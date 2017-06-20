Махатимина

Летяга Просмотров: 579 Комментарии: 2 +12 Сегодня, 09:53 by

Я довольно посредственно отношусь ко всякой паранормалике, воспринимая ее как фантазии и глюки мозга. Однако было два случая, которые до сих пор я не могу никак определить для себя: хрень это или есть о чем задуматься.1.У меня есть сын. Ему сейчас 11 лет. Человек крайне самостоятельный. Начиная с 3-летнего возраста он играл совершенно один, даже в куче детей. Иногда у меня складывается впечатление, что ему было просто не интересно с другими детьми. Он создавал свой мир, у него отличная фантазия. Рисует или создаёт из лего целые истории. Общительный, но предпочитает в свои миры никого не пускать. Сам играет.История началась, когда сыну было 4. Мы уже поужинали и каждый занимался своими делами. Я тупила в телефон, муж смотрел телевизор, сын играл в лего. Строил башню. Основательную такую. Вдруг башня ломается чуть ниже середины и падает.И сын говорит: "Махатимина, не дури!" - и дальше строит.Мы с мужем переглянулись, типа васиздас? Что за махатимина?- Сына, почему башня упала?- Махатимина сломала!- А кто это?- Это махатимина!- Где она?- Ушла, сейчас вернётся.И мы такие с мужем: Эээээээээ.....С этой поры Махатимина стала постоянно играть с сыном, по его словам. Ее саму он описывал как лохматый клубок с яркими нитками, но с руками и ногами."Играла" она так пару месяцев точно. Детали прятала, фигуры ломала, за карандаши дёргала, если сын рисовал.Мы с мужем относились к такому завертону сына как к очередной игре. Внимание не акцентировали, но с счетов не сбрасывали. Мало ли как ребенок играет и фантазирует.Однажды вечером сын попросил носовой платок.- Махатимина замуж выходит!Я протянула платок. Помню, муж ещё успел поржать, что лучше всё-таки деньгами отдариться. Сын взял платок и закинул его на шкаф. И ушёл играть в свою комнату.Мы с мужем такие: э, что за фигня?Я не знаю, что там была за свадьба у Махатимины, но дома было всё тихо и спокойно.Через пару дней я нашла свои маникюрные ножницы, которые потеряла месяц назад. Весь дома обыскала. А они вот лежат, на полке, прямо на уровне глаз.Говорю мужу, вот я слепошарая, везде смотрела, а на полке прямо перед взглядом нет. Хотя весь дом облазила.На что мне сын ответил:- Это Махатимина отдала. Уезжает она.И пипец. С этого дня Махатимина пропала из игр, из рассказов, отовсюду. Такое ощущение, что сын ее просто забыл. Только как-то резко забыл.2.В 2019 году умер мой свёкор. Умер ночью, уснул и не проснулся. 56 лет. Это было огромным ударом для нашей семьи. Очень страшным и неожиданным. Я не буду рассказывать весь тот трэш, через который пришлось пройти моему мужу. Суть не в этом.На тот момент у меня уже двое детишек. С момента трагедии и до похорон я сразу отправила их к своей маме. Я искренне считаю, что детям не место на похоронах. А тех бабок, которые просят ребенка потрогать покойника "попрощаться", надо из базуки отстреливать. В общем, дети были у моей мамы за 60 км от нас.На похороны свекровь принесла папин серый костюм и синюю байковую рубашку. Его любимую. Однако в морге сказали, что костюм может не налезть на эту рубашку и надо выбрать. Мы решили оставить рубашку и брюки от костюма.Потом были похороны, жуткие дни после, когда я держала своего мужа. На фоне стресса у него началась страшная гипертония. Скорая, таблетки, полный набор.Через пару недель мама привезла детей обратно. Сыну надо было ходить в школу, дочке в садик.Через месяц подходит ко мне сын и говорит:- Мама, когда я был у бабушки Наташи, ко мне дедушка приходил поговорить. Он мне много рассказал, но взял слово, что я буду молчать.Я говорю:- В смысле приходил, ты его дома прямо видел?- Да. Я лежал в детской на диване и смотрел мультики, вдруг дедушка заходит. Сказал, чтобы я не боялся и чтобы его слушал.Вы знаете, как шевелятся волосы на затылке? А я вот знаю! Начинаю потихоньку узнавать, фантазия это или действительно пора звонить на Рен-ТВ.- То, что он сказал - это хорошее?- Да.- А как он выглядел?- Он был такой красивый-красивый. В красивой синей рубашке.Вот тогда у меня реально встали волосы дыбом. Сколько потом я обсуждала этот момент с мамой, никто не знал и сказать сыну не мог в чём хоронили деда. Он не мог это нигде услышать! Фотографии и видео мы, естественно, не делали (есть такие у нас в городе услуги). Откуда, блин?! Просто вот! Больше мы с сыном этой темы не касались.Как относиться к этому я не знаю, поэтому отношусь - никак. Есть или нет на свете Махатимины, приходят или нет покойные прощаться, в действительности я не знаю. Поэтому воспринимаю все эти моменты философски, как радугу, как снег, как смену погоды.Автор - Gella4ka.

Ключевые слова: Сын игры дедушка прощание невидимый друг

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