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Истории из жизни

Имущество

Есть у меня знакомая. Знакомы с детского сада, девушка нормальная, но с мужиками не везет. Сейчас позвонила в слезах, откровенничала. Оказалось, не просто не везет, а с мистическим подвывертом каким-то. Тоже офигеваю теперь с подробностей.

Мужчина ее первый. Сошлись, пожили вместе. Она подняла разговор о свадьбе. Он такой - не буду жениться, чтобы ты не оттяпала мое имущество. Она обиделась и бросила его. Несколько дней прошло - он гибнет в автокатастрофе, дом, за который он типа трясся, остался пустым и через время сгорел. Участок стоит пустой и заброшенный уже больше 10 лет. Сын-наследник продал его, но у покупателей тоже что-то не покатило и не срослось, после покупки ни разу не появлялись. Они из другой страны, может, с этими 2020-2022, их уже и в живых нету.

Мужчина ее второй. Влюбился в нее, сошлись, потом раз - в тайне продал свою квартиру, купил дом где-то в *бенях и переехал в него. Она ему - как же так, и почему в тайне, главное, он ей - чтобы ты имущество не оттяпала. Жениться не буду, а переезжай ко мне и будем сожительствовать. Она - не надо мне такого, хочу нормально замуж. Опять она бросает мужика, короче. Года через 1,5-2 мужик помер от инсульта. Дом его остался пустым и отошел поселковой власти. Сейчас, вроде, этот дом муниципалы священнику сдали под жилье.

Мужчина ее третий. Этот, вроде, просто чтобы "штанами пахло", но ее зацепил, она и этому ультиматум - хочу официально замуж, он, конечно, - не буду жениться, чтобы ты имущество не оттяпала. Она, конечно, и этого бросает. Через год где-то у мужика нашли рак 4 стадии, "сгорел" за 2 месяца. Дом, за который он боялся, остался его матери, у нее с головой не все хорошо было, короче, за несколько лет дом превратился в руины-помойку, потом эта мать его умерла, дом перешел к каким-то далеким наследникам, они его выставили на продажу, и вот уже года 2 не могут продать.

Сейчас у нее мужчина 4, и чего она звонила-то, опять состоялся разговор, она - хочу замуж, он - ты имущество оттяпаешь. Она рыдает теперь. Боится, что и этот плохо кончит, говорит - проклятье какое-то, что ли.

По девушке могу сказать - нормальная девушка, не красавица и не богачка, но хозяйственная, добрая, умеет много всякого. Нормальная была бы средняя жена. Не друзьям хвастаться, а прийти домой и расслабиться в любви и ласке. Эмоциональная, это то, что вижу, любила своих мужчин, угождала, заботилась, приятно поглядеть, а когда посчитала, что ее обидели, ну порвала отношения и ушла. Норм, я считаю, мужику тоже не надо свиньёй быть. К тебе с добром, так и ты не будь *удаком.

Но вот вся эта хрень. Случайность или система? Она говорит - на мне проклятие. Я говорю - а может, ты испытательный полигон, тобой Бог мужиков испытывает, достойны ли они еще пожить, засранцы. . Ну, а что тут еще скажешь?

Не судите за косноязычие, чукча не писатель.



Автор - felisya.
Источник.

Сегодня, 11:48 by ЛетягаПросмотров: 657Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Отношения имущество брак судьба

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 14:05
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 696
Может и вправду ента баба заколдованная какая-то. Тут тоже один "товарищ" над имуществом как Кощей чахнет и сохнет.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#2 написал: Hecate
Сегодня, 14:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 12
Знаю таких мужчин, к сожалению ... готовы на все, ради имущества, им семью и детей потерять не так жалко, как свою квартиренку на краю города. И ведь никто главное не отбирает их имущество, а они так боятся всего совместно нажитого... что самое парадоксальное это мужичонки, с маленькой душонкой и имущества то немного и никто ведь на него не покушается.
Зарегистрирован: 7.08.2022
#3 написал: NatLi
Сегодня, 16:56
0
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 120
А если с другой стороны посмотреть? Несчастные мужики, которым она попадается, с её "доброй" душой? )) Вы же не знаете, что именно она им желает, с собой наедине, не вслух и не делясь с вами.
Зарегистрирован: 14.06.2012
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 524
По заряду, особенно для брака (дальнейшей совместной жизни, долгого пребывания друг с другом) всегда действуют равновесные силы. Обоюдные плюсы от этого. У мужчин этой милой дамы были катастрофические энергетические состояния. И, по сути, их имущество было неким защитным механизмом от "взведённого курка" уже имеющегося заряда. Женщина же являлась для них, своего рода, спасательным кругом, но никто из них этого не понял. Надо было обязательно жениться на ней - в этом спасение, но нет, защита - важнее и получили распад защиты и откинутые сандалии.
У всех троих была зависимость от судьбы и отчасти от духовности, то есть всё что приходилось относить к судьбе по жизни они не принимали. И держались зубами за барахло, как делают духовные личности, потому что у духа не бывает денег. А становилось всё хуже и хуже.
У женщины же огромная зависимость от желаний и отношений - это, своего рода клинч (зажим): и желания не удовлетворить, и замуж не выйти. Ей бы надо бы манипулировать, как все женщины, но в отношении манипуляций данный зажим тоже действует. И рядом никого не было, чтобы сказать, да наплевать на обиды, наблюдай - делай выводы от вины мужчины, что он показывает... . Но увы... .
Ещё могу сказать: все эти, как под копирку встречи притягивают к ней равновесные силы. У женщины нет зависимостей её мужчин, а у её мужчин нет энергетических зависимостей её, почему они и говорили ей в открытую об имуществе (с одной стороны - это возвышение, а с другой - защита) и постоянно притягивались друг к другу противоположными зарядами. Такие мужчины ей необходимы, и она этим мужчинам крайне необходима.
Что делать этой милой даме? Нужно редуцировать свой заряд с помощью универсальной защиты, чтобы снизить желания и отношения. По сути, строить свою жизнь в полном соответствии с желаниями и отношениями - глупо, ведь лучше опереться в этом плане (в этих областях) на нейтраль. Мужчины в помощь. Женщина зубами держалась за желания и отношения точно также, как её мужчины держались своими клыками за судьбу и духовность.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Никса
Сегодня, 17:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 11
Вообще-то имущество, приобретённое, полученное в дар или наследуемое, при разводе не делится. Даже если один из супругов продал то, чем ранее владел и вложился в семейное приобретение, то при разделе имущества эта сумма вычитается и полностью возвращается тому кто вложил её. Так что придурки эти мужики.
Я вот точно не знаю, а есть ли у нас брачный договор? И если есть, то принимается ли он во внимание во время раздела нажитого?
Зарегистрирован: 18.01.2022
#6 написал: Hecate
Сегодня, 20:02
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 12
Цитата: Никса
а есть ли у нас брачный договор

Да, есть ст. 40 Семейного кодекса РФ.
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Зарегистрирован: 7.08.2022
#7 написал: Ramalinga
Сегодня, 20:24
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 37
Цитата: Никса
Вообще-то имущество, приобретённое, полученное в дар или наследуемое, при разводе не делится. Даже если один из супругов продал то, чем ранее владел и вложился в семейное приобретение, то при разделе имущества эта сумма вычитается и полностью возвращается тому кто вложил её. Так что придурки эти мужики.
Я вот точно не знаю, а есть ли у нас брачный договор? И если есть, то принимается ли он во внимание во время раздела нажитого?

Брачный договор есть, оформляется у нотариуса. Но он не должен противоречить Гражданскому кодексу. И вы совершенно правы: все имущество, приобретенное до брака или полученное в браке по наследству, разделу не подлежит. Так что мужики дураки и скряги.
Зарегистрирован: 2.10.2020
#8 написал: K_K_K
Сегодня, 22:57
0
Онлайн
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Комментариев: 133
Так пускай найдет себе бедного, без недвижки и машины! Мне, например, только такие и попадаются laughing
Зарегистрирован: 17.09.2013
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