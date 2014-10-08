Имущество

Летяга Просмотров: 657 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 11:48 by

Есть у меня знакомая. Знакомы с детского сада, девушка нормальная, но с мужиками не везет. Сейчас позвонила в слезах, откровенничала. Оказалось, не просто не везет, а с мистическим подвывертом каким-то. Тоже офигеваю теперь с подробностей.Мужчина ее первый. Сошлись, пожили вместе. Она подняла разговор о свадьбе. Он такой - не буду жениться, чтобы ты не оттяпала мое имущество. Она обиделась и бросила его. Несколько дней прошло - он гибнет в автокатастрофе, дом, за который он типа трясся, остался пустым и через время сгорел. Участок стоит пустой и заброшенный уже больше 10 лет. Сын-наследник продал его, но у покупателей тоже что-то не покатило и не срослось, после покупки ни разу не появлялись. Они из другой страны, может, с этими 2020-2022, их уже и в живых нету.Мужчина ее второй. Влюбился в нее, сошлись, потом раз - в тайне продал свою квартиру, купил дом где-то в *бенях и переехал в него. Она ему - как же так, и почему в тайне, главное, он ей - чтобы ты имущество не оттяпала. Жениться не буду, а переезжай ко мне и будем сожительствовать. Она - не надо мне такого, хочу нормально замуж. Опять она бросает мужика, короче. Года через 1,5-2 мужик помер от инсульта. Дом его остался пустым и отошел поселковой власти. Сейчас, вроде, этот дом муниципалы священнику сдали под жилье.Мужчина ее третий. Этот, вроде, просто чтобы "штанами пахло", но ее зацепил, она и этому ультиматум - хочу официально замуж, он, конечно, - не буду жениться, чтобы ты имущество не оттяпала. Она, конечно, и этого бросает. Через год где-то у мужика нашли рак 4 стадии, "сгорел" за 2 месяца. Дом, за который он боялся, остался его матери, у нее с головой не все хорошо было, короче, за несколько лет дом превратился в руины-помойку, потом эта мать его умерла, дом перешел к каким-то далеким наследникам, они его выставили на продажу, и вот уже года 2 не могут продать.Сейчас у нее мужчина 4, и чего она звонила-то, опять состоялся разговор, она - хочу замуж, он - ты имущество оттяпаешь. Она рыдает теперь. Боится, что и этот плохо кончит, говорит - проклятье какое-то, что ли.По девушке могу сказать - нормальная девушка, не красавица и не богачка, но хозяйственная, добрая, умеет много всякого. Нормальная была бы средняя жена. Не друзьям хвастаться, а прийти домой и расслабиться в любви и ласке. Эмоциональная, это то, что вижу, любила своих мужчин, угождала, заботилась, приятно поглядеть, а когда посчитала, что ее обидели, ну порвала отношения и ушла. Норм, я считаю, мужику тоже не надо свиньёй быть. К тебе с добром, так и ты не будь *удаком.Но вот вся эта хрень. Случайность или система? Она говорит - на мне проклятие. Я говорю - а может, ты испытательный полигон, тобой Бог мужиков испытывает, достойны ли они еще пожить, засранцы. . Ну, а что тут еще скажешь?Не судите за косноязычие, чукча не писатель.Автор - felisya.

Ключевые слова: Отношения имущество брак судьба

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