странный момент: мы молча смотрели на сына, не сразу сообразив, что этот ребенок был чужим! Он неуклюже проковылял к нашей кровати, слегка запрокинув голову, его кудри подпрыгивали, подгузник шуршал при движении… Затем он опустил голову (будто присев), а когда мы встали, чтобы не потерять его из виду, – его и след простыл.Я взглянула на Криса, моего мужа, и спросила: «Мы что, только что видели привидение?». И почти сразу добавила: «Хотя кто знает, может, у нас будет еще один малыш и он будет кудрявым». Потом мы рассмеялись, ведь в то время даже не пытались завести еще одного ребенка. Зачарованные, мы пошли навестить нашего сына, который мирно и крепко спал в своей кроватке. А через несколько месяцев оказалось, что я беременна (вот так сюрприз!).Время летит слишком быстро – нашему Лиаму уже 2 годика. Он неуклюже бродит по нашей спальне, слегка приподняв голову, его кудряшки весело подпрыгивают в воздухе. Тут меня будто окатило ледяной водой… это был тот самый ребенок, который приходил к нам в гости! У меня нет никаких сомнений!Вдобавок ко всему всякий раз, когда Лиам ночевал в другом месте (например, с моими родителями), он являлся ко мне во сне... Например, однажды он пришел и просто мне улыбнулся. Он был в маленькой красной рубашке, а его волосы были коротко острижены (хотя, когда мы его оставляли, они были длинными). На следующий день я пошла забрать детей от мамы, и что я увидела? Ко мне вышел коротко стриженый Лиам в маленькой красной рубашке.Вот такой вот глюк в матрице. Один из многих, но самый яркий. Думаю, наш сын путешествует астрально – так он виделся с нами еще до своего рождения. Я узнаю эти кудри где угодно. Тот факт, что мой муж был свидетелем этого вместе со мной, делает ситуацию еще более странной, но не менее захватывающей. –Я работаю в столярной компании. Однажды я доставлял груз на строительную площадку, которая находилась примерно в часе езды от работы, и каждый раз, когда я выходил из здания, я проигрывал видео компиляции Reddit через наушники.С момента начала видео прошло 8 минут – я стоял на красном цвете в центре города с не очень приятным чувством дежавю. Видео начало буферизоваться. Я подумал, что это странно – с Интернетом все было в порядке, – но я решил подождать. Индикатор стал зеленым, и видео воспроизвелось ровно настолько, чтобы произнести слово «подождите». Снова буферизация. Я ничего не понял: дорога была чистой. Тем не менее я решил прислушаться: неспешно посмотрел налево, затем – направо, а там из ниоткуда появился массивный автомобиль, который проехал на красный на полной скорости.Если бы я не сделал эту паузу, водитель лишился бы кабины, а я превратился бы в лепешку. Я определенно задумался о том, что каждый из нас смертен. –Моя мама умерла 13 лет назад. 4 года назад отец отправился в Аризону со своей девушкой. Он сказал, что смотрел телевизор и в этот момент в отеле зазвонил телефон. Он ответил, а на другом конце провода был голос моей мамы. «Я в порядке», – произнес голос. Затем связь испортилась, и голос вновь сказал: «Передайте ХИТЕР (то есть мне), что я в порядке». Папа сразу же позвонил мне, хотя было поздно. Он плакал. Он не верит в сверхъестественное, но до сих пор не может объяснить этот звонок. –Три дня назад я разговаривал с отцом, и он рассказывал мне о своей университетской жизни. Мой папа родился в бедной семье, у него было очень тяжелое детство, и ходил он в худшую школу в нашем городе. Когда пришло время поступать в университет, дедушка скончался, оставив отца за главного – того, кто должен был заботиться об остальной части семьи, поскольку был старшим. Он ошибся и принял серьезное решение из-за неправильных советов людей и поделился, что до сих пор об этом жалеет. Университетские курсы велись на английском (наш второй язык), которого папа не знал. Он сказал мне, что это были самые мрачные времена в его жизни, он хотел сбежать и даже думал покончить с собой. Совсем недавно, в возрасте 55 лет, он получил степень магистра в области английской литературы и сказал мне, что не знал, что это когда-нибудь станет возможным.На следующее утро отцу пришлось поехать в родной город: там жили его дальние родственники, которые испытывали финансовые трудности, а папа (добрая душа) хотел им помочь. Город находился в 3 часах езды. Обычно он пользовался общественным транспортом, но в этот раз поехал своим ходом. Мама не на шутку разволновалась, поэтому мы решили звонить ему каждый час. Когда я позвонила, он сказал мне подождать и припарковался в соседнем ресторане, который походил на контрольно-пропускной пункт для грузовиков. Не знаю, что на меня нашло, но я начала плакать и говорить ему, как им горжусь. Я говорила и говорила, продолжая убеждать его, что он не какой-то неполноценный, потому что это не так. Он был замечательным отцом и отличным человеком, на которого можно было равняться.В ответ папа тоже начал плакать и сказал мне, что поговорит со мной, когда вернется. Что ж, он вернулся, просто обнял меня и рассказал, как 30 лет назад он был в том же городе в гостях у тех же родственников и сидел в автобусе, который остановился на заправочной станции. Там он позвонил своей маме, но на другом конце голоса услышал мой голос. Я говорила ему то же самое, что сказала вчера. В тот день он так и не позвонил своей маме (моей бабушке), а просто стоял и плакал. По его словам, мой голос дал ему силы продолжать борьбу. Вчера он понял, чей именно это был голос.Теперь родители воспринимают это как знак, который был послан Богом и который помог отцу в момент, когда он был уверен, что рядом с ним никого нет. –Мой отец каждый день пил из одной и той же черной чашки. Однажды он налил воду в другую, белую чашку. Я спросил его, почему он решил сменить кружку, на что он ответил, что всегда ей пользовался. Не поверите: я провел опрос среди других членов семьи, и все они сказали то же самое. ­Это произошло прошлой ночью. Я работаю в сети АЗС. Мы находимся за пределами большого пригорода – нельзя сказать, что в глуши: напротив, редко бывает, чтобы к нам не заглядывали несколько часов подряд.Было слегка за полночь: учитывая обстановку в США, в такое время были открыты заправки и некоторые бары, так что вечер проходил очень медленно.Я был единственным в магазине, когда к нему подъехала машина – у нее были двусторонние шины, а сам автомобиль был вполне стандартной четырехдверкой. Я не очень разбираюсь в марках, но знаю точно: машина была чуть лучше автомобиля высшего среднего класса, которому было всего несколько лет.Из машины вышла женщина и подошла к нашей двери – на лице читалось изумление. Выглядела она так, будто только что увидела призрак. Она шла, потом как бы замерла у двери на секунду, вглядываясь внутрь, прежде чем войти. Она ничего не искала, не делала покупки, а просто стояла. Казалось, это продолжалось целую вечность.Опять же, бары были открыты, поэтому я подумал, что, возможно, она немного пьяна или у нее была тяжелая ночь. Поэтому я сказал: «Добро пожаловать на заправочную станцию, дайте знать, если вам понадобится помощь». Наконец она меня заметила и сходу задала самый странный вопрос, который мне когда-либо задавали на работе: «Вы что, можете меня видеть?».«Да», – ответил я. А что тут еще скажешь? Внезапно она расплакалась прямо посреди моего магазина, поэтому я вышел из-за прилавка, чтобы посмотреть, что случилось. Я взял мобильник на случай, если мне понадобится позвонить в полицию или что-нибудь для нее сделать.Я попросил ее присесть, дал бутылку воды, и после того, как она немного перевела дыхание, она сказала: «Я думала, что умерла». Я снова подумал, что, может быть, она в чем-то замешана, но это была женщина средних лет, которая выглядела как обычная домохозяйка из пригорода. У нас очень скучный городок – даже нет наркоманов, которых можно найти ближе к крупным городам.Она поинтересовалась, может ли позвонить своему мужу, чтобы он ее забрал. У нее был свой телефон – она сделала звонок, особо ничего не объясняя, лишь сказав, где она, и попросив ее забрать. В конце концов после нескольких минут молчания она начала свой рассказ: «Я возвращалась домой с ужина с коллегами, и, когда пересекала перекресток, в меня врезался грузовик, который проехал на красный. Она сказала, что ясно помнит, как ее машина врезалась в столб, взлетела в воздух, а потом пустота.Я попытался успокоить ее, дав понять, что ее машина стоит на улице и выглядит абсолютно нормально, но она уверяла, что потеряла сознание, потом проснулась в машине скорой помощи на долю секунды, снова впала в беспамятство, а затем очнулась в своем авто – на перекрестке, ожидая смены красного цвета.Все это так ее напугало, что она подъехала к ближайшему открытому месту, чтобы просто выйти из машины. В конце концов за ней приехал муж. Он спросил, знаю ли я, что случилось, и, хотя она, вроде как, объяснила мне, я просто пожал плечами, потому что я и правда не знал, что происходит. Она нехотя села на пассажирское сиденье машины, и они уехали домой.Я дорабатывал смену, пытаясь осмыслить, чего именно я стал свидетелем. –Я немного в шоке. У меня была очень хорошая подруга, которая мастерила небольшие украшения, и у меня даже было несколько экземпляров. Больше 8 лет назад я купила у нее серьги, но надела их всего пару раз, потому что потеряла одну.Я всегда говорила ей, что нужно сделать замену, но, к сожалению, она сильно заболела и быстро умерла от рака, так что у нее больше не было возможностей для творчества.Я хранила ту самую единственную сережку в маленькой коробочке с другими безделушками. На днях я собирала вещи (переезжаю) и открыла эту коробочку. Что я увидела? В ней лежали обе сережки, и я не могу объяснить, как и почему.Возможно, я потеряла сережку в другой вселенной? –Я уронил телефон на кухне и попытался поднять его с пола, но его там не было. Я слышал, как он упал на пол, но не мог его найти! Это произошло посреди комнаты, и он никак не мог отлететь больше чем на метр! Я проверил все, обошел весь дом, но его нигде не было. Мама позвонила на мой телефон и сказала, что он отключен. Я проверил Локатор, но приложение показало, что не может найти мой телефон, потому что он не издает сигнал. Это было 4 года назад, и мы до сих пор его не нашли. Будто он провалился сквозь пол!Недавно мой муж работал в ночную смену, чтобы помочь нашей семье финансово оправиться после карантина. Он вышел из дома около 20:15. Наша дочь, 11 лет, и я решили устроить ночь кино. Около 11 часов вечера я услышала звон ключей на заднем дворе и звуки, которые издает мой муж, когда приходит домой. Я прокралась на кухню, чтобы убедиться, что это он, – так оно и было. Он сказал мне, что ему нужно взять компрессионный наколенник. Он прошел по коридору, поздоровался с нашей дочерью, пересек гостиную и поднялся наверх. Затем спустился, поцеловал меня и снова ушел.Мы закончили смотреть фильм и легли спать. Утром, когда он вернулся домой, я пошутила, не забыл ли он свой наколенник. Он был искренне сбит с толку моими воспоминаниями о прошлой ночи. Дочь подтвердила все, что я сказала, и он все еще не понимал, что происходит. Я включила записи с камеры слежения, чтобы показать ему, как быстро он зашел. Но на карте не было никаких записей той ночи, а также всех ночей, когда он работал в ночную смену.И дочь, и я – мы обе слышали его, видели его, а я даже прикоснулась к нему! Но оказалось, что его не было дома. В ту ночь не было ничего необычного. Серьезно, мы понятия не имеем, что произошло. –Около 30 секунд назад я сидел на диване, когда моя собака прошла мимо, чтобы сесть на свою лежанку. Прошлой ночью в ее горле застряло что-то маленькое – кажется, скорлупа от попкорна, – поэтому я обратил внимание на ее дыхание, чтобы убедиться, что все в порядке.Несколько минут она дышала нормально, а затем началось то, что напоминало легкий храп. Для нее это вполне нормально (в зависимости от того, в каком положении она лежит), поэтому я не стал подходить к ней и лишний раз проверять. Это продолжалось около 5 минут, пока я не услышал самый отвратительный (и, насколько я теперь понимаю, ужасающий) звук храпа / кашля / хрипа. Я подошел к ней, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и в тот самый момент, когда я посмотрел на ее лежанку, звук прекратился – никакой собаки не было.Уже минут 30 она была на улице с моими родителями. Невозможно выйти из комнаты, не пройдя мимо меня. Я не знаю, чью собаку я видел и почему она издавала такие звуки, но я собираюсь провести остатки дня на улице и вызвать экзорциста. –Это был 2011 год. Я учился в медицинском колледже, а мой брат – в инженерном в том же городе. Он младше меня на 3 года. Однажды я попросил его приехать в мое общежитие, так как у него был выходной (а он очень скучал по родным). Мы болтали и ели, пока он внезапно не спросил меня о девушке.Брат: Ты помнишь Кейт? (по понятным причинам я изменил имя)Я: Кого??Брат: Кажется, ты и правда ее забыл. Это хорошо.Я (явно сбитый с толку): О какой девушке ты говоришь?Брат (все еще игриво): Не прикидывайся. Ты точно знаешь, о ком я. Можешь не отвечать, если тебе все еще больно. Зря я поднял эту тему.Я (подумав, что он шутит, и решив подыграть): Ах, да, я помню. Она уже в прошлом. Это было тяжело. Я больше с ней не общаюсь.Брат: Не похоже, что ты можешь поддерживать с ней общение.Я (пытаясь подыграть): Конечно, не могу. Она, наверное, уже замужем.Брат (явно сбитый с толку): О какой Кейт ты говоришь?Я: Именно о той Кейт, о которой говоришь ты.Брат: Тогда перестань.Я: Ладно.Примерно через 30 минут после обеда.Брат: Ты правда не помнишь ее? Кейт?Я (который устал от этой дурацкой игры): Братан, перестань, это уже не смешно. Я устал.Брат: Ты о чем, какая игра?Я: Я правда не знаю никакой Кейт. Кто это?Брат: Забудь.А потом он уехал. Через несколько дней я спросил маму о Кейт, и она очень расстроилась, когда услышала мой вопрос. Оказалось, Кейт была моей девушкой, когда я учился в школе. А еще хорошо дружила с моим братом. Несколько лет назад она погибла в автокатастрофе.Я был ошеломлен. Я не помню ни ее имени, ни лица, ничего. Она полностью стерлась из моей памяти. Я не на шутку разволновался и вернулся домой, где мама показала мне фотографию, на которой был я, Кейт и мой брат. А я ее даже не помню!Я слышал об избирательной амнезии при ПТСР. Но воспоминания можно вызвать наводящими вопросами. А я так ее и не вспомнил! По словам семьи, мы были очень близки. Естественно, я не стал спрашивать о ней ее родных или общих знакомых, потому что это было бы очень бесчувственным. –Вы слышали теорию, когда люди умирают в одной временной шкале, то перерождаются в другой? Думаю, такое случилось и со мной.В начале июля этого года моя семья (папа – 45 лет, мама – 54, я – 19, брат –16 и сестра – 13) собиралась в поездку в Монтану, чтобы навестить бабушек и дедушек. Перед поездкой у меня возникло очень плохое предчувствие: в моей голове постоянно всплывали картинки автомобильных аварий, и я была уверена, что мы попадем в одну из них, если поедем.Конечно, родители сослались на мою излишнюю тревожность, но еще никогда в жизни я не чувствовала себя настолько уверенной. Сесть в машину было чем-то вроде подписания смертного приговора. Итак, ехать около 6 часов. Я сразу начинаю думать, что веду себя нелепо, и меня накрывает волна спокойствия. И в этот момент происходит нечто странное: папа проезжает по подземному переходу, и начинается действие в замедленной съемке. Все это длилось минуты 4. Мои родители шутили, но их лица двигались очень медленно. Еще мгновение – и свет в машине начал меняться. Это было страшно, потому что я думала, что сошла с ума. А потом все резко вернулось на свои места.Я закрыла глаза и попыталась переосмыслить последние несколько минут, а когда открыла, то вспомнила: я видела кровь, нашу машину и еще один микроавтобус в руинах на обочине шоссе сразу за переходом, а также искалеченные тела. Я вспомнила ощущения, которых не должна была знать: вид разбрызганного мозгового вещества, запах чего-то горящего, отсутствие дыхания. Но ведь этого никогда не было?! Тем не менее я помню, что машина впереди нас сменила полосу движения, хотя впереди ехал грузовик – я помню, как он въехал в нас сбоку.У меня не было психозов, и я никогда не попадала в автоаварии. Это не было посттравматическим стрессовым расстройством, до этого я никогда не боялась ездить на машине. Возможно, я могла бы просто закрыть глаза на эту ситуацию, но я все еще вспоминаю об этом, когда сажусь за руль. Это сделало меня более осторожным водителем. Я не знаю, что случилось – это была максимально странная ситуация. В тот момент у меня было четкое ощущение, что я в каком-то смысле умерла. –В начале декабря 2015 года мать моего бывшего парня скончалась дома после операции и других проблем, связанных со здоровьем ее сердца (она родилась с редким заболеванием). К сожалению, у нее произошла остановка сердца, и мы не смогли ее спасти, так что это событие само по себе было чрезвычайно травматичным и неожиданным.Пару ночей спустя мы решили навестить друзей, которые хотели выразить свои соболезнования моему бывшему – все очень любили его маму. Мы сидели в гостиной друзей и смотрели телевизор. Одна подруга шутила, а я снимала видео в Snapchat, и отлично помню, как в кадре была Эми. Я сохранила видео, но когда посмотрела в экран – что-то было не так. Вместо Эми было зернистое видео с фоном, который, казалось, находился где-то снаружи (на 100000% не в гостиной), а на экране была мама бывшего.Она сказала что-то вроде: «Я в порядке, детка. Я в полном порядке» – несколько друзей видели ее на моем телефоне, прежде чем она исчезла. Она выглядела молодой и энергичной и широко улыбалась. Кто-то бросил мой телефон другому другу через диван, чтобы он посмотрел, но видео исчезло. Когда мы взглянули на исходное видео, никакой мамы там не было. В ролике вновь была Эми – точно такая же, как я видела ее во время записи. –Я (26) и моя девушка (25) живем в квартире два с половиной года. Все было нормально, пока не начался карантин – тогда я начал замечать странности.Например, последние три недели моя подруга добавляет сахар в утренний кофе, хотя на протяжении всех наших отношений она резко выступала против этого. Это может показаться мелочью, но она всегда жаловалась на то, что я не знаю, что такое настоящий кофе, так как кладу в него много сахара. В первый же день, когда я увидел, как она пьет кофе с сахаром, я спросил ее, зачем она это делает, а она лишь посмотрела на меня в недоумении и сказала что-то вроде: «О чем ты говоришь? Я всегда это делала». На мгновение я почувствовал себя немного растерянным, затем мы сменили тему, и я забыл об этом до следующего утра, когда она сделала то же самое.Самое странное произошло на днях: днем я работал дома (я аспирант на факультете информатики), когда моя подруга спросила, что произошло с парнем, о котором я никогда раньше не слышал. Я поинтересовался, о ком она говорит, на что получил ответ: «Это тот коллега, о котором ты всегда рассказываешь. Из твоей компании». Я замер и попросил ее повторить, и она повторила то же самое снова и снова. Затем я сказал ей, что я не работаю ни в одной компании и никогда не работал, так как я получил докторскую степень сразу после получения степени магистра. В этот момент она замерла, и мы несколько минут молча смотрели друг другу в глаза, совершенно потрясенные и сбитые с толку. Затем она спросила меня, что происходит, и я напомнил ей о кофе. В этот момент она заплакала и спросила, что с нами не так.Ни у нее, ни у меня, ни у кого-либо в наших семьях никогда не было проблем с психикой. Мы не знаем, что с этим делать. Что с нами не так? –Я живу в очень маленьком городке. Однажды я закончила покупать продукты и запрыгнула в машину, чтобы поехать домой. Когда я подъехала к концу подъездной дорожки магазина, включив поворотник, чтобы выехать на главную, я увидела, что в мою сторону ехал большой белый пикап Chevy, который нужно было пропустить. Он напомнил мне пикап моего мужа – только более старый и ржавый по краям. У мужа даже такая же черная эмблема и большой железный поперечный бампер. Когда пикап проехал мимо, у меня чуть не отвалилась челюсть: на меня пристально смотрел мужчина – копия мужа, но с длинной седой бородой и седыми волосами вокруг ушей. Я быстро собралась с силами и поехала за пикапом. Водитель все еще смотрел на меня в зеркало. При первой же возможности он надавил на газ – я попыталась догнать его, чтобы посмотреть, в каком направлении он двинулся. Мне показалось, что пикап ехал по направлению к моей дороге, но я так и не поняла, свернул он или нет.Я знаю, что это немного безумие, но я не могла не почувствовать полную связь с мужем, когда увидела его отражение в боковом зеркале. Каждый раз, когда я об этом думаю, у меня мурашки по коже: он как будто знал, что я – это я и что ему нужно было выбраться отсюда, прежде чем я смогу за ним проследить. Я вернулась домой: муж работал в своей деревянной мастерской. Я рассказала ему о ситуации, а он лишь усмехнулся и спросил, достаточно ли горячо он выглядит в старости. –Вокруг меня всегда творилась какая-то дичь, поэтому у меня есть сразу несколько историй о старом доме моего отца, который, кажется, населен привидениями. Еще ко мне дважды приходил мой погибший лучший друг, что было приятно.Итак, этим вечером мой муж (42) и я (30) находились наверху, разбирая белье, когда его дочь (17) позвала нас спуститься вниз, потому что ужин был готов.Я спускалась по лестнице, мой муж шел прямо за мной, буквально в двух шагах от меня. Пока мы шли, он делал свое обычное дело – щекотал мне затылок. Нижняя часть нашей лестницы деревянная, поэтому можно услышать, когда на нее кто-то наступает. Когда мы добрались до низа, мои ноги, как обычно, коснулись пола. Я повернулась, чтобы спросить о чем-то мужа, но его там не было.На секунду я замерла, посмотрела вверх на лестницу и увидела его. Его трясло, он был бледный как полотно. Я спросила, что, черт возьми, только что произошло, а он ответил: «Я не знаю, не знаю! Я шел позади тебя и уже собирался наступить на пол, но следующий шаг вернул меня обратно наверх!»Мы были очень напуганы. Мы ничего не сказали его дочке, потому что она скептически относится к этой чепухе. Я пытаюсь набраться смелости и оставить свой ноутбук для записи звука на ночь, потому что в доме определенно происходит что-то странное. –Итак, это произошло два дня назад. Я сидел дома из-за карантина и, по моему мнению, спал.Когда я проснулся, мама смотрела на меня с очень шокированным и встревоженным выражением лица и слезами на глазах. Она спросила меня, где, черт возьми, я был. Я удивился и ответил, что спал прямо здесь, в своей постели. Она не поверила мне: по ее словам, она проверяла, но меня там не было.Оказалось, вся моя семья проснулась утром, а я не пришел на завтрак, поэтому папа зашел в мою комнату и увидел одеяло и подушку (я сплю с одеялом на лице). Потом пришла мама, чтобы меня разбудить. Но когда она подняла одеяло – никого не было. Она запаниковала и рассказала об этом моему отцу. Они обыскали весь дом и даже пытались позвонить мне, но ничего не помогло. Они спросили соседей, быть может, они видели, как я ухожу, но и те не смогли ничем помочь. Моя мама очень испугалась, и родители позвонили в полицию. А когда мой отец пошел подавать заявление, я проснулся.Мы позвонили отцу и сказали, что я вернулся. Он, конечно, потребовал объяснений, но я не мог их дать. –Предыстория (это важно): в сентябре прошлого года я месяцев 9 планировал переехать в Калифорнию. Планы потерпели крах по финансовым причинам, и на моем пути открылись другие возможности.Этот случай произошел на работе, когда я закрывал смену и был совершенно один. Зашел покупатель, ему было примерно за 60 (мне 21). Я бы не сказал, что он был моей копией, но одет был точно так же, как я. Он сказал: «Боже, мне срочно нужна доза кофеина! Я знаю, что уже поздно, но я пью его с детства каждый день!». Я не удержался и ответил: «Я тоже! Я начал пить кофе в 8». Мужчина начал говорить о том, что ему очень нравится музыка, которая играла в магазине и т.п. А затем совершенно неожиданно он сказал: «Так ты все еще не переехал в Калифорнию?»Чтобы вы понимали: я вообще не говорил с ним о Калифорнии! Более того, я никогда не встречал этого человека, не знаю, кто он такой и как он об этом узнал. О моих планах на Калифорнию не знал никто, кроме родственников. Я отдал ему напиток, и когда он вышел, он сказал: «Ты уедешь. Может, не сейчас, но тебе там понравится». Он вышел, и больше я его не видел. Я спросил своих родителей и всех, кто знал о моих планах, рассказывали ли они о них кому-нибудь. Все ответили «нет». Я до сих пор нахожусь в неком трепете. –У меня ужасное зрение – без очков и линз я не вижу ничего даже на расстоянии полметра. Вчера мама и брат заехали за мной, чтобы довезти меня до работы. Я немного опаздывала, поэтому у меня не было времени вставить линзы и нанести мейк, так что я собиралась в дороге.Пока мама вела машину, я сидела на пассажирском сиденье с опущенным зеркалом. На минуту я сняла очки, чтобы нанести тени для век, обернулась на брата, который задал какой-то вопрос, закончила краситься и закрыла зеркало.Некоторое время я смотрела в окно на поля недалеко от дороги и думала, как они красивы, как вдруг осознала, что я не надела очки и они лежат на приборной панели. Как только я это поняла, идеально четкая картинка снова стала размытой. Как будто я сбросила настройки зрения. Я так удивилась, что даже крикнула: «Черт возьми!».Мой крик испугал маму и брата, поэтому я рассказала им, что только что произошло. Они мне поверили, но так и не смогли найти рациональную причину. Эх, если есть какой-то секрет волшебной фиксации зрения, на который я случайно наткнулась, то я бы хотела найти его снова! –Это случилось совсем недавно, и мое сердце все еще бьется как сумасшедшее. Я лежала на диване, листая *******, когда услышала, как мой кот спрыгнул с кровати. Обычно после сна он бежит на улицу, поэтому я взглянула на него и спросила: «Хочешь на улицу, дружок?» своим надоедливым кошачьим голосом. Он просто смотрел на меня, не отвечая – как любой нормальный кот. Я уже хотела выпустить его, но на секунду отвлеклась на телефон. И вот тогда-то меня осенило: я уже выпускала его на улицу несколько часов назад! Я повернула голову, чтобы вновь посмотреть на кота, но его там не было.Я подошла к входной двери, и да, он был снаружи! Он зашел внутрь, когда я открыла дверь. Понятия не имею, что это было. –Это произошло несколько дней назад. Мы с мужем были дома, никто из нас не был в состоянии алкогольного опьянения и т.д. Был обычный вечер. Для справки: я ростом 176 см, а мой муж – 173, мы вместе уже много лет и очень хорошо знаем, как выглядит каждый из нас. Я пошла на кухню, чтобы сделать бутерброд, и что-то пошло не так. Я не знала, что именно, пока мой муж не спросил, не стала ли я выше, чем обычно. Я была босиком, но в то же время перед моими глазами открывался вид, будто я стою на цыпочках: я могла видеть верх холодильника, а мои бедра находились над кухонной столешницей. Я повернулась к мужу, и он показался мне намного ниже: обычно наши глаза находятся почти на одном уровне, но в это мгновение они казались намного ниже моих. Он сказал, что почувствовал, будто его рост не изменился. Изменился лишь мой.Понятно, что мы оба перепугались до чертиков и еще долго бродили по квартире, пытаясь понять, что происходит. Внезапно все снова стало как прежде, и я вернулась на кухню. Больше я не могла видеть верх холодильника, а кухонная столешница сравнялась с моими бедрами. Вернулись и глаза мужа – теперь мы оба смотрели друга на друга, как раньше.Я, конечно, слышала о синдроме Алисы в стране чудес и раньше, но чтобы его мог видеть кто-то еще… это кажется невозможным. –Однажды мы с парнем ездили к его родителям в город, в котором я никогда не была. Мы сидели на кухне и разговаривали, а потом его мать попросила меня принести ей ножницы. Я встала, подошла к шкафу в комнате гостей, открыла второй ящик и достала их. Я ведь не могла знать, где они лежали! –Это всего лишь мелочь, но она все еще меня волнует, ведь я не могу придумать никакого объяснения!Я играла со своей собакой в ​​гостиной. В один момент я бросила мяч. Собака схватила его и бросила мне на ногу, терпеливо ожидая, пока я наклонюсь, чтобы его поднять. Я наклонилась, моргнула, а мяч исчез.Я заглянула под диван, прикинув, что, возможно, собака закинула его туда или я случайно пнула его ногой, но мяча нигде не было! А собака все еще смотрела на то место, куда она его уронила, и когда он исчез, она выглядела такой же смущенной, как и я.Я обыскала всю комнату (которая была не очень большой) и в конце концов нашла мяч в противоположной стороне прямо посередине. В то время у нас был только один мяч, поэтому мы не могли спутать его с другим.Я так и не нашла никакого разумного объяснения. А собака была просто рада, что ей вернули игрушку. –Краткое предисловие: все мы были абсолютно трезвыми.Итак, летом мы с друзьями ездили в путешествие на озеро Пауэлл. Там было очень красиво: мы плыли на лодке по каньонам, продвигаясь все дальше и дальше.В какой-то момент я подумал про себя что-то вроде: «Черт возьми, это место такое красивое, что кажется нереальным». И как только я начал говорить, что крутилось в моей голове, друг обернулся и произнес: «Чувак, у меня такое чувство, будто мы в кино, а все вокруг – реквизит из фильма, так нереально это выглядит». Я сказал: «Что ты только что сказал? Не поверишь: я подумал точно так же!».Мы оба были поражены, но дальше ситуация стала еще более странной. Мы сидели на корме лодки и смотрели на наших друзей, которые стояли, пока лодка медленно плыла по каньонам. И когда я наблюдал, как они любуются пейзажем, у меня будто включилось альтернативное восприятие реальности. Друзья внезапно стали похожими на богов или неких ангельских существ, которые изучали «землю» и наслаждались моментом.Друг вновь повернулся ко мне и сказал: «Чувак, посмотри на наших друзей, они такие красивые и живые… Они похожи на ангелов!». Я знал, что в этот момент мы оба переживали одни и те же чувства.Лучший способ описать то, что мы видели, – будто мы погрузились в видеоигру и наслаждались тем, что создали. Это очень сложно описать. Если вы смотрели «Бегущего в лабиринте», вы знаете, что участники забывали обо всем, кроме своего имени, прежде чем войти внутрь. Было точно так же! Реальность решила нас подразнить и чуть-чуть отстраниться – тогда-то мы и увидели наших друзей и землю такой, какой она могла бы быть на самом деле. Всего лишь на короткий момент времени.Однажды я слышал историю о человеке, который испытал нечто подобное: он также «подключался» к этой внешней реальности, будучи абсолютно трезвым. Он выдвинул теорию о том, что человеческое сознание и наш мозг могут действовать как игла, находящая дорожку на виниловой пластинке. Как только мы настроим его должным образом и окажемся на нужной дорожке, мы сможем воспроизводить музыку или, другими словами, начнем испытывать некоторые увлекательные вещи. –Должно быть, это самая странная вещь, которая когда-либо со мной случалась. Это произошло несколько месяцев назад, и постоянно всплывает у меня в голове, потому что у меня много проблем со здоровьем.В прошлом году мой папа ушел из жизни, поэтому мы часто посещаем кладбище, где расположены могилы разных членов семьи. Это мусульманское кладбище, поэтому на надгробиях есть не только имя усопшего, но и имя его отца и другие детали.Так вот, когда мы были на кладбище, я заметил перед могилой моего дяди еще одно надгробие – на нем было написано мое имя. А мое имя пишется немного иначе, чем обычно. Но на том надгробии оно было в точности, как в моем документе. А еще там стояла такая же дата рождения, как и у меня.На этом странности не закончились: мой отец (имя которого тоже пишется необычно) родом из маленькой деревни в Кашмире. На том надгробии тоже было указано имя отца – имя моего отца с его необычным написанием. Напомню: мой папа из деревни. Угадайте, откуда был родом отец незнакомца? Да, из той же деревни!Это действительно меня сбило с толку: я знаю людей из той деревни, поэтому связался с ними, чтобы узнать, слышал ли кто-нибудь об этом человеке, но оказалось, что нет. –Я сама создала сбой в матрице. Однажды я припарковалась перед магазином, купила 6 бутылок воды и пошла на вторую кассу, чтобы расплатиться наличными.Через полчаса я вспомнила, что в ближайшее время не выйду из дома, поэтому решила купить еще больше воды. Все произошло в том же порядке: я припарковалась на том же месте, вошла в магазин, купила 6 бутылок воды и расплатилась на второй кассе. Более того, я расплатилась такими же купюрами, как и в прошлый раз. Девушка-кассир посмотрела на меня с некоторым ужасом и замешательством, но не заметила моей улыбки под маской. –Пока я ел сырные палочки, я услышал скрип кухонного пола, но не услышал, чтобы кто-то двигался. Я продолжил есть, а несколько мгновений спустя сбоку от стола появилась моя собака, которая выпрашивала еду. Дело в том, что она умерла 6 лет назад. Мы звали ее «Бочонком» (из-за ее веса и формы), и каждое Рождество я дарил ей немного человеческой еды в качестве маленького подарка.Думаю, она приходила на Рождество. Я до сих пор в шоке, потому что видение было слишком четким и ярким. Но я очень счастлив! –Это самая странная ситуация в моей жизни. Я просматривал свои фотографии и удалял некоторые из них, чтобы освободить место на телефоне, и время от времени натыкался на свое фото в рубашке. Затем я подумал: «Крутая рубашка, что с ней случилось?»Совершенно исключено, что я оставил ее где-нибудь в общественном месте и забыл забрать домой: обычно такое случается только с футболками и лонгсливами. Я не припомню ни одного момента, когда я публично снимал рубашку, забыв, что я вышел из дома в одежде, и просто пошел домой с голым торсом – это ведь просто смешно! –Автор подборки неизвестен.

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