Баба Галя

kowav Просмотров: 575 Комментарии: 1 +10 Сегодня, 08:46 by

Была у нас на селе очень суровая старуха, баба Галя, про которую все говорили, что она ведьма. Ну и захажевали к ней нередко по разным надобностям. Но шёл ещё такой слух, что баба Галя при этом всё делает так, как сама считает правильным. Один раз приволокли к ней мужичка местного, глаза квадратные, ноги волочит, языком еле шевелит. Мужичок говорит – меня мол током ударило, лечи меня. Баба Галя на него глянула, как на паганку подзаборную, и говорит:– Какой у тебя, мать-перемать, ток, ты у соседки Машки настойку на полыни и мухоморах спёр, которую эта дурындища от язвы пьёт, но она хоть тоже придурочная, но по чайной ложке слизывает, а ты весь флакон в один дух вылакал, прод*истаться ему дайте, так завтра уже пойдёт картошку у той же Машки тырить (извините за французский, но баба Галя никогда и ни в чьей компании не стеснялась крепких выражений).Подружка моя малолетняя ломанулась к ней однажды приворот делать. И первые полчаса баба Галя крыла её на чём свет стоит – за каким лешим подружка обрывала малину у тёти Ани, пыталась прокатиться на свинье и тайком от матери умыкала её кольцо с рубином, чтоб покраше отплясывать на дискотеках. Как вы, возможно, уже поняли, известно это всё было только самой подружке, она сидела пунцовая как рак и мямлила: «Простите, баб Галь, я больше не буду». Ну а потом и правда согласилась приворот сделать.Сделала отвар какой-то, че-то над ним пошептала и дала самой девчонке почему-то выпить (странно, обычно же в таких случаях парню что-то подкидывают или скармливают). С тем, на кого подружка пошла приворот делать, как был полный глушняк, так и остался, зато у девчонки зажглась любовь века с другим юным односельчанином, и что вы думаете – они пятнадцать лет как вместе, третий пацан на подходе, смотрят друг на друга и надышаться не могут, как тогда на селянских дискачах.А ещё такой слух был про одного молодого охотника. Пошёл к бабе Гале, попросил поколдовать на удачу на охоте. Галя ему дала какое-то стариное кольцо, не очень, правда, красивое или ценное, такие до революции на коленке из царских монет делали, они обычно кривые, потемневшие совсем, но прямо древность конечно. Охотник весь довольный, оставил ей денег, продуктов и засобирался в дорогу. Только он Гале ни слова ни говорил, что шёл-то он на браконьерское дело, и заказ у него был от местного чинуши маленьких лосят отстреливать. На дороге его перехватили братки, с которыми у него тёрки были, не буду описывать все детали их разборок, но пронырливый парень в конечном итоге надолго осел в казённом доме.Говорили, что молодость у бабы Гали была очень тяжёлая. Муж избивал, потом самого же местная шпана и пришибла, вроде от изверга избавилась, а как хозяйство на себе одной с двумя мелкими пацанами тянуть? Старший сын в 18 лет на машине разбился, младший через месяц от кори умер, причем один он болел во всей деревне. Говорят, что вот с тех пор несчастная женщина маленько умом тронулась и одновременно с этим силу получила. Один наш деревенский пацан говорил, что поздно вечером мимо местного пруда шёл и видел, как баба Галя сидит на берегу, на отражение луны в воде смотрит и на траве рядом с собой какие-то три предмета в ряд кладёт, ему показалось, что домашние пирожки.

Ключевые слова: Деревня ведьма приворот ясновидение судьба авторская история

Другие, подобные истории: