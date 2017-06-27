30 необъяснимых случаев, которые допускают, что мы живем в Сумеречной зоне
С вами когда-нибудь случалось что-то, что не поддавалось объяснению? Возможно, вас посещало чувство, что вы стали героем «Сумеречной зоны»? А может, в вашей жизни был случай, в правдивость которого было сложно поверить даже самым близким друзьям?
Не переживайте – вы не одиноки: на Reddit даже есть специальное сообщество, посвященное таким историям, под названием «Сбой в матрице». И, кстати, оно очень популярно.
Мы в 1Gai.ru собрали несколько реальных сверхъестественных рассказов пользователей, от которых становится немного не по себе.
1
В общем, это произошло на прошлой неделе… Поздно вечером мне позвонил мой сосед и спросил, могу ли я помочь перенести наверх кровать для его мамы. Якобы она больна и ей плохо спится. Конечно же, я бросился на помощь – мы же в хороших отношениях.
Я приехал к нему – там был его друг священник, который тоже решил помочь. Вместе мы сообразили, как поднять матрас с кровати, чтобы перетащить его наверх по лестнице. Мы закончили и вернулись обратно. Сосед попросил перенести еще и шкаф. Так, заодно. Я не имел ничего против, мы вытащили шкаф из его туристического трейлера и начали поднимать его по парадной лестнице дома.
В этот момент я умер. На парадной лестнице из 11 ступенек. Я держал шкаф в самом низу, примерно на 6-й ступени, когда сосед и его друг выронили шкаф (у него оторвалась ручка), он свалился на меня, а я упал спиной на тротуар.
Я проснулся в своей столовой от телефонного звонка. Жена спросила, не хочу ли я ответить. Это был мой сосед – он спрашивал, смогу ли я помочь перетащить наверх кровать для его мамы...
Я пошел к нему и снова встретился с его другом-священником, будто сделал это впервые. Я сказал, что могу помочь перетащить кровать, но не буду нести шкаф. Сосед спросил: «Как ты узнал о шкафе?». Тут-то я и рассказал им, что, кажется, только что умер.
Следующий час я провел за разговором со священником – у него было слишком много вопросов. Мой сосед не верил, пока я в подробностях не описал спальню наверху, вплоть до металлического каркаса кровати и замысловатого изголовья, прислоненного к стене. А я никогда не был в той части дома.
Священник спросил, что я видел после смерти. Но ведь я же так и не умер по-настоящему, я просто проснулся за обеденным столом.
Получается, во сне я пережил свою смерть, а затем проснулся, чтобы спасти себе жизнь. – liquidgold83
2
Однажды мы с мамой ехали по шоссе домой, а рядом с нами на переулке стоял грузовик. Внезапно он свернул на нашу полосу. К счастью, мама смогла уехать с дороги до того, как произошел удар, но после я стал чувствовать себя очень странно. Вся правая сторона моего лица стала горячей и липкой, я почувствовал вкус крови и очень резкий запах бензина. Потом у меня сильно заболели голова и правая рука, я перестал чувствовать ноги. Как только боль начала усиливаться, она резко прошла, сменившись холодным жутким ознобом. Я рассказал об этом своей маме, но она не смогла найти объяснения. Думаю, я почувствовал боль в какой-то параллельной вселенной, где маме не удалось избежать аварии. – ProtectorKDraco
3
Это произошло лет 7-8 назад. Однажды ночью мы с мужем лежали в постели и смотрели телевизор. Краем глаза в дверях нашей спальни я заметила ребенка. Будучи уверенной, что это наш единственный сын, я похлопала мужа и сказала: «Смотри, кажется, Коннор хочет нас напугать!». Муж повернулся, и мы оба наблюдали за тем, как ребенок вошел в нашу комнату.
Не могу объяснить, это был очень странный момент: мы молча смотрели на сына, не сразу сообразив, что этот ребенок был чужим! Он неуклюже проковылял к нашей кровати, слегка запрокинув голову, его кудри подпрыгивали, подгузник шуршал при движении… Затем он опустил голову (будто присев), а когда мы встали, чтобы не потерять его из виду, – его и след простыл.
Я взглянула на Криса, моего мужа, и спросила: «Мы что, только что видели привидение?». И почти сразу добавила: «Хотя кто знает, может, у нас будет еще один малыш и он будет кудрявым». Потом мы рассмеялись, ведь в то время даже не пытались завести еще одного ребенка. Зачарованные, мы пошли навестить нашего сына, который мирно и крепко спал в своей кроватке. А через несколько месяцев оказалось, что я беременна (вот так сюрприз!).
Время летит слишком быстро – нашему Лиаму уже 2 годика. Он неуклюже бродит по нашей спальне, слегка приподняв голову, его кудряшки весело подпрыгивают в воздухе. Тут меня будто окатило ледяной водой… это был тот самый ребенок, который приходил к нам в гости! У меня нет никаких сомнений!
Вдобавок ко всему всякий раз, когда Лиам ночевал в другом месте (например, с моими родителями), он являлся ко мне во сне... Например, однажды он пришел и просто мне улыбнулся. Он был в маленькой красной рубашке, а его волосы были коротко острижены (хотя, когда мы его оставляли, они были длинными). На следующий день я пошла забрать детей от мамы, и что я увидела? Ко мне вышел коротко стриженый Лиам в маленькой красной рубашке.
Вот такой вот глюк в матрице. Один из многих, но самый яркий. Думаю, наш сын путешествует астрально – так он виделся с нами еще до своего рождения. Я узнаю эти кудри где угодно. Тот факт, что мой муж был свидетелем этого вместе со мной, делает ситуацию еще более странной, но не менее захватывающей. – VenusValkyrieJH
4
Я работаю в столярной компании. Однажды я доставлял груз на строительную площадку, которая находилась примерно в часе езды от работы, и каждый раз, когда я выходил из здания, я проигрывал видео компиляции Reddit через наушники.
С момента начала видео прошло 8 минут – я стоял на красном цвете в центре города с не очень приятным чувством дежавю. Видео начало буферизоваться. Я подумал, что это странно – с Интернетом все было в порядке, – но я решил подождать. Индикатор стал зеленым, и видео воспроизвелось ровно настолько, чтобы произнести слово «подождите». Снова буферизация. Я ничего не понял: дорога была чистой. Тем не менее я решил прислушаться: неспешно посмотрел налево, затем – направо, а там из ниоткуда появился массивный автомобиль, который проехал на красный на полной скорости.
Если бы я не сделал эту паузу, водитель лишился бы кабины, а я превратился бы в лепешку. Я определенно задумался о том, что каждый из нас смертен. – morejoethanyouknow
5
Моя мама умерла 13 лет назад. 4 года назад отец отправился в Аризону со своей девушкой. Он сказал, что смотрел телевизор и в этот момент в отеле зазвонил телефон. Он ответил, а на другом конце провода был голос моей мамы. «Я в порядке», – произнес голос. Затем связь испортилась, и голос вновь сказал: «Передайте ХИТЕР (то есть мне), что я в порядке». Папа сразу же позвонил мне, хотя было поздно. Он плакал. Он не верит в сверхъестественное, но до сих пор не может объяснить этот звонок. – Infinitechemistry88
6
Три дня назад я разговаривал с отцом, и он рассказывал мне о своей университетской жизни. Мой папа родился в бедной семье, у него было очень тяжелое детство, и ходил он в худшую школу в нашем городе. Когда пришло время поступать в университет, дедушка скончался, оставив отца за главного – того, кто должен был заботиться об остальной части семьи, поскольку был старшим. Он ошибся и принял серьезное решение из-за неправильных советов людей и поделился, что до сих пор об этом жалеет. Университетские курсы велись на английском (наш второй язык), которого папа не знал. Он сказал мне, что это были самые мрачные времена в его жизни, он хотел сбежать и даже думал покончить с собой. Совсем недавно, в возрасте 55 лет, он получил степень магистра в области английской литературы и сказал мне, что не знал, что это когда-нибудь станет возможным.
На следующее утро отцу пришлось поехать в родной город: там жили его дальние родственники, которые испытывали финансовые трудности, а папа (добрая душа) хотел им помочь. Город находился в 3 часах езды. Обычно он пользовался общественным транспортом, но в этот раз поехал своим ходом. Мама не на шутку разволновалась, поэтому мы решили звонить ему каждый час. Когда я позвонила, он сказал мне подождать и припарковался в соседнем ресторане, который походил на контрольно-пропускной пункт для грузовиков. Не знаю, что на меня нашло, но я начала плакать и говорить ему, как им горжусь. Я говорила и говорила, продолжая убеждать его, что он не какой-то неполноценный, потому что это не так. Он был замечательным отцом и отличным человеком, на которого можно было равняться.
В ответ папа тоже начал плакать и сказал мне, что поговорит со мной, когда вернется. Что ж, он вернулся, просто обнял меня и рассказал, как 30 лет назад он был в том же городе в гостях у тех же родственников и сидел в автобусе, который остановился на заправочной станции. Там он позвонил своей маме, но на другом конце голоса услышал мой голос. Я говорила ему то же самое, что сказала вчера. В тот день он так и не позвонил своей маме (моей бабушке), а просто стоял и плакал. По его словам, мой голос дал ему силы продолжать борьбу. Вчера он понял, чей именно это был голос.
Теперь родители воспринимают это как знак, который был послан Богом и который помог отцу в момент, когда он был уверен, что рядом с ним никого нет. – iselenaii
7
Мой отец каждый день пил из одной и той же черной чашки. Однажды он налил воду в другую, белую чашку. Я спросил его, почему он решил сменить кружку, на что он ответил, что всегда ей пользовался. Не поверите: я провел опрос среди других членов семьи, и все они сказали то же самое.
8
Это произошло прошлой ночью. Я работаю в сети АЗС. Мы находимся за пределами большого пригорода – нельзя сказать, что в глуши: напротив, редко бывает, чтобы к нам не заглядывали несколько часов подряд.
Было слегка за полночь: учитывая обстановку в США, в такое время были открыты заправки и некоторые бары, так что вечер проходил очень медленно.
Я был единственным в магазине, когда к нему подъехала машина – у нее были двусторонние шины, а сам автомобиль был вполне стандартной четырехдверкой. Я не очень разбираюсь в марках, но знаю точно: машина была чуть лучше автомобиля высшего среднего класса, которому было всего несколько лет.
Из машины вышла женщина и подошла к нашей двери – на лице читалось изумление. Выглядела она так, будто только что увидела призрак. Она шла, потом как бы замерла у двери на секунду, вглядываясь внутрь, прежде чем войти. Она ничего не искала, не делала покупки, а просто стояла. Казалось, это продолжалось целую вечность.
Опять же, бары были открыты, поэтому я подумал, что, возможно, она немного пьяна или у нее была тяжелая ночь. Поэтому я сказал: «Добро пожаловать на заправочную станцию, дайте знать, если вам понадобится помощь». Наконец она меня заметила и сходу задала самый странный вопрос, который мне когда-либо задавали на работе: «Вы что, можете меня видеть?».
«Да», – ответил я. А что тут еще скажешь? Внезапно она расплакалась прямо посреди моего магазина, поэтому я вышел из-за прилавка, чтобы посмотреть, что случилось. Я взял мобильник на случай, если мне понадобится позвонить в полицию или что-нибудь для нее сделать.
Я попросил ее присесть, дал бутылку воды, и после того, как она немного перевела дыхание, она сказала: «Я думала, что умерла». Я снова подумал, что, может быть, она в чем-то замешана, но это была женщина средних лет, которая выглядела как обычная домохозяйка из пригорода. У нас очень скучный городок – даже нет наркоманов, которых можно найти ближе к крупным городам.
Она поинтересовалась, может ли позвонить своему мужу, чтобы он ее забрал. У нее был свой телефон – она сделала звонок, особо ничего не объясняя, лишь сказав, где она, и попросив ее забрать. В конце концов после нескольких минут молчания она начала свой рассказ: «Я возвращалась домой с ужина с коллегами, и, когда пересекала перекресток, в меня врезался грузовик, который проехал на красный. Она сказала, что ясно помнит, как ее машина врезалась в столб, взлетела в воздух, а потом пустота.
Я попытался успокоить ее, дав понять, что ее машина стоит на улице и выглядит абсолютно нормально, но она уверяла, что потеряла сознание, потом проснулась в машине скорой помощи на долю секунды, снова впала в беспамятство, а затем очнулась в своем авто – на перекрестке, ожидая смены красного цвета.
Все это так ее напугало, что она подъехала к ближайшему открытому месту, чтобы просто выйти из машины. В конце концов за ней приехал муж. Он спросил, знаю ли я, что случилось, и, хотя она, вроде как, объяснила мне, я просто пожал плечами, потому что я и правда не знал, что происходит. Она нехотя села на пассажирское сиденье машины, и они уехали домой.
Я дорабатывал смену, пытаясь осмыслить, чего именно я стал свидетелем. – TheKarmaDontMatter
9
Я немного в шоке. У меня была очень хорошая подруга, которая мастерила небольшие украшения, и у меня даже было несколько экземпляров. Больше 8 лет назад я купила у нее серьги, но надела их всего пару раз, потому что потеряла одну.
Я всегда говорила ей, что нужно сделать замену, но, к сожалению, она сильно заболела и быстро умерла от рака, так что у нее больше не было возможностей для творчества.
Я хранила ту самую единственную сережку в маленькой коробочке с другими безделушками. На днях я собирала вещи (переезжаю) и открыла эту коробочку. Что я увидела? В ней лежали обе сережки, и я не могу объяснить, как и почему.
Возможно, я потеряла сережку в другой вселенной? – Sariduri
10
Я уронил телефон на кухне и попытался поднять его с пола, но его там не было. Я слышал, как он упал на пол, но не мог его найти! Это произошло посреди комнаты, и он никак не мог отлететь больше чем на метр! Я проверил все, обошел весь дом, но его нигде не было. Мама позвонила на мой телефон и сказала, что он отключен. Я проверил Локатор, но приложение показало, что не может найти мой телефон, потому что он не издает сигнал. Это было 4 года назад, и мы до сих пор его не нашли. Будто он провалился сквозь пол!
– Superdogs5454
11
Недавно мой муж работал в ночную смену, чтобы помочь нашей семье финансово оправиться после карантина. Он вышел из дома около 20:15. Наша дочь, 11 лет, и я решили устроить ночь кино. Около 11 часов вечера я услышала звон ключей на заднем дворе и звуки, которые издает мой муж, когда приходит домой. Я прокралась на кухню, чтобы убедиться, что это он, – так оно и было. Он сказал мне, что ему нужно взять компрессионный наколенник. Он прошел по коридору, поздоровался с нашей дочерью, пересек гостиную и поднялся наверх. Затем спустился, поцеловал меня и снова ушел.
Мы закончили смотреть фильм и легли спать. Утром, когда он вернулся домой, я пошутила, не забыл ли он свой наколенник. Он был искренне сбит с толку моими воспоминаниями о прошлой ночи. Дочь подтвердила все, что я сказала, и он все еще не понимал, что происходит. Я включила записи с камеры слежения, чтобы показать ему, как быстро он зашел. Но на карте не было никаких записей той ночи, а также всех ночей, когда он работал в ночную смену.
И дочь, и я – мы обе слышали его, видели его, а я даже прикоснулась к нему! Но оказалось, что его не было дома. В ту ночь не было ничего необычного. Серьезно, мы понятия не имеем, что произошло. – worthlesscommotion
12
Около 30 секунд назад я сидел на диване, когда моя собака прошла мимо, чтобы сесть на свою лежанку. Прошлой ночью в ее горле застряло что-то маленькое – кажется, скорлупа от попкорна, – поэтому я обратил внимание на ее дыхание, чтобы убедиться, что все в порядке.
Несколько минут она дышала нормально, а затем началось то, что напоминало легкий храп. Для нее это вполне нормально (в зависимости от того, в каком положении она лежит), поэтому я не стал подходить к ней и лишний раз проверять. Это продолжалось около 5 минут, пока я не услышал самый отвратительный (и, насколько я теперь понимаю, ужасающий) звук храпа / кашля / хрипа. Я подошел к ней, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и в тот самый момент, когда я посмотрел на ее лежанку, звук прекратился – никакой собаки не было.
Уже минут 30 она была на улице с моими родителями. Невозможно выйти из комнаты, не пройдя мимо меня. Я не знаю, чью собаку я видел и почему она издавала такие звуки, но я собираюсь провести остатки дня на улице и вызвать экзорциста. – kat22l
13
Это был 2011 год. Я учился в медицинском колледже, а мой брат – в инженерном в том же городе. Он младше меня на 3 года. Однажды я попросил его приехать в мое общежитие, так как у него был выходной (а он очень скучал по родным). Мы болтали и ели, пока он внезапно не спросил меня о девушке.
Брат: Ты помнишь Кейт? (по понятным причинам я изменил имя)
Я: Кого??
Брат: Кажется, ты и правда ее забыл. Это хорошо.
Я (явно сбитый с толку): О какой девушке ты говоришь?
Брат (все еще игриво): Не прикидывайся. Ты точно знаешь, о ком я. Можешь не отвечать, если тебе все еще больно. Зря я поднял эту тему.
Я (подумав, что он шутит, и решив подыграть): Ах, да, я помню. Она уже в прошлом. Это было тяжело. Я больше с ней не общаюсь.
Брат: Не похоже, что ты можешь поддерживать с ней общение.
Я (пытаясь подыграть): Конечно, не могу. Она, наверное, уже замужем.
Брат (явно сбитый с толку): О какой Кейт ты говоришь?
Я: Именно о той Кейт, о которой говоришь ты.
Брат: Тогда перестань.
Я: Ладно.
Примерно через 30 минут после обеда.
Брат: Ты правда не помнишь ее? Кейт?
Я (который устал от этой дурацкой игры): Братан, перестань, это уже не смешно. Я устал.
Брат: Ты о чем, какая игра?
Я: Я правда не знаю никакой Кейт. Кто это?
Брат: Забудь.
А потом он уехал. Через несколько дней я спросил маму о Кейт, и она очень расстроилась, когда услышала мой вопрос. Оказалось, Кейт была моей девушкой, когда я учился в школе. А еще хорошо дружила с моим братом. Несколько лет назад она погибла в автокатастрофе.
Я был ошеломлен. Я не помню ни ее имени, ни лица, ничего. Она полностью стерлась из моей памяти. Я не на шутку разволновался и вернулся домой, где мама показала мне фотографию, на которой был я, Кейт и мой брат. А я ее даже не помню!
Я слышал об избирательной амнезии при ПТСР. Но воспоминания можно вызвать наводящими вопросами. А я так ее и не вспомнил! По словам семьи, мы были очень близки. Естественно, я не стал спрашивать о ней ее родных или общих знакомых, потому что это было бы очень бесчувственным. – Stubbornmortal
14
Вы слышали теорию, когда люди умирают в одной временной шкале, то перерождаются в другой? Думаю, такое случилось и со мной.
В начале июля этого года моя семья (папа – 45 лет, мама – 54, я – 19, брат –16 и сестра – 13) собиралась в поездку в Монтану, чтобы навестить бабушек и дедушек. Перед поездкой у меня возникло очень плохое предчувствие: в моей голове постоянно всплывали картинки автомобильных аварий, и я была уверена, что мы попадем в одну из них, если поедем.
Конечно, родители сослались на мою излишнюю тревожность, но еще никогда в жизни я не чувствовала себя настолько уверенной. Сесть в машину было чем-то вроде подписания смертного приговора. Итак, ехать около 6 часов. Я сразу начинаю думать, что веду себя нелепо, и меня накрывает волна спокойствия. И в этот момент происходит нечто странное: папа проезжает по подземному переходу, и начинается действие в замедленной съемке. Все это длилось минуты 4. Мои родители шутили, но их лица двигались очень медленно. Еще мгновение – и свет в машине начал меняться. Это было страшно, потому что я думала, что сошла с ума. А потом все резко вернулось на свои места.
Я закрыла глаза и попыталась переосмыслить последние несколько минут, а когда открыла, то вспомнила: я видела кровь, нашу машину и еще один микроавтобус в руинах на обочине шоссе сразу за переходом, а также искалеченные тела. Я вспомнила ощущения, которых не должна была знать: вид разбрызганного мозгового вещества, запах чего-то горящего, отсутствие дыхания. Но ведь этого никогда не было?! Тем не менее я помню, что машина впереди нас сменила полосу движения, хотя впереди ехал грузовик – я помню, как он въехал в нас сбоку.
У меня не было психозов, и я никогда не попадала в автоаварии. Это не было посттравматическим стрессовым расстройством, до этого я никогда не боялась ездить на машине. Возможно, я могла бы просто закрыть глаза на эту ситуацию, но я все еще вспоминаю об этом, когда сажусь за руль. Это сделало меня более осторожным водителем. Я не знаю, что случилось – это была максимально странная ситуация. В тот момент у меня было четкое ощущение, что я в каком-то смысле умерла. – Nestle13
15
В начале декабря 2015 года мать моего бывшего парня скончалась дома после операции и других проблем, связанных со здоровьем ее сердца (она родилась с редким заболеванием). К сожалению, у нее произошла остановка сердца, и мы не смогли ее спасти, так что это событие само по себе было чрезвычайно травматичным и неожиданным.
Пару ночей спустя мы решили навестить друзей, которые хотели выразить свои соболезнования моему бывшему – все очень любили его маму. Мы сидели в гостиной друзей и смотрели телевизор. Одна подруга шутила, а я снимала видео в Snapchat, и отлично помню, как в кадре была Эми. Я сохранила видео, но когда посмотрела в экран – что-то было не так. Вместо Эми было зернистое видео с фоном, который, казалось, находился где-то снаружи (на 100000% не в гостиной), а на экране была мама бывшего.
Она сказала что-то вроде: «Я в порядке, детка. Я в полном порядке» – несколько друзей видели ее на моем телефоне, прежде чем она исчезла. Она выглядела молодой и энергичной и широко улыбалась. Кто-то бросил мой телефон другому другу через диван, чтобы он посмотрел, но видео исчезло. Когда мы взглянули на исходное видео, никакой мамы там не было. В ролике вновь была Эми – точно такая же, как я видела ее во время записи. – maresomnia
16
Я (26) и моя девушка (25) живем в квартире два с половиной года. Все было нормально, пока не начался карантин – тогда я начал замечать странности.
Например, последние три недели моя подруга добавляет сахар в утренний кофе, хотя на протяжении всех наших отношений она резко выступала против этого. Это может показаться мелочью, но она всегда жаловалась на то, что я не знаю, что такое настоящий кофе, так как кладу в него много сахара. В первый же день, когда я увидел, как она пьет кофе с сахаром, я спросил ее, зачем она это делает, а она лишь посмотрела на меня в недоумении и сказала что-то вроде: «О чем ты говоришь? Я всегда это делала». На мгновение я почувствовал себя немного растерянным, затем мы сменили тему, и я забыл об этом до следующего утра, когда она сделала то же самое.
Самое странное произошло на днях: днем я работал дома (я аспирант на факультете информатики), когда моя подруга спросила, что произошло с парнем, о котором я никогда раньше не слышал. Я поинтересовался, о ком она говорит, на что получил ответ: «Это тот коллега, о котором ты всегда рассказываешь. Из твоей компании». Я замер и попросил ее повторить, и она повторила то же самое снова и снова. Затем я сказал ей, что я не работаю ни в одной компании и никогда не работал, так как я получил докторскую степень сразу после получения степени магистра. В этот момент она замерла, и мы несколько минут молча смотрели друг другу в глаза, совершенно потрясенные и сбитые с толку. Затем она спросила меня, что происходит, и я напомнил ей о кофе. В этот момент она заплакала и спросила, что с нами не так.
Ни у нее, ни у меня, ни у кого-либо в наших семьях никогда не было проблем с психикой. Мы не знаем, что с этим делать. Что с нами не так? – horinas69
17
Я живу в очень маленьком городке. Однажды я закончила покупать продукты и запрыгнула в машину, чтобы поехать домой. Когда я подъехала к концу подъездной дорожки магазина, включив поворотник, чтобы выехать на главную, я увидела, что в мою сторону ехал большой белый пикап Chevy, который нужно было пропустить. Он напомнил мне пикап моего мужа – только более старый и ржавый по краям. У мужа даже такая же черная эмблема и большой железный поперечный бампер. Когда пикап проехал мимо, у меня чуть не отвалилась челюсть: на меня пристально смотрел мужчина – копия мужа, но с длинной седой бородой и седыми волосами вокруг ушей. Я быстро собралась с силами и поехала за пикапом. Водитель все еще смотрел на меня в зеркало. При первой же возможности он надавил на газ – я попыталась догнать его, чтобы посмотреть, в каком направлении он двинулся. Мне показалось, что пикап ехал по направлению к моей дороге, но я так и не поняла, свернул он или нет.
Я знаю, что это немного безумие, но я не могла не почувствовать полную связь с мужем, когда увидела его отражение в боковом зеркале. Каждый раз, когда я об этом думаю, у меня мурашки по коже: он как будто знал, что я – это я и что ему нужно было выбраться отсюда, прежде чем я смогу за ним проследить. Я вернулась домой: муж работал в своей деревянной мастерской. Я рассказала ему о ситуации, а он лишь усмехнулся и спросил, достаточно ли горячо он выглядит в старости. – heckarooni1288
18
Вокруг меня всегда творилась какая-то дичь, поэтому у меня есть сразу несколько историй о старом доме моего отца, который, кажется, населен привидениями. Еще ко мне дважды приходил мой погибший лучший друг, что было приятно.
Итак, этим вечером мой муж (42) и я (30) находились наверху, разбирая белье, когда его дочь (17) позвала нас спуститься вниз, потому что ужин был готов.
Я спускалась по лестнице, мой муж шел прямо за мной, буквально в двух шагах от меня. Пока мы шли, он делал свое обычное дело – щекотал мне затылок. Нижняя часть нашей лестницы деревянная, поэтому можно услышать, когда на нее кто-то наступает. Когда мы добрались до низа, мои ноги, как обычно, коснулись пола. Я повернулась, чтобы спросить о чем-то мужа, но его там не было.
На секунду я замерла, посмотрела вверх на лестницу и увидела его. Его трясло, он был бледный как полотно. Я спросила, что, черт возьми, только что произошло, а он ответил: «Я не знаю, не знаю! Я шел позади тебя и уже собирался наступить на пол, но следующий шаг вернул меня обратно наверх!»
Мы были очень напуганы. Мы ничего не сказали его дочке, потому что она скептически относится к этой чепухе. Я пытаюсь набраться смелости и оставить свой ноутбук для записи звука на ночь, потому что в доме определенно происходит что-то странное. – PotatoPixie90210
19
Итак, это произошло два дня назад. Я сидел дома из-за карантина и, по моему мнению, спал.
Когда я проснулся, мама смотрела на меня с очень шокированным и встревоженным выражением лица и слезами на глазах. Она спросила меня, где, черт возьми, я был. Я удивился и ответил, что спал прямо здесь, в своей постели. Она не поверила мне: по ее словам, она проверяла, но меня там не было.
Оказалось, вся моя семья проснулась утром, а я не пришел на завтрак, поэтому папа зашел в мою комнату и увидел одеяло и подушку (я сплю с одеялом на лице). Потом пришла мама, чтобы меня разбудить. Но когда она подняла одеяло – никого не было. Она запаниковала и рассказала об этом моему отцу. Они обыскали весь дом и даже пытались позвонить мне, но ничего не помогло. Они спросили соседей, быть может, они видели, как я ухожу, но и те не смогли ничем помочь. Моя мама очень испугалась, и родители позвонили в полицию. А когда мой отец пошел подавать заявление, я проснулся.
Мы позвонили отцу и сказали, что я вернулся. Он, конечно, потребовал объяснений, но я не мог их дать. – iselenaii
20
Предыстория (это важно): в сентябре прошлого года я месяцев 9 планировал переехать в Калифорнию. Планы потерпели крах по финансовым причинам, и на моем пути открылись другие возможности.
Этот случай произошел на работе, когда я закрывал смену и был совершенно один. Зашел покупатель, ему было примерно за 60 (мне 21). Я бы не сказал, что он был моей копией, но одет был точно так же, как я. Он сказал: «Боже, мне срочно нужна доза кофеина! Я знаю, что уже поздно, но я пью его с детства каждый день!». Я не удержался и ответил: «Я тоже! Я начал пить кофе в 8». Мужчина начал говорить о том, что ему очень нравится музыка, которая играла в магазине и т.п. А затем совершенно неожиданно он сказал: «Так ты все еще не переехал в Калифорнию?»
Чтобы вы понимали: я вообще не говорил с ним о Калифорнии! Более того, я никогда не встречал этого человека, не знаю, кто он такой и как он об этом узнал. О моих планах на Калифорнию не знал никто, кроме родственников. Я отдал ему напиток, и когда он вышел, он сказал: «Ты уедешь. Может, не сейчас, но тебе там понравится». Он вышел, и больше я его не видел. Я спросил своих родителей и всех, кто знал о моих планах, рассказывали ли они о них кому-нибудь. Все ответили «нет». Я до сих пор нахожусь в неком трепете. – sick_mcnasty
21
У меня ужасное зрение – без очков и линз я не вижу ничего даже на расстоянии полметра. Вчера мама и брат заехали за мной, чтобы довезти меня до работы. Я немного опаздывала, поэтому у меня не было времени вставить линзы и нанести мейк, так что я собиралась в дороге.
Пока мама вела машину, я сидела на пассажирском сиденье с опущенным зеркалом. На минуту я сняла очки, чтобы нанести тени для век, обернулась на брата, который задал какой-то вопрос, закончила краситься и закрыла зеркало.
Некоторое время я смотрела в окно на поля недалеко от дороги и думала, как они красивы, как вдруг осознала, что я не надела очки и они лежат на приборной панели. Как только я это поняла, идеально четкая картинка снова стала размытой. Как будто я сбросила настройки зрения. Я так удивилась, что даже крикнула: «Черт возьми!».
Мой крик испугал маму и брата, поэтому я рассказала им, что только что произошло. Они мне поверили, но так и не смогли найти рациональную причину. Эх, если есть какой-то секрет волшебной фиксации зрения, на который я случайно наткнулась, то я бы хотела найти его снова! – Valkyrjae
22
Это случилось совсем недавно, и мое сердце все еще бьется как сумасшедшее. Я лежала на диване, листая *******, когда услышала, как мой кот спрыгнул с кровати. Обычно после сна он бежит на улицу, поэтому я взглянула на него и спросила: «Хочешь на улицу, дружок?» своим надоедливым кошачьим голосом. Он просто смотрел на меня, не отвечая – как любой нормальный кот. Я уже хотела выпустить его, но на секунду отвлеклась на телефон. И вот тогда-то меня осенило: я уже выпускала его на улицу несколько часов назад! Я повернула голову, чтобы вновь посмотреть на кота, но его там не было.
Я подошла к входной двери, и да, он был снаружи! Он зашел внутрь, когда я открыла дверь. Понятия не имею, что это было. – phoebecrapbag
23
Это произошло несколько дней назад. Мы с мужем были дома, никто из нас не был в состоянии алкогольного опьянения и т.д. Был обычный вечер. Для справки: я ростом 176 см, а мой муж – 173, мы вместе уже много лет и очень хорошо знаем, как выглядит каждый из нас. Я пошла на кухню, чтобы сделать бутерброд, и что-то пошло не так. Я не знала, что именно, пока мой муж не спросил, не стала ли я выше, чем обычно. Я была босиком, но в то же время перед моими глазами открывался вид, будто я стою на цыпочках: я могла видеть верх холодильника, а мои бедра находились над кухонной столешницей. Я повернулась к мужу, и он показался мне намного ниже: обычно наши глаза находятся почти на одном уровне, но в это мгновение они казались намного ниже моих. Он сказал, что почувствовал, будто его рост не изменился. Изменился лишь мой.
Понятно, что мы оба перепугались до чертиков и еще долго бродили по квартире, пытаясь понять, что происходит. Внезапно все снова стало как прежде, и я вернулась на кухню. Больше я не могла видеть верх холодильника, а кухонная столешница сравнялась с моими бедрами. Вернулись и глаза мужа – теперь мы оба смотрели друга на друга, как раньше.
Я, конечно, слышала о синдроме Алисы в стране чудес и раньше, но чтобы его мог видеть кто-то еще… это кажется невозможным. – Ghost__on__Toast
24
Однажды мы с парнем ездили к его родителям в город, в котором я никогда не была. Мы сидели на кухне и разговаривали, а потом его мать попросила меня принести ей ножницы. Я встала, подошла к шкафу в комнате гостей, открыла второй ящик и достала их. Я ведь не могла знать, где они лежали! – badbutton123
25
Это всего лишь мелочь, но она все еще меня волнует, ведь я не могу придумать никакого объяснения!
Я играла со своей собакой в гостиной. В один момент я бросила мяч. Собака схватила его и бросила мне на ногу, терпеливо ожидая, пока я наклонюсь, чтобы его поднять. Я наклонилась, моргнула, а мяч исчез.
Я заглянула под диван, прикинув, что, возможно, собака закинула его туда или я случайно пнула его ногой, но мяча нигде не было! А собака все еще смотрела на то место, куда она его уронила, и когда он исчез, она выглядела такой же смущенной, как и я.
Я обыскала всю комнату (которая была не очень большой) и в конце концов нашла мяч в противоположной стороне прямо посередине. В то время у нас был только один мяч, поэтому мы не могли спутать его с другим.
Я так и не нашла никакого разумного объяснения. А собака была просто рада, что ей вернули игрушку. – alicefb
26
Краткое предисловие: все мы были абсолютно трезвыми.
Итак, летом мы с друзьями ездили в путешествие на озеро Пауэлл. Там было очень красиво: мы плыли на лодке по каньонам, продвигаясь все дальше и дальше.
В какой-то момент я подумал про себя что-то вроде: «Черт возьми, это место такое красивое, что кажется нереальным». И как только я начал говорить, что крутилось в моей голове, друг обернулся и произнес: «Чувак, у меня такое чувство, будто мы в кино, а все вокруг – реквизит из фильма, так нереально это выглядит». Я сказал: «Что ты только что сказал? Не поверишь: я подумал точно так же!».
Мы оба были поражены, но дальше ситуация стала еще более странной. Мы сидели на корме лодки и смотрели на наших друзей, которые стояли, пока лодка медленно плыла по каньонам. И когда я наблюдал, как они любуются пейзажем, у меня будто включилось альтернативное восприятие реальности. Друзья внезапно стали похожими на богов или неких ангельских существ, которые изучали «землю» и наслаждались моментом.
Друг вновь повернулся ко мне и сказал: «Чувак, посмотри на наших друзей, они такие красивые и живые… Они похожи на ангелов!». Я знал, что в этот момент мы оба переживали одни и те же чувства.
Лучший способ описать то, что мы видели, – будто мы погрузились в видеоигру и наслаждались тем, что создали. Это очень сложно описать. Если вы смотрели «Бегущего в лабиринте», вы знаете, что участники забывали обо всем, кроме своего имени, прежде чем войти внутрь. Было точно так же! Реальность решила нас подразнить и чуть-чуть отстраниться – тогда-то мы и увидели наших друзей и землю такой, какой она могла бы быть на самом деле. Всего лишь на короткий момент времени.
Однажды я слышал историю о человеке, который испытал нечто подобное: он также «подключался» к этой внешней реальности, будучи абсолютно трезвым. Он выдвинул теорию о том, что человеческое сознание и наш мозг могут действовать как игла, находящая дорожку на виниловой пластинке. Как только мы настроим его должным образом и окажемся на нужной дорожке, мы сможем воспроизводить музыку или, другими словами, начнем испытывать некоторые увлекательные вещи. – Branden_the_Dj
27
Должно быть, это самая странная вещь, которая когда-либо со мной случалась. Это произошло несколько месяцев назад, и постоянно всплывает у меня в голове, потому что у меня много проблем со здоровьем.
В прошлом году мой папа ушел из жизни, поэтому мы часто посещаем кладбище, где расположены могилы разных членов семьи. Это мусульманское кладбище, поэтому на надгробиях есть не только имя усопшего, но и имя его отца и другие детали.
Так вот, когда мы были на кладбище, я заметил перед могилой моего дяди еще одно надгробие – на нем было написано мое имя. А мое имя пишется немного иначе, чем обычно. Но на том надгробии оно было в точности, как в моем документе. А еще там стояла такая же дата рождения, как и у меня.
На этом странности не закончились: мой отец (имя которого тоже пишется необычно) родом из маленькой деревни в Кашмире. На том надгробии тоже было указано имя отца – имя моего отца с его необычным написанием. Напомню: мой папа из деревни. Угадайте, откуда был родом отец незнакомца? Да, из той же деревни!
Это действительно меня сбило с толку: я знаю людей из той деревни, поэтому связался с ними, чтобы узнать, слышал ли кто-нибудь об этом человеке, но оказалось, что нет. – papercut2008uk
28
Я сама создала сбой в матрице. Однажды я припарковалась перед магазином, купила 6 бутылок воды и пошла на вторую кассу, чтобы расплатиться наличными.
Через полчаса я вспомнила, что в ближайшее время не выйду из дома, поэтому решила купить еще больше воды. Все произошло в том же порядке: я припарковалась на том же месте, вошла в магазин, купила 6 бутылок воды и расплатилась на второй кассе. Более того, я расплатилась такими же купюрами, как и в прошлый раз. Девушка-кассир посмотрела на меня с некоторым ужасом и замешательством, но не заметила моей улыбки под маской. – nanamarija
29
Пока я ел сырные палочки, я услышал скрип кухонного пола, но не услышал, чтобы кто-то двигался. Я продолжил есть, а несколько мгновений спустя сбоку от стола появилась моя собака, которая выпрашивала еду. Дело в том, что она умерла 6 лет назад. Мы звали ее «Бочонком» (из-за ее веса и формы), и каждое Рождество я дарил ей немного человеческой еды в качестве маленького подарка.
Думаю, она приходила на Рождество. Я до сих пор в шоке, потому что видение было слишком четким и ярким. Но я очень счастлив! – BlaitG
30
Это самая странная ситуация в моей жизни. Я просматривал свои фотографии и удалял некоторые из них, чтобы освободить место на телефоне, и время от времени натыкался на свое фото в рубашке. Затем я подумал: «Крутая рубашка, что с ней случилось?»
Совершенно исключено, что я оставил ее где-нибудь в общественном месте и забыл забрать домой: обычно такое случается только с футболками и лонгсливами. Я не припомню ни одного момента, когда я публично снимал рубашку, забыв, что я вышел из дома в одежде, и просто пошел домой с голым торсом – это ведь просто смешно! – czw5377777777
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Сегодня, 09:50 by ЛетягаПросмотров: 290Комментарии: 1
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